Bánhatja az Nvidia, hogy kitanította a kínai topmenedzsert, lelépett a cégtől, és most ezerrel jön ellene

Hatalmas sikerrel lépett a sanghaji tőzsdére a Moore Threads. Az Nvidia már sajnálhatja, hogy kiképezte egykori kínai topmenedzserét.
Murányi Ernő
2025.12.13., 17:17

Decemberben jött el a nagy nap, egészen pontosan 5-én, amikor - a korábban az Nvidia kínai üzletágát 14 évig vezető - Zhang Jianzhong, a Moore Threads Technology alapítója egy csapásra dollármilliárdossá vált, ekkor lépett ugyanis tőzsdére a sanghaji börze technológiai cégeknek fenntartott Star Market piacán az addig startupként működött vállalat, mégpedig hatalmas sikerrel.

Moore Threads Nvidia
Hatalmas sikerrel lépett tőzsdére a kínai Nvidia / Fotó: CFOTO via AFP

Bombasiker volt az Nvidia-rivális tőzsdei bevezetése  

A kínai mesterséges intelligencia-alkalmazásokhoz csipeket gyártó cég részvényei a kereskedés első napján ugyanis több mint 420 százalékkal értékelődtek fel. A piac, úgy tűnik, készpénznek vette az alapító ígéretét, amely szerint a Moore Threads lesz a kínai Nvidia, persze a múltja alapján nem egészen légből kapott az állítás.

A pekingi székhelyű cég 59 éves elnök-vezérigazgatója a Forbes becslései szerint így aztán 4,3 milliárd dolláros vagyonra tett szert a vállalatban meglévő részesedése alapján.

A Moore Threads november végén 8 milliárd jüant (1,1 milliárd dollárt) friss forrást vont be, 70 millió darab részvény eladásával, darabonként 114,28 jüanért.

A tőzsdei debütálással Wang Dong és Zhang Yubo társalapítók is csatlakoztak a világ leggazdagabbjainak klubjához, 

  • 1,4 milliárd, 
  • illetve 1,7 milliárd dolláros vagyonukkal.

Az egyik legjobban várt idei kínai elsődleges részvénykibocsátás (IPO) során a lakosság 2750-szeres túljegyzéssel jegyezte a papírokat.

A Moore Threads piaci kapitalizációja jelenleg 276 milliárd jüan, és az IPO-ból származó bevételt munkaerő-toborzásra, valamint kutatás-fejlesztésre tervezik felhasználni.

A nagy sikerű tőzsdei bevezetés előtt a Moore Threadsbe olyan kínai technológiai óriások szálltak be, mint például a ByteDance vagy a Tencent, noha a cég már 2023-ban felkerült az Egyesült Államok kormányának feketelistájára, amely megakadályozza, hogy hozzáférjenek a fejlett amerikai csipgyártási technológiákhoz.

Amerika besegít a kínai csipgyártóknak

Valószínűleg egyébként éppen ez az amerikai politika járult hozzá a leginkább a kínai csipgyártók sikeréhez, hiszen ezek a vállalatok Kína technológiai önellátásra irányuló törekvéséből profitálnak

 – állítja Kenny Ng, az Everbright Securities International hongkongi székhelyű befektetési vállalat értékpapír-stratégája.

A Kínában gyártott csipekkel kapcsolatos növekvő optimizmus más, hasonló profilú vállalatok – például a Cambricon Technologies - részvényeit is erősítette.

A Forbes milliárdoslistája szerint Csen Csian-si, a Cambricon 40 éves elnök-vezérigazgatója jelenleg Kína 11. leggazdagabb embere 23,4 milliárd dolláros nettó vagyonnal.

Visszakanyarodva a Moore Threadshez, a cég termékei a grafikus feldolgozóegységektől (GPU) a mesterséges intelligencia-modellek betanítását támogató szoftverekig terjednek.

Az ilyen GPU-k kínai piaca 2029-re 1300 milliárd jüanra nő a 2024-es 142,5 milliárd jüanról a sanghaji székhelyű Sinolink Securities brókercég novemberi kutatási feljegyzése szerint.

A brókercég a jegyzetben azt is írta, hogy a Moore Threads valószínűleg „fontos erővé” válik a külföldi beszállítók, például az Nvidia pótlásában.

Nagyot nőtt a Moore Threads

Az idei év első kilenc hónapjában a vállalat árbevétele különben éves bázison 182 százalékkal, 784,6 millió jüanra emelkedett. A vesztesége pedig 18,7 százalékkal, 723,5 millió jüanra csökkent.

Az alapító Zhang amúgy közel 20 éve dolgozik a félvezetőiparban. A tájékoztató szerint 14 éven át 2020-ig vezette az Nvidia kínai egységét, amikor is megalapította a Moore Threadst.

A technológiai mogul korábban a Dell és a HP vezető beosztású munkatársaként is dolgozott Kínában.

 

