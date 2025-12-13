Deviza
Önt is idegesíti az AI-generált tartalom Instagramon? Így tudja kikapcsolni!

Az Instagramot az utóbbi időben megtévesztésig valósághű mesterséges intelligenciával generált (AI) videók és képek lepték el. Itt a Világgazdaság megoldása a nemkívánatos AI eltávolítására.
Csókási Annamária
2025.12.13., 19:01

Az internet ma már tele van mesterséges intelligencia által generált értéket nem képviselő tartalmi szeméttel. Így lehet könnyedén megszabadulni ettől a problémától az Instagramon— közölte az amerikai AOL híroldal.

Donald,Trump,With,Cat, kiscica, macska, ai,mi
Egy mesterséges intelligencia által generált fotó Donald Trump amerikai elnökről egy cicával. / Fotó: Shutterstock AI

A generatív mesterséges intelligencia szoftverekkel létrehozott, nem kívánt fotók és videók között bizarr képek találhatók vallási alakokról, akik félig rákok, vagy videók egy kutyáról, aki késsel vágja a zöldségeket, vagy egy farmerről, aki ökölharcot vív egy tehénnel. Mi a cél? A kattintások és a megtekintések számának növelése.

A közösségi média algoritmusainak csodájának köszönhetően, ha egyszer interakcióba kerül a felhasználó egy AI-szeméttel, akkor elkerülhetetlenül egyre többet fog belőle látni belőle a hírfolyamban. 

Mesterséges intelligencia, home office, e-mailezés megszűnése – forradalmi átalakulás küszöbén állhatnak a munkahelyek

Melyik az a szóban forgó AI-kikapcsoló varázsbeállítás?

Az AI-beállításhoz meg kell nyitni az Instagramot, és a képernyő jobb alsó sarkában található profil ikonra kell kattintani. Ezután a felurgó jobb felső sarkában található három vízszintes vonalat megnyitva lefelé kell görgetni és a „Tartalmakra vonatkozó beállítások” lehetőséget kiválasztani.

Itt meg lehet szerkeszteni, hogy mi érdekli a felhasználót és mi nem. Továbbá hozzáférést is nyújt ahhoz, hogy a rendszer korábban mely szavakat vagy kifejezéseket rejtette el, illetve be lehet állítani az érzékeny és politikai tartalmakkal kapcsolatos beállításokat is.

Ha rábökünk a „Tartalomjavaslatok visszaállítása” lehetőségre megjelenik egy új felugró ablak, amelyen az Instagram elmagyarázza, hogy a tartalomjavaslatok visszaállítása megváltoztatja a normál esetben látható képek és videók témáit, hogy a tartalom visszaállítása nem vonható vissza, és hogy ez nem változtatja meg azt, hogy kiket követ, és nem törli az adatait.

Ha az oldal alján található „Tovább” gombra kattintunk, akkor megjelenik egy oldal, amelyen megkérdezik, hogy szeretné-e felhasználóként lekövetni bizonyos fiókok tevékenységét, beleértve azokat is, amelyek leggyakrabban jelennek meg a hírfolyamában. 

Itt be lehet állítani a megjelenő hirdetések témáit is. Ha mindezek után a „Javasolt tartalom visszaállítása” gombra kattint, akkor megjelenik egy felugró ablak, amelyben meg kell erősíteni a választásunkat.

A „Javasolt tartalom visszaállítása” gombra kattintva el is készült az új Instagram hírfolyam, amely mostantól sokkal kevesebb AI-szemetet fogsz magában hordozni. 

Teszteltük, működik. (—a szerk.)

