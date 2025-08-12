Reagált a bevásárlóközpont – ezért álltak le az üzletek

A Corvin Plaza üzletei továbbra is zárva tartanak, azóta viszont kiderült, hogy valóban nem várt áramkimaradásról van szó. Már a bevásárlóközpont oldalán is közzétették, dolgoznak a probléma elhárításán.
A Corvin Plaza közlése szerint jelenleg technikai okok miatt áramkimaradás tapasztalható. Szakembereik pedig már dolgoznak a hiba elhárításán, hogy a lehető legrövidebb időn belül helyreálljon a megszokott működés. A Corvin üzleteiben dolgozók arról számoltak be, hogy
délelőtt 11 órakor egyik pillanatról a másikra elsötétült az épület,
a biztonsági őrök pedig körbejárták a bevásárlóközpontot és megkérték a dolgozókat, hogy ne fogadjanak vevőket. Az még mindig nem derült ki, mi okozta az áramszünetet. A Világgazdaság megkereste a bevásárlóközpontot a leállás miatt, de még nem reagáltak.
Utoljára 2023 novemberében volt tapasztalható hasonló leállás a Corvin Plazában. Akkor áramszünet miatt egyik üzletet sem tudták kinyitni. Aznap reggel egy eladó azt nyilatkozta, hogy egyik kollégájuk órákra bent ragadt az üzletben.
