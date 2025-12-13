Deviza
Nagy változások jönnek vasárnaptól a MÁV-nál: figyeljünk, mielőtt elindulnánk – új bérletek is érkeznek

Érkeznek az új éves ország- és vármegyebérlet december közepétől. A MÁV új menetrendje vasárnap lép életbe.
VG/MTI
2025.12.13, 17:40

Vasárnap, december 14-én lép életbe a MÁV-csoport 2025/2026-os menetrendje, december közepétől vásárolható az éves ország- és vármegyebérlet az új MÁVPlusz alkalmazásban, az applikáción keresztül péntektől mindenki számára elérhető a 15 százalékos okoskedvezmény a jegyekre – közölte a MÁV szombaton. Kiemelték, egyes vasútvonalakon bővülnek az elérhető szolgáltatások, a vonattal utazók többsége számára megmaradnak az elmúlt években bevált járatok.

vonat vasút MÁV
Új menetendet és új bérlettípusokat is bejelentett a MÁV / Fotó: MÁV-csoport / Facebook

A Volán-járatok közlekedésében szintén jelentős változások lépnek életbe. Az új személyszállítási szolgáltatásokról szóló törvénynek, azaz a közlekedési alkotmánynak megfelelően az alapellátás minden magyar falura, községre vagy városra vonatkozik, ezzel mintegy 1000 település válik közvetlenül is a jogszabályi változások nyertesévé. A települések és járásközpontjaik között napi 3 pár, a járásközpontok és vármegyeszékhelyeik között napi 2 pár közvetlen buszjárat biztosítja az eljutást.

A közleményben kiemelték, hogy a H8-as és H9-es vonalon néhány esti járatot érintő kisebb módosítások kivételével nem változik a menetrend a HÉV-vonalakon.

Bővül a bérletek palettája a MÁV-nál

Hangsúlyozták, a tarifareform óta lényegesen többen veszik igénybe a MÁV-csoport járatait a kedvezményeknek, a kibővített díjmentességnek, valamint a kedvező árú vármegye- és országbérleteknek köszönhetően. Az új bérlettípusok népszerűségét mutatja, hogy az utasok havonta mintegy egymilliós darabszámban vásárolnak belőlük.

A bérletek körét a mentrendváltástól újabb megoldással bővítik, december közepétől váltható lesz az éves ország- és vármegyebérlet is, így nem kell havonta az új bérlet vásárlására figyelni. Ezzel a munkaadók számára egyszerűsödik a munkába járás költségtérítésével kapcsolatos papírmunka, ügyintézés. Az éves bérlet díja megegyezik majd 12 havi bérlet árával. Az éves bérlet segítséget jelent a szülőknek is, hiszen mindössze 22 680 forintért nemcsak a tanév tavaszi és őszi féléveire, hanem a szünidőre is biztosíthatják az ország egész területére 14 év feletti gyermekeik közlekedését - írták a közleményben.

Mindenki figyeljen: új menetrend jön

Felhívták a figyelmet arra, hogy december 12-től sokkal több utas által igénybe vehető új kedvezménytípus váltja a korábbiakat, az okoseszközökre letölthető új MÁVPlusz alkalmazással vásárolt belföldi helyközi buszjegyekre, vonatjegyekre és helyjegyekre minden felhasználónak 15 százalék okoskedvezmény jár, nemcsak vonatra, de buszra is.

A MÁV azt javasolja az utasoknak, hogy jegy- és bérletváltás, illetve utazás előtt tájékozódjanak a megszokott felületeken a december 14-től érvényes menetrendről, az átszállási lehetőségekről.

