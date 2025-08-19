Masterplast: fontos döntést kell hozniuk a befektetőknek – 2,5 millió euró a tét

További hitelfelvételhez kéri kötvénybefektetői jóváhagyását a Masterplast, amely legfeljebb 2,5 millió euró értékű forrásbevonást tervez.

Döntés előtt a Masterplast kötvénytulajdonosai / Fotó: Vémi Zoltán

A makrogazdasági és a piaci körülményeket és kilátásokat felmérve a vállalat működésének finanszírozásához további források bevonását látja szükségesnek. Ennek érdekében az építőipari anyagokat gyártó társaság tárgyalásokat kezdeményezett egy új többcélú hitelkeret-szerződés megkötéséről. A hitelszerződés alapján igénybe vehető hitelkeret összege legfeljebb 2,5 millió euró vagy ezzel egyező értékű, eltérő devizanemű összeg, futamideje legfeljebb három év. A hitelszerződés új ingatlanjelzálog bevonása nélkül kötnék meg.

A Masterplast a 2021-ben kibocsátott, 2031-ben lejáró, évi fix 2,9 százalékos kamatozású Masterplast 2031/I kötvénysorozatának kibocsátásakor vállalta, hogy a kötvények teljes futamideje alatt, illetve a kötvényekből eredő fizetési kötelezettségei maradéktalan teljesítéséig nem növeli tovább összesített adósságállományát, ameddig a nettó eladósodottság/EBITDA-hányadosa meghaladja a 3,5-es értéket.

Az eladósodottsági mutató jelenleg is meghaladja ezt a szintet, az új hitelszerződés megkötése és az annak keretében történő tervezett lehívások eredményeképpen a társaság összesített adósságállománya pedig megemelkedne, és a nettó eladósodottság/EBITDA-hányados előreláthatóan továbbra is meghaladná a 3,5-es értéket.

A társaság álláspontja szerint ugyanakkor a hitelszerződés megkötése, a tervezett lehívások, illetve a szerződésben foglalt kötelezettségek teljesítése mellett továbbra is biztosítható lenne a vállalat megfelelő működése és eredményessége.

A Masterplast ezért a kötvénytulajdonosok előzetes, egyszeri felmentését kéri a nettó eladósodottsággal kapcsolatos kötelezettségvállalás alól, hogy a kötvénytulajdonosok ne tekintsék a hitelszerződés megkötését és az annak keretében történő lehívásokat a kibocsátó kötelezettségvállalása megsértésének. A kérdésről szeptember 10-ig szavazhatnak a kötvénybefektetők.