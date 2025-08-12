Újabb magyar nagybanknál vált lehetővé a digitális állampolgárság használatára

Az MBH Bank 2025. augusztus 4-től bevezette a Digitális Állampolgár mobilalkalmazáson (DÁP) alapuló azonosítást a netbankcsatornáin. A fejlesztés révén az ügyfelek gyorsabban, egyszerűbben és biztonságosabban léphetnek be a netbankjukba, akár jelszó megadása nélkül – közölte a pénzintézet.
Az új funkció első használata során az ügyfeleknek össze kell kötniük a DÁP-profiljukat az MBH Bank internetbanki rendszereivel a Digitális Állampolgár mobilalkalmazásban történő QR-kódos azonosítás és a hagyományos – felhasználónév és jelszó alapú – hitelesítés egyszerre történő használatával.
Ezt követően a rendszer eltárolja az adatokat, így a későbbi belépések során már elegendő kizárólag a DÁP-azonosítás használata. A hagyományos bejelentkezési lehetőségek természetesen továbbra is elérhetők maradnak, az ügyfelek tehát szabadon választhatnak a belépési módok között.
Nem az MBH az egyetlen pénzintézet, ami ezt meglépte. Az OTP Bank július végén bevezette a Digitális Állampolgárság Programhoz kapcsolódó azonosítást. Az új megoldás lehetővé teszi, hogy az ügyfelek a Digitális Állampolgár mobilalkalmazással azonosítsák magukat az OTP Internetbankban.
Érdemes megemlíteni, hogy több jelentős hazai pénzintézetnél már zajlanak azok az informatikai fejlesztések és egyéb előkészítő munkálatok, melyek nyomán várhatóan a közeljövőben megjelenik az ügyféloldalon a DÁP-os ügyfél-azonosítás lehetősége.
Ügyintézés egyszerűen: megérkezett a Digitális Állampolgár weboldal
Elindult a Digitális Állampolgár weboldal. A felület célja, hogy az állampolgárok életszerű és közérthető tájékoztatást kapjanak az őket érintő legfontosabb életesemények ügyintézési folyamatairól. A program célja, hogy a jelenlegi, sokszor bonyolult és bürokratikus közigazgatás helyett egy érthető, átlátható, az állampolgárokat segítő rendszer jöjjön létre.
