Deviza
EUR/HUF393.55 -0.31% USD/HUF337.04 -0.4% GBP/HUF455.79 -0.27% CHF/HUF418.24 -0.21% PLN/HUF92.78 -0.16% RON/HUF77.84 -0.27% CZK/HUF16.09 -0.3% EUR/HUF393.55 -0.31% USD/HUF337.04 -0.4% GBP/HUF455.79 -0.27% CHF/HUF418.24 -0.21% PLN/HUF92.78 -0.16% RON/HUF77.84 -0.27% CZK/HUF16.09 -0.3%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX106,168.01 +0.61% MTELEKOM1,976 +2.33% MOL3,008 +0.27% OTP30,890 +0.62% RICHTER10,630 +0.56% OPUS579 -0.86% ANY8,100 -0.49% AUTOWALLIS161 -1.86% WABERERS5,300 +0.38% BUMIX9,227.84 -0.43% CETOP3,577.84 -0.01% CETOP NTR2,232.93 +0.14% BUX106,168.01 +0.61% MTELEKOM1,976 +2.33% MOL3,008 +0.27% OTP30,890 +0.62% RICHTER10,630 +0.56% OPUS579 -0.86% ANY8,100 -0.49% AUTOWALLIS161 -1.86% WABERERS5,300 +0.38% BUMIX9,227.84 -0.43% CETOP3,577.84 -0.01% CETOP NTR2,232.93 +0.14%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
megújuló energia
Románia
napelem
napenergia
fenntarthatóság
napelempark
zöld energia

Napelem: Románia büszkélkedik, forradalom zajlik az országban – pedig szén nélkül nem lenne elég áram

A napenergia szerepe egyre meghatározóbb Romániában. A napelemparkok kapacitása már a szén- és gázerőművekét is túlszárnyalja, és a következő években további nagyberuházások növelhetik a részarányukat az áramtermelésben.
VG/MTI
2025.08.19, 10:00
Frissítve: 2025.08.19, 10:06

A romániai napelemparkok termelési kapacitása meghaladta a gáz- és a széntüzelésű erőművekét – írta az Economica.net az Országos Energiaszabályozó Hatóság (ANRE) adatai alapján.

Forgatható napelem-tábla-04 napenergia
A napenergia bitang nagyot nőtt Romániában, túlszárnyalta a hagyományos energiaforrásokat / Fotó: Németh András Péter

A 2025-ben a romániai 

  • napelemparkok beépített kapacitása 2765,82 megawattra (MW) nőtt, miközben 
  • a széntüzelésű erőművek termelési kapacitása 2762,20 megawatt, 
  • a gázerőműveké pedig 2744,66 megawatt maradt.

Megjegyezték, hogy ebben az értékben nincs benne a több mint 200 ezer romániai termelő-fogyasztónál – magánszemélyeknél, cégeknél és intézményeknél – kiépített 2726 megawatt, amellyel megtermelt villamos energia egy részét betáplálják az országos hálózatba.

A napelemparkok jelenleg Románia harmadik legnagyobb energiaforrását adják a vízerőművek (6687,92 megawatt) és a szélturbinák (3092,30 megawatt) után. 

Az elkövetkező időszakban a napenergia jelentősége tovább fog nőni a romániai áramtermelésben, mivel folyamatban van több jelentős beruházás, köztük a Monsson Trading Arad megyében épülő, 1044 megawatt teljesítményű napelemparkja.

Az országos elosztóhálózatot működtető Transelectrica adatai szerint az első fél évben Romániában a legtöbb villanyáramot a szén- és gáztüzelésű erőművek (7,5 terawattóra) termelték, megelőzve a vízerőműveket (6,4 terawattóra), a cernavodai atomerőművet (4,6 terawattóra), a nap- és szélenergiát, valamint biomasszát felhasználó erőműveket (4,6 terawattóra).

Fordulat az európai napelemek piacán: egy évtizede nem történt ilyen

Véget ért a régóta tartó fellendülés, miután az államok visszavettek a támogatásokból. Az új napelemek telepítésének növekedési üteme már tavaly lelassult, idén pedig a visszájára is fordult.

Fenntarthatóság

Fenntarthatóság
409 cikk

 

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu