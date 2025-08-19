Deviza
EUR/HUF393.7 -0.28% USD/HUF336.81 -0.47% GBP/HUF455.58 -0.32% CHF/HUF418.24 -0.21% PLN/HUF92.71 -0.23% RON/HUF77.81 -0.31% CZK/HUF16.09 -0.27% EUR/HUF393.7 -0.28% USD/HUF336.81 -0.47% GBP/HUF455.58 -0.32% CHF/HUF418.24 -0.21% PLN/HUF92.71 -0.23% RON/HUF77.81 -0.31% CZK/HUF16.09 -0.27%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX106,648.64 +1.07% MTELEKOM1,986 +2.82% MOL3,000 0% OTP31,000 +0.97% RICHTER10,780 +1.95% OPUS586 +0.34% ANY8,140 0% AUTOWALLIS162.5 -0.92% WABERERS5,280 0% BUMIX9,267.88 +0% CETOP3,577.84 -0.01% CETOP NTR2,243.45 +0.62% BUX106,648.64 +1.07% MTELEKOM1,986 +2.82% MOL3,000 0% OTP31,000 +0.97% RICHTER10,780 +1.95% OPUS586 +0.34% ANY8,140 0% AUTOWALLIS162.5 -0.92% WABERERS5,280 0% BUMIX9,267.88 +0% CETOP3,577.84 -0.01% CETOP NTR2,243.45 +0.62%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
tőzsde
kötvény
Masterplast
hitelfelvétel
építőipar

Masterplast: fontos döntést kell hozniuk a befektetőknek – 2,5 millió euró a tét

A makrogazdasági és a piaci körülményeket és kilátásokat felmérve az építőipari anyagokat gyártó vállalat működésének finanszírozásához további források bevonását látja szükségesnek. A Masterplast a kötvénybefektetőktől kér hozzájárulást az újabb hitelfelvételhez.
K. T.
2025.08.19, 10:38
Frissítve: 2025.08.19, 11:58

További hitelfelvételhez kéri kötvénybefektetői jóváhagyását a Masterplast, amely legfeljebb 2,5 millió euró értékű forrásbevonást tervez. 

Masterplast
Döntés előtt a Masterplast kötvénytulajdonosai / Fotó: Vémi Zoltán

A makrogazdasági és a piaci körülményeket és kilátásokat felmérve a vállalat működésének finanszírozásához további források bevonását látja szükségesnek. Ennek érdekében az építőipari anyagokat gyártó társaság tárgyalásokat kezdeményezett egy új többcélú hitelkeret-szerződés megkötéséről. A hitelszerződés alapján igénybe vehető hitelkeret összege legfeljebb 2,5 millió euró vagy ezzel egyező értékű, eltérő devizanemű összeg, futamideje legfeljebb három év. A hitelszerződés új ingatlanjelzálog bevonása nélkül kötnék meg. 

A Masterplast a 2021-ben kibocsátott, 2031-ben lejáró, évi fix 2,9 százalékos kamatozású Masterplast 2031/I kötvénysorozatának kibocsátásakor vállalta, hogy a kötvények teljes futamideje alatt, illetve a kötvényekből eredő fizetési kötelezettségei maradéktalan teljesítéséig nem növeli tovább összesített adósságállományát, ameddig a nettó eladósodottság/EBITDA-hányadosa meghaladja a 3,5-es értéket. 

Az eladósodottsági mutató jelenleg is meghaladja ezt a szintet, az új hitelszerződés megkötése és az annak keretében történő tervezett lehívások eredményeképpen a társaság összesített adósságállománya pedig megemelkedne, és a nettó eladósodottság/EBITDA-hányados előreláthatóan továbbra is meghaladná a 3,5-es értéket. 

A társaság álláspontja szerint ugyanakkor a hitelszerződés megkötése, a tervezett lehívások, illetve a szerződésben foglalt kötelezettségek teljesítése mellett továbbra is biztosítható lenne a vállalat megfelelő működése és eredményessége. 

 

A Masterplast ezért a kötvénytulajdonosok előzetes, egyszeri felmentését kéri a nettó eladósodottsággal kapcsolatos kötelezettségvállalás alól, hogy a kötvénytulajdonosok ne tekintsék a hitelszerződés megkötését és az annak keretében történő lehívásokat a kibocsátó kötelezettségvállalása megsértésének. A kérdésről szeptember 10-ig szavazhatnak a kötvénybefektetők.

 

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu