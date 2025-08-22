Kamatmentes segítség a vállalkozói mindennapokhoz – új forgóeszközhitel az MBH Bank MFB Pont Plusz termékportfóliójában (X)

A legtöbb pénzügyi támogatás ma is jellemzően fejlesztési célokat szolgál, pedig a kisebb vállalkozások számára sokszor a napi kiadások előteremtése is megterhelést jelent. Erre nyújt megoldást az MBH Bank vállalati MFB Pont Plusz hálózathoz tartozó fiókjaiban elérhető GINOP Plusz-1.4.3-24/B KKV Technológia Plusz Hitelprogram új forgóeszközhitele, amely a mikro- és kisvállalkozások működéséhez nyújt célzott, kamatmentes segítséget.
A 2025. július 15-től elérhető hitel 1-20 millió forint közötti összegben igényelhető, akár önerő és akár ingatlan vagy tárgyi fedezet nélkül, fix havi törlesztéssel, legfeljebb 6 éves futamidő mellett. A konstrukció kizárólag olyan mikro- és kisvállalkozások számára érhető el, amelyek – legalább 2024. évet megelőzően bejegyezve – a pályázati felhívásban meghatározott feldolgozóipari főtevékenységet folytatnak.
Az új forgóeszközhitel a feldolgozóipari ágazatban működő mikro- és kisvállalkozások likviditásának fenntartását szolgálja. Igénybe vehető többek között készletbeszerzésre, működési költségek, bér- és járulékfizetés, valamint rezsiköltségek finanszírozására – vagyis olyan kiadásokra, amelyek a mindennapi működés zavartalan biztosításához szükségesek.
„A KKV Technológia Plusz program új forgóeszköz hitele egy valós piaci igényt szolgál ki: kiszámítható és biztonságos pénzügyi megoldást kínál a kisvállalkozások rövid távú pénzügyi szükségleteinek fedezésére, anélkül, hogy hosszú távú kötelezettségvállalással járna” – foglalta össze Kiss Zalán, az MBH Bank mikro- és kisvállalati üzletfejlesztésért felelős ügyvezető igazgatója.
A plusz forrás hozzájárulhat ahhoz is, hogy a cégek gyorsabban és rugalmasabban reagáljanak a piaci változásokra és stabilabban kezeljék a változó gazdasági környezetből adódó kihívásokat. Ez hosszabb távon is segítheti a működés tervezhetőségét és a pénzügyi döntések biztonságát.
Fontos tudni, hogy a konstrukció keretében kizárólag Budapest közigazgatási határain kívül megvalósuló projekt támogatható, de ez nem zárja ki a budapesti székhelyű vállalkozásokat, amennyiben a projektjük vidéken valósul meg. Az új termék így a hazai kkv-k túlnyomó többsége számára elérhető alternatíva lehet.
A konstrukció különösen nagy hangsúlyt fektet a gazdaságilag kevésbé fejlett térségek támogatására: a 70 milliárd forintos keretösszeg legalább 65 százaléka fejlesztendő járásokba és a négy leginkább felzárkóztatandó régióba kerül (Dél-Alföld, Dél-Dunántúl, Észak-Alföld, Észak-Magyarország). Ezzel a hitelprogram a térségi gazdaságélénkítésben is fontos szerepet játszik.
Az MBH Bank nem csupán közvetítőként vesz részt a programban, hanem aktív partnerként támogatja az ügyfeleket a teljes folyamat során. A bank országos lefedettségű, MFB Pont Plusz hálózathoz tartozó 154 kijelölt bankfiókjában képzett tanácsadók állnak az érdeklődők rendelkezésére, az első tájékozódástól a hitelügylet lezárásáig.
Az MBH Bank elkötelezetten dolgozik azon, hogy olyan gyakorlati, célzott pénzügyi megoldásokat nyújtson, amelyek ösztönzik a hazai kkv-k működését és növekedését. Az új forgóeszközhitel éppen ilyen: egy gyorsan és egyszerűen igényelhető lehetőség, amely stabil alapot teremthet a vállalkozások mindennapi működéséhez.
A tájékoztatás nem teljes körű és nem minősül ajánlattételnek. További információk, részletes feltételek és a fiókok elérhetősége megtalálható a www.mbhbank.hu/vallalatoknak/mfb-pont-plusz oldalon. A program hivatalos felhívása a www. palyazat.gov.hu oldalon érhető el. Az MBH Bank az MFB Zrt. közvetítő partnereként jár el, kötelezettségvállalása minden esetben egyedi hitelbírálat függvénye.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.