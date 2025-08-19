Patkányok rohanták le a világ egyik legértékesebb ültetvényét – ebből még Magyarországon is baj lehet

Magyarországon Janus Pannonius dunántúli fácskája, netán a marcipán jut eszünkbe a manduláról, de van, aki mandulatej formájában bolondul érte. „Megfogyatkozik a boltokban, netán megdrágul” – méltán aggódhat emiatt, aki a Kaliforniából érkező hírekkel találkozik. Óriási veszély fenyegeti a hatalmas mandulaültetvényeket.
Kell, hogy érdekeljen egy olyan termék esetében, amelynek több mint 75 százalékát ebben az amerikai tagállamban termesztik. Az Egyesült Államokat teljes mértékben innen látják el, és a megtermett mandula 70 százalékát külföldre szállítják.
Ha kiesnek szállítások, az leginkább Indiát sújtja, de az amerikai mandula a több mint száz országba jut el. A mandulafácskákban szegény Magyarországra is.
A legnagyobb mandulaellátóink az elérhető legfrissebb, 2023-as adatok szerint
Nem káprázik a szemünk, nem cserélt helyet a térképen a mandulatermesztésre alkalmasabb Itália Németországgal. Az adatok azt mutatják, fizikailag honnan érkezik hozzánk a termék, és Németország elosztó- és feldolgozóközpont. Hozzájuk is melegebb éghajlatú országokból érkezik a mandula, zömmel a spanyoloktól és az Egyesült Államokból. Emiatt biztosak lehetünk benne, hogy a tőlük hozzánk kerülő mandula jelentős része, sőt lehet, hogy a zöme eredetileg kaliforniai lankákon termett.
Roger Baldwin, a California-Davis Egyetem ember-vadállat konfliktus professzora mostanában szinte egyik telefont a másik után kénytelen felvenni, annyian keresik a USA Today beszámolója nyomán a mandulaültetvényeket érő károk miatt.
Az évi 4,7 milliárd dollár (1600 milliárd forint) értékű kaliforniai mandulaüzletet masszív támadás érte. Lerohanták a patkányok.
A San Joaquin-völgy, a világ egyik legfontosabb mezőgazdasági régiója egyes részein több mint százezer hektárra terjedt ki az invázió, az éves kárt eszközökben és a terményben 109–311 millió dollár közé becslik. A tavaly ősszel kezdődő invázió váratlanul érte a gazdákat, és nem tudják, hogy lehetne visszaverni a rohamot, ezért fordulnak tanácsért többek között Baldwinhoz.
A probléma először nagyon, nagyon kicsi volt, de aztán az egyetemen töltött 17 évem legnagyobb ügyévé nőtte ki magát
– mondta a professzor.
Tekintve az itteni mandulatermesztés globális súlyát, ebből valóban óriási probléma lehet. Még azt sem tudni, miért szoktak át a patkányok a diófélékre, holott korábban inkább a citrusültetvényeken okoztok gondot. Baldwin és a szakértők egyelőre három tényezővel tudják magyarázni.
