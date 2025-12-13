Már tudjuk, mi az a három dolog, amit Bokros Lajos biztos nem akar – itt halkult el mindenki, sokkoló volt a felsorolás

Szombaton a Digitális Polgári Körök (DPK) háborúellenes országjárásának keretében Mohácson állt színpadra Orbán Viktor. A miniszterelnök a hosszú távú hatalomgyakorlás rejtelmeiről, a 20. század történelmi kudarcairól, a befagyasztott orosz vagyonról és a közelgő európai uniós csúcstalálkozóról is hosszan beszélt. De mivel a választásokig már csak 120 nap van hátra, egy-két aktuális belpolitikai kérdést is kapott.

Orbán Viktor: „Mi nem férünk bele Bokros Lajos világképébe. A mi világképükbe pedig nem fér bele Bokros Lajos.” / Fotó: Fischer Zoltán / Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály

A miniszterelnök Bokros Lajos színre lépése kapcsán elmondta, hogy a volt pénzügyminiszter nem viccel. Amikor 1998-ban Orbán kormányra került, akkor azt kellett kijavítaniuk, amit Bokrosék elrontottak. Ha újra kormányra kerülnek, újabb megszorításokat vezetnének be.

„1998-ban tisztelték meg először a politikai közösségüket, hogy kormányt tudjon alapítani. Mert Bokros Lajos nem viccel, azt csinálja, amit mond. Ez egy elszánt ember, ahogy mondta, az egy gonosz dolog, hogy az élethosszig járó szja-mentesség egy gonosz dolog, a nyugdíjasoknak szánt emelésekről pedig úgy véli, szó sem lehet róla” – mondta Bokros Lajosról Orbán Viktor.

Orbán Viktor szerint Bokros nagyon más akar, mit őt

A miniszterelnök szerint három dolgot akarnak a gazdaságtól, ami a lakosságnak fontos:

legyen fedél a fejünk felett, házunk, lakásunk, a munkalehetőség, tisztességes bérrel, és amikor megöregszünk, legyen olyan rendszer és tartalék, hogy ne kelljen szégyenben leélni az életünk utolsó éveit

– sorolta fel a miniszterelnök, kiemelve, hogy Bokros Lajos ezt a három dolgot nem akarja, ezeket marhaságnak tartja.

Mi nem férünk bele Bokros Lajos világképébe. A mi világképükbe pedig nem fér bele Bokros Lajos

– jelentette ki ennek kapcsán Orbán Viktor.

Bokros Lajos a Tisza megszorítócsomagját támogatja

Interjút adott szerdán a Klasszis Médiának Bokros Lajos, a beszélgetésben a Horn-kormány volt pénzügyminisztere támogatólag beszélt a Tisza Pártnak készült megszorítócsomag legdurvább pontjairól.

Az szóban forgó interjúban kifejtette, hogy

többkulcsos személyijövedelem-adót vezetne be,

gonosznak nevezte a többgyermekes anyák adómentességét,

indokolatlannak és kifejezett őrültségnek tartja a 13., illetve a 14. havi nyugdíjat,

miközben érvelt a nyugdíjrendszer privatizációja mellett.

A Horn-kormány volt pénzügyminisztere ezzel a Tisza Pártnak készült megszorítócsomag lényeges pontjai mellé állt, támogatta a javaslatot. Sőt Bokros – aki névadója volt egy hasonlóan jelentős hatású és sokszor emlegetett korábbi megszorítócsomagnak – az interjúban tovább is ment: nyugdíjkorhatár-emelést sürgetett és azt, hogy az állam adja el az aranytartalékot.