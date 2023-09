A Miskolci Egyetem erőssége a műszaki innováció, a különböző tudományterületek együttműködésén alapuló sokoldalú kutatási képesség. A tudományos kutatóműhelyek széles körű ipari kapcsolataikra építve keresik a válaszokat a változó világ legnagyobb kihívásaira. A kutatási projektek témái között napjainkban így kiemelt helyen szerepelnek az energiaipari átállás, a másodlagos nyersanyagok újrahasznosítása, a természeti erőforrások, a megújuló energiák és a környezetvédelmi technológiák.

Fotó: Miskolci Egyetem

A kutatásfejlesztési tevékenység támogatására az egyetem külön szervezetet is létrehozott. A Korszerű Anyagok és Intelligens Technológiák Felsőoktatási Ipari Együttműködési Központ (www.fiek.uni-miskolc.hu) küldetése, hogy elősegítse a kutatószervezetek és a piaci szereplők közötti kapcsolatok hatékonyságát, közvetítse a technológiákat és kutatási eredményeket, továbbá összehangolja a vállalati partnerek által megfogalmazott műszaki-technológiai kihívásokat az egyetemi kutatóműhelyek tevékenységével. A szervezet saját kutatócsoportokkal is rendelkezik, amelyekben főállású kutatók dolgoznak mások mellett az ipari automatizálás, az épületenergetika, a hidrogéntechnológiák felhasználása, a molekuláris és mikrobiológia, valamint a poliuretán-technológiák szakterületén.

Fotó: Miskolci Egyetem

Az egyetemi campus lehetőséget biztosít akár a legszorosabb vállalati együttműködésekre is, azaz a cégek akár be is költözhetnek a miskolci Egyetemváros területére, ahol a kutatókkal jól felszerelt laborokban és műhelyekben tudnak együtt dolgozni.

Az átfogó kutatási programokra szakirányú képzések épülnek, amelyek az oktatást is magában foglaló partnerségre kínálnak lehetőséget. Példa lehet erre a másodlagos nyersanyagok körében hamarosan tömegesen megjelenő napelempanelek és a különböző típusú akkumulátorok újrahasznosításának a technológiai megoldásai, amelyekben számos előrehaladott kutatási terület és kapcsolódó szakirányú továbbképzés biztosítja az ipari szereplők felkészültségét a megjelenő kihívások eredményes kezelésére.

Fotó: Miskolci Egyetem

A Miskolci Egyetem Anyag- és Vegyészmérnöki Karának, Gépészmérnöki és Informatikai Karának, valamint a Műszaki Föld- és Környezettudományi Karának unikális kutatási és innovációs tevékenységét erősíti, hogy a műszaki szakterületek közvetlenül kapcsolódhatnak az universitas társadalomtudományi alkotóközösségeihez. Az együttműködés lehetősége a gazdaságtudományi, egészségtudományi és jogtudományi szakterületekkel további lehetőségeket kínálnak a teljes körű, komplex innovatív megoldások kidolgozására.