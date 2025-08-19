Napelem: Románia büszkélkedik, forradalom zajlik az országban – pedig szén nélkül nem lenne elég áram

A romániai napelemparkok termelési kapacitása meghaladta a gáz- és a széntüzelésű erőművekét – írta az Economica.net az Országos Energiaszabályozó Hatóság (ANRE) adatai alapján.

A napenergia bitang nagyot nőtt Romániában, túlszárnyalta a hagyományos energiaforrásokat / Fotó: Németh András Péter

A 2025-ben a romániai

napelemparkok beépített kapacitása 2765,82 megawattra (MW) nőtt, miközben

a széntüzelésű erőművek termelési kapacitása 2762,20 megawatt,

a gázerőműveké pedig 2744,66 megawatt maradt.

Megjegyezték, hogy ebben az értékben nincs benne a több mint 200 ezer romániai termelő-fogyasztónál – magánszemélyeknél, cégeknél és intézményeknél – kiépített 2726 megawatt, amellyel megtermelt villamos energia egy részét betáplálják az országos hálózatba.

A napelemparkok jelenleg Románia harmadik legnagyobb energiaforrását adják a vízerőművek (6687,92 megawatt) és a szélturbinák (3092,30 megawatt) után.

Az elkövetkező időszakban a napenergia jelentősége tovább fog nőni a romániai áramtermelésben, mivel folyamatban van több jelentős beruházás, köztük a Monsson Trading Arad megyében épülő, 1044 megawatt teljesítményű napelemparkja.

Az országos elosztóhálózatot működtető Transelectrica adatai szerint az első fél évben Romániában a legtöbb villanyáramot a szén- és gáztüzelésű erőművek (7,5 terawattóra) termelték, megelőzve a vízerőműveket (6,4 terawattóra), a cernavodai atomerőművet (4,6 terawattóra), a nap- és szélenergiát, valamint biomasszát felhasználó erőműveket (4,6 terawattóra).