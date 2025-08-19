Az S&P Global hétfőn megerősítette az Egyesült Államok AA+ állami hitelminősítését, és közölte: a Donald Trump elnök vámintézkedéseiből származó bevételek részben kiegyensúlyozzák az új adócsökkentési és kiadási program költségvetési hatásait. Trump júliusban írta alá a hatalmas adócsökkentési és költekezési csomagot, amely a One Big Beautiful Bill Act néven vált ismertté. A törvénycsomag új adókedvezményeket vezetett be, emellett állandósította a 2017-es adócsökkentéseket is.

Elismerve Donald Trump gazdaságpolitikáját, megerősítette Amerika hitelminősítését az S&P / Fotó: Andrew Harrer / Bloomberg

Az S&P közleménye szerint a magasabb vámbevételek „jelentős mértékben ellensúlyozhatják azokat a gyengébb fiskális eredményeket, amelyek a költségvetési törvény adó- és kiadási változtatásai miatt egyébként várhatók lennének”. Az adatok alapján

júliusban 21 milliárd dollárral nőtt a vámból származó bevétel, ugyanakkor a szövetségi költségvetési hiány még így is közel 20 százalékkal emelkedett, elérve a 291 milliárd dollárt.

Trump januári visszatérése óta globális kereskedelmi háborút indított, amelynek részeként általános 10 százalékos alapvámot vezetett be minden amerikai importtermékre. Emellett további célzott vámokat rótt ki egyes országokra és termékekre – írja a Reuters . Az S&P ugyanakkor jelezte: a kilátás továbbra is stabil, és a besorolás nem változik. A hitelminősítő szerint a Federal Reserve-re (Fed) kulcsszerep hárul: kezelnie kell a hazai infláció mérséklésének és a pénzügyi piacok sérülékenységeinek kettős kihívását. Trump többször bírálta a Fedet, amiért szerinte nem csökkenti elég gyorsan a kamatlábakat.

Az S&P előrejelzése szerint az Egyesült Államok általános kormányzati hiánya a GDP 6 százalékára csökkenhet a 2025–2028 közötti időszakban a 2024-es 7,5 százalékhoz képest. Ez jelentős javulás a 2020–2023-as időszakhoz viszonyítva, amikor a hiány átlagosan 9,8 százalék volt a GDP-hez mérten. A helyzet ugyanakkor vegyes megítélés alá esik: míg az S&P kitart az AA+ stabil kilátás mellett, addig a másik nagy hitelminősítő, a Moody’s májusban leminősítette az amerikai államadósságot a növekvő államadósságra hivatkozva.