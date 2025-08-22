Kamatmentes segítség a vállalkozói mindennapokhoz – új forgóeszközhitel az MBH Bank MFB Pont Plusz termékportfóliójában (X)

Valós piaci igényekre szabva

A legtöbb pénzügyi támogatás ma is jellemzően fejlesztési célokat szolgál, pedig a kisebb vállalkozások számára sokszor a napi kiadások előteremtése is megterhelést jelent. Erre nyújt megoldást az MBH Bank vállalati MFB Pont Plusz hálózathoz tartozó fiókjaiban elérhető GINOP Plusz-1.4.3-24/B KKV Technológia Plusz Hitelprogram új forgóeszközhitele, amely a mikro- és kisvállalkozások működéséhez nyújt célzott, kamatmentes segítséget.

A 2025. július 15-től elérhető hitel 1-20 millió forint közötti összegben igényelhető, akár önerő és akár ingatlan vagy tárgyi fedezet nélkül, fix havi törlesztéssel, legfeljebb 6 éves futamidő mellett. A konstrukció kizárólag olyan mikro- és kisvállalkozások számára érhető el, amelyek – legalább 2024. évet megelőzően bejegyezve – a pályázati felhívásban meghatározott feldolgozóipari főtevékenységet folytatnak.

Rugalmas megoldás a kiszámíthatatlan helyzetekre

Az új forgóeszközhitel a feldolgozóipari ágazatban működő mikro- és kisvállalkozások likviditásának fenntartását szolgálja. Igénybe vehető többek között készletbeszerzésre, működési költségek, bér- és járulékfizetés, valamint rezsiköltségek finanszírozására – vagyis olyan kiadásokra, amelyek a mindennapi működés zavartalan biztosításához szükségesek.

„A KKV Technológia Plusz program új forgóeszköz hitele egy valós piaci igényt szolgál ki: kiszámítható és biztonságos pénzügyi megoldást kínál a kisvállalkozások rövid távú pénzügyi szükségleteinek fedezésére, anélkül, hogy hosszú távú kötelezettségvállalással járna” – foglalta össze Kiss Zalán, az MBH Bank mikro- és kisvállalati üzletfejlesztésért felelős ügyvezető igazgatója.

A plusz forrás hozzájárulhat ahhoz is, hogy a cégek gyorsabban és rugalmasabban reagáljanak a piaci változásokra és stabilabban kezeljék a változó gazdasági környezetből adódó kihívásokat. Ez hosszabb távon is segítheti a működés tervezhetőségét és a pénzügyi döntések biztonságát.

Budapest kivételével országosan igénybe vehető

Fontos tudni, hogy a konstrukció keretében kizárólag Budapest közigazgatási határain kívül megvalósuló projekt támogatható, de ez nem zárja ki a budapesti székhelyű vállalkozásokat, amennyiben a projektjük vidéken valósul meg. Az új termék így a hazai kkv-k túlnyomó többsége számára elérhető alternatíva lehet.