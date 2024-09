Biztos háttérrel indulhatnak az exportáló magyar vállalkozások (x)

Az Eximbank Zrt.-t és a MEHIB Zrt.-t magában foglaló EXIM Magyarország finanszírozói és biztosítói megoldásokkal egyaránt a magyar vállalkozások mellett áll. Az intézménypáros 30 éves fennállása során több mint 6500 a külpiacokra lépő vagy azokon már magabiztosan mozgó hazai cég forrásellátásában vállalt szerepet, és a világ közel 150 országába juttatta el az exportőröket.

Van megoldás az exporthoz kapcsolódó kockázatok biztosítására

A külpiaci üzleti kapcsolatok biztonságának megteremtésében hatalmas szerepük van az exporthoz kapcsolódó kockázatok biztosításának. Az EXIM által kínált biztosítási termékek pedig nemcsak stabilizálják a már meglévő vevőkapcsolatokat, de elősegítik az új külpiacokon való megjelenést is.

Ezek közül a halasztott fizetésű, rövid lejáratú exportkövetelések biztosítása olyan magyar vállalkozások számára jött létre, amelyek gyorsan forgó (jellemzően FMCG-jellegű) termékeket exportálnak, illetve szeretnék tudatosan csökkenteni a külpiaci értékesítésben rejlő kockázatokat. A biztosítás kereskedelmi okokból (pl. fizetésképtelenség, csőd, felszámolás), politikai okokból (pl. háború, átutalási tilalom, sztrájk) vagy természeti katasztrófa miatt ki nem fizetett exportkövetelések okozta veszteségek esetén egyaránt védelmet jelent az ügyfelek számára. A magyar vállalkozások széles körű támogatása érdekében a biztosítást bármely ágazatba tartozó exportőr igénybe veheti.

Sikeres magyar vállalatokat segít az EXIM biztosítási terméke

A legnagyobb magyar gyógyszergyár, a 123 éve működő Richter Gedeon Nyrt. számára is a MEHIB biztosítási fedezete jelentette védelem segíti az exportpiaci terveik megvalósítását. A mintegy 2800-féle készítményt gyártó vállalat öt kontinensre kiterjedő értékesítési hálózata révén a világ csaknem száz országába juttatja el termékeit. A nemzeti bajnok társaság 2023. évi árbevétele meghaladta a 2,1 milliárd eurót, melynek több mint 90%-a exportpiacokon, halasztott fizetéses konstrukcióban lebonyolított ügyletekből származik. A vállalat ezért is döntött 2007-ben és azóta is az EXIM-mel való együttműködés mellett.