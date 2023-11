A fűtő üveg nem új találmány, maga a technológia hosszú évek óta rendelkezésre áll. Csipkerózsika álmából a földgáz világpiaci árának elképesztő mértékű megugrása ébresztette fel, amikor a korábbi tendenciákat megdöntve, hirtelen az elektromos áram díjszabása lett lényegesen kedvezőbb. Ekkor indult el igazán a diadalútja, hiszen sokoldalú felhasználási lehetőségeinek köszönhetően hosszú távú megoldást biztosít az energiahatékony fűtés megvalósítására.

Fotó: Torok Aliz / Rákosy Glass Kft

„A fűtő üveg nem csak ablaküvegként, de radiátor formájában is megjelenhet, az átlátszótól a teljesen egyedileg mintázott változatig, rábízva ezt az ingatlan tulajdonosok ízlésvilágára és fantáziájára. Maga a fűtő réteg egy láthatatlan, nanotechnológiával felvitt fémvezető bevonat, amely elektromos áram hatására hőt termel. Ez a bevonat minden esetben a belső térhez legközelebbi, laminált üvegréteg belsejében kap helyet. Fűtése infrasugárzás jellegű, ami azt jelenti, hogy 18-19 °C-on olyan hőérzetet nyújt, mint hagyományos fűtéseknél a 22–24 °C”, ismertette Rákosy Eszter, a Helio Heating fűtő üveget gyártó Rákosy Glass háromgenerációs, építészeti üvegmunkákkal foglalkozó üvegipari vállalkozás tulajdonosa és vezetője.

Kinek éri meg fűtő üveget beépíteni?

Bár olyan jelentős építményekben is megtalálható, mint a Múzeumkert Kertészháza, a Fiumei úti sírkert Apponyi-hintó üvegpavilonja, a Teleki–Tisza-kastély és a Szent István Bazilika melletti lift üvegburkolata, lakóépületekben – új építés vagy felújítás során – is előszeretettel alkalmazzák.

Fotó: Goblyos Peter / Rákosy Glass Kft

„A Helio Heating fűtő üveget sík és hajlított változatban is gyártjuk, illetve különböző fűtőüveg-bútorok és design fűtőüvegek is készíthetők belőle. A legmagasabb felhasználói élmény érdekében fűtő üvegeinkhez kifejlesztettük egyedi okos vezérlőrendszerünket, melynek segítségével egyszerűen, az energia-, és költséghatékonyságot szem előtt tartva oldható meg az épületek fűtése”, avatott be Rákosy Eszter.

Hogyan működik a Helio Heating fűtő üveg?

A Helio Heating fűtő üveg olyan speciális bevonattal rendelkezik, amely képes blokkolni a hőátadást. Ezáltal megakadályozza a hőveszteséget télen és a hőbejutást nyáron, ami csökkenti a fűtési és hűtési költségeket. Használatával az épület belső hőmérséklete egyenletesebb lehet, ami javítja a lakók komfortérzetét. Könnyen tisztán tartható, és hosszabb élettartammal rendelkezik, mint a hagyományos ablakok, ami a karbantartási költségek csökkentéséhez vezet.

Fotó: Rákosy Glass Kft

„Nem elhanyagolandó az sem, hogy aki ma ingatlant szeretne venni, az egyik legfontosabb szempontként veszi figyelembe az energiahatékonyságot. Minél többféle fronton rendelkezik az épület az energiahatékonyságot elősegítő alkotóelemekkel, az ingatlan annál értékesebbé válik. De azt is megfigyelhetjük, hogy egyre többek számára lényeges a környezetvédelem is, mind többen törekednek arra, hogy mindennapjaikban lehetőségeikhez mérten minél inkább járuljanak hozzá. Az energiahatékony építési megoldások, mint a fűtő üveg, csökkenthetik az épületek káros környezeti hatásait, mivel kevesebb energiafelhasználást igényelnek”, emelte ki a Rákosy Glass tulajdonosa és vezetője.

Nincs szálló por vagy pára, nincs zaj

Az építkezési vagy felújítási költségek lehetnek magasabbak a fűtő üveg használata esetén, mint a hagyományos ablakokkal, de hosszútávon az energiahatékonyság miatt a plusz költségek megtérülnek. A rendszer napelemekkel kombinálható, ami tovább növeli felhasználásának előnyeit. A Helio Heating fűtő üveg kialakítása révén segít megakadályozni a páralecsapódást az üvegfelületeken. Ez különösen hasznos hideg és nedves időjárási körülmények között, amikor a páralecsapódás zavaró lehet és rontja a kilátást. A fűtő üveg a hő nagy részét sugárzó hő formájában adja le, ami kiemelkedően jó élettani hatásokkal bír, és a komfortérzetet alacsonyabb léghőmérsékleten is biztosítja. Nem okoz légmozgást, ezért nincs szálló por, működése teljesen zajtalan.

Fotó: Rákosy Glass Kft

„100%-ban magyar tulajdonban lévő vállalatunk folyamatos termékfejlesztésének eredményeként a fűtő üveg egyre ismertebbé válik a hazai és a nemzetközi piacon. Számos sikeres projekt lezárása mellett rendszerünk hatékonyságát az is mutatja, hogy fűtő üvegünk 2013-ban Construma Nagydíjat nyert, 2018-ban pedig bekerült a TOP10 Legérdekesebb Magyar Innováció közé. Legújabb fejlesztésünk a hajlított fűtő üveg”, zárta gondolatait Rákosy Eszter.