Az MI-őrülethez láncolták a gazdaságot, el is eredt a pénzeső: történelmi növekedéssel számol Tajvan – csak ki ne durranjon a lufi

Tajvan gazdasága úgy meglódult a mesterséges intelligencia iránti globális kereslet miatt, hogy 2025-ben 7,37 százalékos növekedést várnak, ami 15 éve nem látott tempó. A harmadik negyedév 8,21 százalékos GDP-ugrása már most jelzi: a szigetország lett az MI-őrület egyik legnagyobb nyertese – ám ha a vészmadaraknak igazuk van, és bármikor kidurranhat a lufi, Tajpej számára egy kínai invázió is kisebb károkat okozna.

Az MI-kereslet felforgatta a globális piacot – és Tajvan ebből óriási előnyt kovácsolt / Fotó: NurPhoto via AFP

Tajvan évek óta a világ elektronikai ellátási láncának központi eleme, de most olyan lendülettel sikerült meglovagolnia az MI-hullámot, amely még a saját szakértőit is meglepte.

A statisztikai hivatal friss előrejelzése szerint 2025-ben 7,37 százalékkal nőhet a GDP, ami fejlett gazdaságokban ritka jelenség – és gyorsabb növekedés, mint amire Kína számít.

A harmadik negyedév különösen látványos: 8,21 százalékos éves növekedés, amelyet elsősorban egy tényező hajtott – 32 százalékkal ugrott meg az export, főként az MI-hez és a fogyasztói elektronikához kapcsolódó termékek révén. Ilyen erős negyedéves bővülést 2021 óta nem láttak.

A történet középpontjában továbbra is a piac óriásai állnak:

a TSMC, a világ legnagyobb csipgyártója, amely a legfejlettebb csipek több mint 90 százalékát gyártja;

valamint a tajvani hardveripar másik zászlóshajója, a Foxconn, amely az MI-infrastruktúrához szükséges szerverek egyik legfontosabb előállítója.

Miközben a világ sok helyén attól tartanak, hogy kipukkadhat az MI-lufi, Tajvanon ebből semmit nem érezni. A legnagyobb gyártók szerint az MI-szerverek iránti kereslet tovább erősödik, és nincs jele lassulásnak.

Vajon az MI biztos alapot jelent a tajvani gazdaság számára?

A makrogazdasági környezet ugyanakkor nem teljesen problémamentes: az amerikai vámintézkedések, illetve a geopolitikai bizonytalanság miatt jövőre lassulás jöhet. Ennek ellenére a statisztikai hivatal növelte a 2026-os GDP-prognózist is: 3,54 százalékra a korábbi 2,81 helyett. Szerintük az MI-technológiák hosszú távú lendülete beépült a gazdaság szerkezetébe, a „szuverén MI” programok pedig globálisan is új keresletet teremtenek.