Évente átlagosan 10 százalékkal, 2023-ban pedig az előző évhez képest 25 százalékkal nőtt az igény a prémium minőségű, felújított laptopok, számítógépek és monitorok iránt. A koronavírus-járvány utáni gazdasági változások hatására a felhasználók egyre inkább a költséghatékony és hosszú távon is megbízható technológiai megoldásokat részesítik előnyben. Ez a tendencia különösen igaz a kis- és középvállalkozásokra, amelyek a számítástechnikai eszközök megfizethető, mégis magas minőségű alternatíváit keresik.

A felújított számítógépek piacának növekedésére a technológiai fejlődés és a fenntartható fogyasztás iránti növekvő igény is hatással van. A szigorú átvizsgálási és felújítási folyamaton átesett eszközök nemcsak pénzt takarítanak meg a vásárlóknak, hanem csökkentik az elektronikai hulladékot, miközben a legújabb technológiai követelményeknek is megfelelnek. Akkora potenciál van ebben a szegmensben, hogy ma már olyan neves gyártók, mint a HP és a Dell is részt vesznek a viszonteladói programokban, visszavásárolják, felújítják és újraértékesítik a használt gépeiket.

„Az elmúlt években egyre több vállalkozás ismerte fel a felújított IT eszközökben rejlő lehetőségeket. Hiszen amíg az új, standard és prémium minőségű termékek ára is folyamatosan növekszik, a felújított gépeké évről évre csökken. Egy prémium minőségű, felújított számítógép, teljesen új gyári alkatrészekkel, újszerű, karcmentes állapotban, az adott régiónak megfelelő billentyűzettel egy új gép árának töredékéért, átlagosan 50 százalékáért megvásárolható. Ráadásul ezek az eszközök nemcsak ár-érték arányban kiválóak, hanem a megbízhatóságuk és strapabírásuk miatt is vonzóak a cégek számára” – avat be Král Péter, a prémium minőségű felújított IT eszközöket kínáló PC Aréna operatív vezetője.

Král Péter a PC Aréna operatív vezetője. Fotó: PC Aréna Kft.

Számítógépes géppark cseréje 3 óra alatt

A nagyvállalatok és a kkv-k számára egyaránt kihívást jelent a több tízes vagy százas nagyságrendű géppark lecserélése. Az új eszközök beszerzése időigényes, költséges és gyakran túl komplex feladat. A felújított asztali számítógépek azonban gyors és egyszerű megoldást kínálnak azzal, hogy nagy számban és azonnal rendelkezésre állnak, és hivatalos Windows 10 vagy Windows 11 operációs rendszerrel előre telepítve érkeznek, így a rendszergazdának csak konfigurálnia kell őket és máris használhatók.

„A nagyobb beszerzések esetén a cégek gyakran szembesülnek a hosszú szállítási idővel és a bonyolult konfigurációs folyamatokkal. A felújított gépekkel ezek a problémák kiküszöbölhetők. A kínálatunk például lehetővé teszi, hogy a vállalatok a vásárlástól számított 3 órán belül megkapják az általuk kiválasztott 40-50 vagy akár 100 darab, prémium kategóriás, teljesen felkészített gépet. Az ingyenes 2 éves háztól házig garancia, a 30 napos elállási lehetőség, a gyors és segítőkész ügyfélszolgálat mind-mind olyan előnyök, amit a nagyvállalati és a kkv szektor nem kaphat meg másol” – tette hozzá Csajbók Róbert, a PC Aréna IT eszközök felújításában piacvezető vállalkozás ügyvezetője.

Csajbók Róbert A PC Aréna ügyvezetője. Fotó: tb-photo.hu / PC Aréna Kft.

Adatbiztonság és fenntarthatóság egy lépésben

A vállalatok számára az adatbiztonság kritikus szempont, különösen az elöregedett géppark cseréjekor. Néhány évvel ezelőtt még az adattároló átfúrására volt szükség ahhoz, hogy a rajta tárolt adatok többé ne legyenek hozzáférhetők. De ez nem környezettudatos lépés, mert így többé nem használható. Ma már Magyarországon is elérhetőek olyan biztonságos és certifikált adattörlési eljárások, amelyek lehetővé teszik a cégek érzékeny adatainak teljes megsemmisítését, miközben megújítják és meghosszabbítják a számítástechnikai eszközök élettartamát.

„A modern adatbiztonsági és adatvédelmi szabványoknak megfelelő gépfelújítások lehetővé teszik a vállalatok számára, hogy a meglévő eszközeiket biztonságosan és felelősségteljesen újrahasznosítsák, illetve értékesítsék. Eljárásainkkal biztosítjuk, hogy a felvásárolt gépek adatbiztonsági szempontból védettek, és a zöld szemléletnek megfelelően kerülnek felújításra, csökkentve az elektronikai hulladékot, és minimum 4-5 évvel meghosszabbítva az eszközök élettartamát”– mutat rá Král Péter.

Fotó: PC Aréna Kft.

Prémium újrakezdés, kompromisszumok nélkül

A felújított prémium laptopok és számítógépek piacán a minőség és a megbízhatóság kéz a kézben jár. Olyan eszközök tartoznak ebbe a kategóriába, amelyeket a legmagasabb színvonalú anyaghasználat, mint például a magnéziumötvözetű váz, kifinomult zsanérok és a megbízható hűtési rendszer jellemez. Ezek az elemek garantálják, hogy az eszközök nemcsak strapabírók, hanem biztonságosan használhatók akár napi 24 órás működés során is anélkül, hogy túlmelegednének vagy más technikai problémákat okoznának.

„A többlépcsős felújítási folyamat során minden darabot alaposan megtisztítunk, vizuálisan ellenőrzünk, szoftveresen átvizsgálunk, tesztelünk, újrakonfigurálunk és eladás előtt még egyszer tesztelünk. A prémium eszközök felújítása során kizárólag minőségi anyagokkal érdemes dolgozni. Ha tehát valami műszakilag elavult vagy esztétikailag nem megfelelő, márkás alkatrészekkel bővítjük, illetve cseréljük, hogy a termékek kívül-belül újszerű és technikailag a lehető legkorszerűbb állapotban kerülhessenek az új felhasználókhoz” – mondta a PC Aréna szakértője, aki hozzátette: „Ügyfeleink gyakran megdöbbennek azon, hogy a felújított gépeink akár 5-10 éven keresztül is problémamentesen üzemelnek. Pedig nincs benne semmi meglepő, a gondos mérnöki tervezésnek, a prémium anyaghasználatnak és a precíz felújításnak köszönhető.”