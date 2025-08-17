Deviza
Katasztrófa közelít: a klímaváltozás miatt egyre több helyen nem lehet biztosítást kötni az ingatlanra

Kétszer gyorsabban nő a károk összege, mint a globális GDP. A klímaváltozás miatt egész térségek számára válhat elérhetetlenné a biztosítás.
2025.08.17, 18:13

A klímaváltozás és a globális felmelegedés miatt a világ gyorsan közeledik ahhoz a ponthoz, amikor egész térségek számára válnak elérhetetlenné a biztosítások, mert a biztosítók egyszerűen nem tudják vállalni a kárkockázatokat. Biztosítás nélkül pedig sok helyen nem lehet jelzáloghitelt felvenni a lakóingatlanokra, így a tulajdonosok ördögi körbe kerülnek.

klímaváltozás
A klímaváltozás miatt gyakoribbak és súlyosabbak a természeti katasztrófák. A július 4-i texasi gyorsárban 138 ember vesztette életét / Fotó: Lokman Vural Elibol / AFP

Az újabb figyelmeztetés Günther Thallingertől, a világ egyik legnagyobb biztosítója, az Allianz igazgatósági tagjától érkezett, aki a CNBC-nek elmondta, hogy 

a természeti katasztrófákból származó gazdasági veszteségek mintegy kétharmada már most is nem biztosított kár.

Ez pedig azt jelenti, hogy ezeket az érintett magánszemélyeknek vagy vállalkozásoknak, illetve a kormánynak kell állnia.

Egy korábbi jelentés szerint például az Egyesült Államok ingatlanpiaca a következő évtizedekben 1470 milliárd dollárnyi értéket veszít a természeti katasztrófák és a szélsőséges időjárási események gyakoribbá válásával, és 2055-re az amerikai lakosság 16,5 százaléka lesz klímamenekült.

A tagállamok közül Florida és Kalifornia például már most is azok közé tartozik, ahol a sok természeti csapás miatt aranyáron mérik a biztosítást, ha köthető egyáltalán, mert kivonulnak a biztosítók.

Elkerülhető még a legsúlyosabb klímaválság?

Az ENSZ jelentése szerint ebben az évszázadban 2,6-3,1 Celsius-fokos lehet a felmelegedés, ami már „katasztrofális” következményekkel jár a bolygónk számára, hiszen a tudósok folyamatosan figyelmeztetnek, hogy a legsúlyosabb klímaválság elkerülése érdekében 1,5 Celsius-fok alatt kellene maradni. Ezt az értéket azonban már egy éve átléptük.

Az 1,5 Celsius-fok az a kulcsfontosságú határ, amely fölött már potenciálisan visszafordíthatatlanná, öngerjesztővé válnak a folyamatok, amelyek teljes ökoszisztémákat tehetnek tönkre.

Unionville Tornado aftermath: Damage from EF-1 storm in Union County
A leggazdagabb országok sem készültek fel a csapásokra / Fotó: Anadolu via AFP

Az alkalmazkodás gazdasági szempontból hatékony megoldás, az infrastruktúra, az épületek, az utak, a vezetékek és elektromos hálózatok átalakításának a költsége általában csak a tizede a természeti csapások okozta kár értékének.

Az alkalmazkodásra azonban 2,7-3 Celsius-fokos felmelegedésnél már esély sincs, ezért gyorsan kell lépni. 

Nem védhetjük meg Amszterdamot a tengerszint háromméteres emelkedésétől. Ez egyszerűen megvalósíthatatlan

– figyelmeztetett Thallinger.

A leggazdagabb országok sem készültek fel a klímaváltozás hatásaira

Nem ő az egyetlen biztosítási szakértő, aki kongatja a vészharangot. A Zurich Insurance Group, Európa 5. legnagyobb biztosítója is figyelmeztetett április végén, hogy a kilátások „riasztóan borúsak”.

A tanulmány szerint 2014 és 2023 között a természeti csapások mintegy 2 ezermilliárd dolláros gazdasági kárt okoztak, a biztosítók csak 2023-ban 108 milliárd dollárt fizettek ki.

Az év eleji Los Angeles-i tűzvész is bizonyítja azonban, hogy még a világ leggazdagabb országai sem készültek fel a növekvő éghajlati kockázatok hatására.

Wildfire in Pacific Palisades USA Los Angeles
Kalifornia példája bizonyítja, hogy még mindig építkeznek az emberek kiemelten veszélyeztetett területeken / Fotó: Middle East Images via AFP

A biztosító azt is megállapította, hogy a természeti katasztrófákból származó biztosítási károk teljes költsége 1994 és 2023 között több mint kétszer gyorsabban nőtt inflációval kiigazítva, mint a világgazdaság: 

  • az előbbi évente 5,9, 
  • az utóbbi 2,7 százalékkal.

Ha a biztosítási károk továbbra is ilyen ütemben emelkednek, akkor a klímakockázati fedezeti díjakat is növelni kell, hogy tükrözzék a további kockázatot.

Nem mindenki ennyire pesszimista

A biztosítók és viszontbiztosítók számára az extrém időjárási események súlyosságának és gyakoriságának növekedése egybeesett a katasztrófakötvények piacának hatalmas bővülésével.

Az 1990-es években létrehozott, úgynevezett CAT-kötvények olyan pénzügyi eszközök, amelyek célja, hogy természeti katasztrófák esetén pénzt gyűjtsenek a biztosítók számára.

A Swiss Re, a világ egyik vezető viszontbiztosítójának nemrég készült jelentése szerint 

a CAT-kötvények piaca 2020 vége óta 75 százalékkal nőtt, és nem mutatja a lassulás jeleit.

Nem mindenki biztos azonban abban, hogy a biztosítási ágazat nehezen tud majd működni a globális felmelegedés miatt. „Biztosíthatatlanná válik a világ, Nos, én kissé kételkedem ebben” – fogalmazott Tobias Grimm, a Munich Re német biztosító vezető klímakutatója. Szerinte minden csak pénz kérdése.

Az alapvető probléma szerinte az, hogy még mindig fejlesztünk ingatlanokat magas kockázatú területeken, amire tökéletes példa Kalifornia és a Los Angeles-i tűzvész.

 

