Katasztrófa közelít: a klímaváltozás miatt egyre több helyen nem lehet biztosítást kötni az ingatlanra

A klímaváltozás és a globális felmelegedés miatt a világ gyorsan közeledik ahhoz a ponthoz, amikor egész térségek számára válnak elérhetetlenné a biztosítások, mert a biztosítók egyszerűen nem tudják vállalni a kárkockázatokat. Biztosítás nélkül pedig sok helyen nem lehet jelzáloghitelt felvenni a lakóingatlanokra, így a tulajdonosok ördögi körbe kerülnek.
Az újabb figyelmeztetés Günther Thallingertől, a világ egyik legnagyobb biztosítója, az Allianz igazgatósági tagjától érkezett, aki a CNBC-nek elmondta, hogy
a természeti katasztrófákból származó gazdasági veszteségek mintegy kétharmada már most is nem biztosított kár.
Ez pedig azt jelenti, hogy ezeket az érintett magánszemélyeknek vagy vállalkozásoknak, illetve a kormánynak kell állnia.
Egy korábbi jelentés szerint például az Egyesült Államok ingatlanpiaca a következő évtizedekben 1470 milliárd dollárnyi értéket veszít a természeti katasztrófák és a szélsőséges időjárási események gyakoribbá válásával, és 2055-re az amerikai lakosság 16,5 százaléka lesz klímamenekült.
A tagállamok közül Florida és Kalifornia például már most is azok közé tartozik, ahol a sok természeti csapás miatt aranyáron mérik a biztosítást, ha köthető egyáltalán, mert kivonulnak a biztosítók.
Az ENSZ jelentése szerint ebben az évszázadban 2,6-3,1 Celsius-fokos lehet a felmelegedés, ami már „katasztrofális” következményekkel jár a bolygónk számára, hiszen a tudósok folyamatosan figyelmeztetnek, hogy a legsúlyosabb klímaválság elkerülése érdekében 1,5 Celsius-fok alatt kellene maradni. Ezt az értéket azonban már egy éve átléptük.
Az 1,5 Celsius-fok az a kulcsfontosságú határ, amely fölött már potenciálisan visszafordíthatatlanná, öngerjesztővé válnak a folyamatok, amelyek teljes ökoszisztémákat tehetnek tönkre.
Az alkalmazkodás gazdasági szempontból hatékony megoldás, az infrastruktúra, az épületek, az utak, a vezetékek és elektromos hálózatok átalakításának a költsége általában csak a tizede a természeti csapások okozta kár értékének.
Az alkalmazkodásra azonban 2,7-3 Celsius-fokos felmelegedésnél már esély sincs, ezért gyorsan kell lépni.
Nem védhetjük meg Amszterdamot a tengerszint háromméteres emelkedésétől. Ez egyszerűen megvalósíthatatlan
– figyelmeztetett Thallinger.
Nem ő az egyetlen biztosítási szakértő, aki kongatja a vészharangot. A Zurich Insurance Group, Európa 5. legnagyobb biztosítója is figyelmeztetett április végén, hogy a kilátások „riasztóan borúsak”.
A tanulmány szerint 2014 és 2023 között a természeti csapások mintegy 2 ezermilliárd dolláros gazdasági kárt okoztak, a biztosítók csak 2023-ban 108 milliárd dollárt fizettek ki.
Az év eleji Los Angeles-i tűzvész is bizonyítja azonban, hogy még a világ leggazdagabb országai sem készültek fel a növekvő éghajlati kockázatok hatására.
A biztosító azt is megállapította, hogy a természeti katasztrófákból származó biztosítási károk teljes költsége 1994 és 2023 között több mint kétszer gyorsabban nőtt inflációval kiigazítva, mint a világgazdaság:
Ha a biztosítási károk továbbra is ilyen ütemben emelkednek, akkor a klímakockázati fedezeti díjakat is növelni kell, hogy tükrözzék a további kockázatot.
A biztosítók és viszontbiztosítók számára az extrém időjárási események súlyosságának és gyakoriságának növekedése egybeesett a katasztrófakötvények piacának hatalmas bővülésével.
Az 1990-es években létrehozott, úgynevezett CAT-kötvények olyan pénzügyi eszközök, amelyek célja, hogy természeti katasztrófák esetén pénzt gyűjtsenek a biztosítók számára.
A Swiss Re, a világ egyik vezető viszontbiztosítójának nemrég készült jelentése szerint
a CAT-kötvények piaca 2020 vége óta 75 százalékkal nőtt, és nem mutatja a lassulás jeleit.
Nem mindenki biztos azonban abban, hogy a biztosítási ágazat nehezen tud majd működni a globális felmelegedés miatt. „Biztosíthatatlanná válik a világ, Nos, én kissé kételkedem ebben” – fogalmazott Tobias Grimm, a Munich Re német biztosító vezető klímakutatója. Szerinte minden csak pénz kérdése.
Az alapvető probléma szerinte az, hogy még mindig fejlesztünk ingatlanokat magas kockázatú területeken, amire tökéletes példa Kalifornia és a Los Angeles-i tűzvész.
