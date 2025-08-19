Csúnyán átverhetnek napjaink egyik kedvenc játékfigurájával

Az egész világot meghódította egy különös plüssfigura, amelyért egyesek milliókat is hajlandók fizetni. A Labubu a közösségi média új kedvence. Kulcstartóra erősített plüssfigurákról van szó, amelyek a hongkongi születésű belga művész, Kasing Lung által megalkotott karaktereken alapulnak. A Labubu egy apró, szörnyecskeszerű figura hegyes fülekkel, nagy szemekkel és gyakran vicsorgó vigyorral – írja az Origo.

A Labubut is felfedezték maguknak a hamisítók / Fotó: AFP

A kínai Pop Mart 2019-ben megvásárolta a figurák gyártási jogát, és elindult a blind box figurák (azaz zsákbamacskák) forgalmazása, amivel hatalmas sikert arattak. Minden sorozat egy-egy különleges világba kalauzolja el a vásárlót, van mesevilág, kalózvilág, északi állatvilág.

Labubu vagy Lafufu – nem mindegy!

A közösségi médiában a Lafufu elnevezéssel illetik a Labubuk hamisított változatait, amelyek az eredeti termék népszerűsége nyomán terjedtek el, az utcai árusoktól a Facebook-eladókig sokan árulják őket, hogy hasznot húzhassanak a nagy üzletből.

A különbségek felismerése sokszor nem könnyű feladat, mert annyira az eredetit közelítő hamisítványokról van szó

– írja az ABC.

A Pop Mart ezzel kapcsolatban már nem először hangsúlyozza a közvetlenül a saját felületén vagy egy ellenőrzött kereskedőn keresztül történő vásárlás fontosságát. A hitelesített kereskedők listája azért meglehetősen rövid: Pop Mart kiskereskedelmi üzletek, a Pop Mart alkalmazás, Robo Shopok, az üzlet hivatalos TikTok Shopja, ellenőrzött harmadik féltől vásárló kereskedők, mint például az Amazon hivatalos Pop Mart kirakata és hivatalos Pop Mart standok különböző eseményeken.

Ha azonban valaki továbbra is ezeken a csatornákon kívül tervez vásárolni, a Pop Mart ad néhány tippet. Az eredeti Labubuk például híresek precíz kidolgozottságukról és az aprólékos festésről, ami azt jelenti, hogy a szemeken, fogakon vagy orron lévő bármilyen hanyag módon felvitt vagy lepattogzott festék könnyen észrevehető vészjelzés lehet. A Labubu hivatalos márkajelzéssel és csomagolással is rendelkezik, és minden figura Pop Mart címkékkel és művészi hivatkozással van ellátva.