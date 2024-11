Lakáskassza: öngondoskodás és finanszírozás egyszerre (x)

Nem túlzás azt állítani, hogy az Ön vezérigazgatói kinevezésével egy olyan vezetőt kapott a cég, aki a kezdetektől a része volt.

1997-ben, amikor egy maroknyi lelkes, fiatal csapattal elkezdtük építeni a Fundamentát, akkor egy itthon még ismeretlen terület, egy teljesen új piaci modell kialakításának a részese lehettem. Ugyanakkor a célom azóta se változott: úgy dolgozni és irányítani a Fundamentát, hogy velünk élményt jelentsen az együttműködés. Legyen szó az ügyfeleinkről, a munkatársainkról, a tulajdonosainkról vagy a partnereinkről. Így tudtunk piacvezetők, „legjobb munkahely”, vagy éppen 16 éve rendszeres Superbrands díjazottak lenni. És így tudtuk felépíteni az ország legnagyobb pénzügyi közvetítő hálózatát, a Személyi Bankárt.

Morafcsik László vezérigazgató / Fotó: MBH Fundamenta

Megfordult esetleg a fejében, hogy nem vállalja el a vezérigazgatói kinevezést? Közel harminc év után egy új tulajdonossal, és az ő nyilván legalább részben új elvárásaival szembesülni, kihívást jelentő feladat lehet.

Természetesen kihívás, ezért is vállaltam el! Azonban közel sem csak az új tulajdonos belépése miatt – aki számunkra fontos, egyben új lehetőségeket nyit meg –, hanem a folytonosan változó piac miatt is. A közel 30 éves sikertörténetünkben minket mindig is a kihívások vittek előre, azokból pedig akadt bőven. A Fundamenta nem csak piacvezető lakás-takarékpénztár, hanem az egyetlen, amelyik a körülmények gyakori változása ellenére is folyamatosan jelen volt a piacon, sőt, amikor a versenytársaink felfüggesztették az értékesítési tevékenységüket, mi új termékeket vezettünk be. Pillanatnyi szünet nélkül szolgáltattunk régi és új ügyfeleinknek, miközben megőriztük profitabilitásunkat is.

Ezzel az izgalmas múlttal ezt a kihívást nem elfogadni? Abszurd még a feltételezés is! Én azért dolgozom a Fundamentánál, mert hiszek az erőnkben és a küldetésünkben. Hiszek abban, hogy a tevékenységünk jelentős mértékben hozzájárul a lakosság nagyon is létező lakhatási igényeinek a reális megvalósításához, ezen keresztül pedig hazánk gazdasági növekedéshez. Ráadásul hozzánk hasonlóan, új tulajdonosunk, az MBH Bank is az ügyfelekkel való személyes kapcsolatban, személyes értékesítésben látja a növekedés egyik fontos bázisát. Ideális összhang ez így a jövő növekedési céljait tekintve.