Deviza
EUR/HUF384.91 -0.08% USD/HUF327.98 0% GBP/HUF438.6 0% CHF/HUF412.03 0% PLN/HUF90.98 -0.19% RON/HUF75.64 0% CZK/HUF15.87 0% EUR/HUF384.91 -0.08% USD/HUF327.98 0% GBP/HUF438.6 0% CHF/HUF412.03 0% PLN/HUF90.98 -0.19% RON/HUF75.64 0% CZK/HUF15.87 0%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
DPK
baloldali megszorítócsomag
Mohács
Orbán Viktor
Bokros Lajos

Már tudjuk, mi az a három dolog, amit Bokros Lajos biztos nem akar – itt halkult el mindenki, sokkoló volt a felsorolás

Aktuális belpolitikai témákat is érintett Mohácson a miniszterelnök. Orbán Viktor elmondta a véleményét Bokros Lajos visszatérése és a baloldali megszorítócsomag kapcsán is.
VG
2025.12.13, 15:42
Frissítve: 2025.12.13, 16:14

Szombaton a Digitális Polgári Körök (DPK) háborúellenes országjárásának keretében Mohácson állt színpadra Orbán Viktor. A miniszterelnök a hosszú távú hatalomgyakorlás rejtelmeiről, a 20. század történelmi kudarcairól, a befagyasztott orosz vagyonról és a közelgő európai uniós csúcstalálkozóról is hosszan beszélt. De mivel a választásokig már csak 120 nap van hátra, egy-két aktuális belpolitikai kérdést is kapott.

Orbán Viktor DPK Mohács
Orbán Viktor: „Mi nem férünk bele Bokros Lajos világképébe. A mi világképükbe pedig nem fér bele Bokros Lajos.” / Fotó: Fischer Zoltán / Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály

A miniszterelnök Bokros Lajos színre lépése kapcsán elmondta, hogy a volt pénzügyminiszter nem viccel. Amikor 1998-ban Orbán kormányra került, akkor azt kellett kijavítaniuk, amit Bokrosék elrontottak. Ha újra kormányra kerülnek, újabb megszorításokat vezetnének be.

„1998-ban tisztelték meg először a politikai közösségüket, hogy kormányt tudjon alapítani. Mert Bokros Lajos nem viccel, azt csinálja, amit mond. Ez egy elszánt ember, ahogy mondta, az egy gonosz dolog, hogy az élethosszig járó szja-mentesség egy gonosz dolog, a nyugdíjasoknak szánt emelésekről pedig úgy véli, szó sem lehet róla” – mondta Bokros Lajosról Orbán Viktor.

Orbán Viktor szerint Bokros nagyon más akar, mit őt

A miniszterelnök szerint három dolgot akarnak a gazdaságtól, ami a lakosságnak fontos:

  1. legyen fedél a fejünk felett, házunk, lakásunk,
  2. a munkalehetőség, tisztességes bérrel,
  3. és amikor megöregszünk, legyen olyan rendszer és tartalék, hogy ne kelljen szégyenben leélni az életünk utolsó éveit

– sorolta fel a miniszterelnök, kiemelve, hogy Bokros Lajos ezt a három dolgot nem akarja, ezeket marhaságnak tartja. 

Mi nem férünk bele Bokros Lajos világképébe. A mi világképükbe pedig nem fér bele Bokros Lajos

– jelentette ki ennek kapcsán Orbán Viktor.

Bokros Lajos a Tisza megszorítócsomagját támogatja

Interjút adott szerdán a Klasszis Médiának Bokros Lajos, a beszélgetésben a Horn-kormány volt pénzügyminisztere támogatólag beszélt a Tisza Pártnak készült megszorítócsomag legdurvább pontjairól.

Az szóban forgó interjúban kifejtette, hogy

  • többkulcsos személyijövedelem-adót vezetne be,
  • gonosznak nevezte a többgyermekes anyák adómentességét,
  • indokolatlannak és kifejezett őrültségnek tartja a 13., illetve a 14. havi nyugdíjat,
  • miközben érvelt a nyugdíjrendszer privatizációja mellett.

A Horn-kormány volt pénzügyminisztere ezzel a Tisza Pártnak készült megszorítócsomag lényeges pontjai mellé állt, támogatta a javaslatot. Sőt Bokros – aki névadója volt egy hasonlóan jelentős hatású és sokszor emlegetett korábbi megszorítócsomagnak – az interjúban tovább is ment: nyugdíjkorhatár-emelést sürgetett és azt, hogy az állam adja el az aranytartalékot.

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu