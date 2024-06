A világ legjobbjai között: előrelépett a Széchenyi István Egyetem a THE fenntarthatósági rangsorán (x)

A Széchenyi István Egyetem célja, hogy fenntarthatósággal kapcsolatos képzéseivel, kutatásaival és ezeken túlmutató tevékenységeivel hozzájáruljon az élhető jövőhöz. E területen elért eredményeit mutatja, hogy egymás után az ötödik évben került fel a Times Higher Education (THE) Impact Rankings elnevezésű rangsorára, amely a világ felsőoktatási intézményeit az ENSZ által megfogalmazott 17 fenntartható fejlődési cél alapján vizsgálja.

A Széchenyi István Egyetem fenntarthatósági törekvéseinek sikerességét a THE Impact Rankings rangsorán elért eredménye is alátámasztja / Fotó: Krizsán Csaba

A június 12-én publikált, legfrissebb listán a győri egyetem a 601–800. helyen szerepel, ami jelentős fejlődés a tavalyi 801–1000. helyhez képest. Az intézmény ez alapján a negyedik legjobb Magyarországon, csak a Debreceni Egyetem, a Szegedi és az Eötvös Loránd Tudományegyetem előzi meg.

További előrelépés, hogy a Széchenyi-egyetemet most már a világ 200 legjobbja közé sorolták a „fenntartható városok és közösségek” kategóriában, amely az erőforrásokkal való gazdálkodásról szól, valamint vizsgálja az universitasok szerepét a közösségek örökségének fenntartásában és megőrzésében is, feltérképezve például a fenntarthatósággal kapcsolatos kutatásaikat és gyakorlataikat. Szintén hatalmas javulás, hogy a „partnerség a fenntartható fejlődési célokért” kategóriában a tavalyi 801–1000. hellyel szemben már a 301–400. helyen olvasható az egyetem neve. Az intézmény ugyancsak a top 400-ba tartozik – a gazdasági növekedés motorjaként betöltött szerepét és munkáltatói felelősségét górcső alá vevő – „tisztességes munka és gazdasági növekedés”, valamint a „béke, igazságosság és erős intézmények” kategóriában.

A Széchenyi István Egyetem küldöttsége Bangkokban vett részt a THE Globális Fenntartható Fejlődési Kongresszusán, ahol bejelentették a THE Impact Rankings rangsor eredményeit. A felvételen Németh Péter, az intézmény tudományos titkára, Szénássy Célia, a Nemzetközi Programok és Alumni Központ Nemzetközi Kapcsolatok és Alumni Osztályának vezetője, Magdalena Marzec, a THE regionális igazgatója, dr. Lukács Eszter nemzetközi és stratégiai kapcsolatokért felelős elnökhelyettes, valamint dr. Torma András, az Alkalmazott Fenntarthatóság Tanszék vezetője

„A 21. század legnagyobb kihívása és egyúttal legfontosabb célja a fenntarthatósághoz való hozzájárulás. A THE rangsora objektív mutatók alapján méri az egyetemek e területen elért teljesítményét. A mostani eredmény megerősíti, hogy intézményünk magas színvonalú tevékenységével a fenntarthatóságot messzemenően figyelembe véve segíti elő a térség gazdasági és társadalmi fejlődését. Ráadásul egyre nagyobb versenyben sikerült előrelépnünk, hiszen a listán szereplő egyetemek száma nagymértékben nőtt az elmúlt években, és most már meghaladja a kétezret. A világ hallgatóinak több mint 80 százaléka a továbbtanulásnál az intézmény fenntarthatósághoz való hozzájárulását is figyelembe veszi, azaz ez a szempont nem csak a vállalatoknak fontos” – fogalmazott dr. Lukács Eszter, a Széchenyi-egyetem nemzetközi és stratégiai kapcsolatokért felelős elnökhelyettese, Fenntarthatósági Kompetenciaközpontjának vezetője. Hozzátette: a lista készítői a fenntarthatóságról szóló publikációkat is számba veszik úgy, hogy minden fenntartható fejlődési célhoz (SDG-hez) tartoznak kulcsszavak, amelyekre a Scopus adatbázisban rákeresnek, és így állapítják meg az egyetemek egyes SDG-hez tartozó tudományos teljesítményét.

A Széchenyi István Egyetem hallgatói olyan intézményben tanulhatnak, amely nagy hangsúlyt fektet a fenntarthatóságra / Fotó: Adorján András

„Büszkék vagyunk az eredményre, ami minőségi munkát végző valamennyi kollégánk közös sikere. Mindez alátámasztja, hogy egyetemünk a nemzetközi felsőoktatás elitjébe tartozik a fenntarthatóság iránti elkötelezettségét tekintve. Arra törekszünk, hogy kutatásainkkal, innovációinkkal a jövőben is jelentősen hozzájáruljunk a társadalom jólétéhez, fejlődéséhez” – hangsúlyozta dr. Filep Bálint, a Széchenyi István Egyetem elnöke.