Percről percre teljesül be Orbán Viktor jóslata: Moszkva piszkosul dühös, Von der Leyent durván leszúrták – „Ez simán lopás, az ilyen bűncselekmények nem maradnak büntetlenül!"
„Szuverén vagyonunk feletti rendelkezés az Oroszországi Föderáció beleegyezése nélkül – legyen szó akár végleges zárolásról, elkobzásról, akár arról, hogy a tényleges elkobzásukat valamiféle jóvátételi kölcsönként állítsák be – abszolút illegális cselekedet, amely súlyosan sérti a nemzetközi jogot” – jelentette ki Marija Zaharova, az orosz külügyminisztérium szóvivője szombaton EU orosz vagyonának befagyasztásával kapcsolatban az Interfax szerint.
„Nem számít, milyen trükköket vet be Brüsszel ennek igazolására, ez a nyílt, banális lopás esete… A válaszunk nem sokáig várat magára” – szögezte le. Az Orosz Nemzeti Bank december 12-én részletes nyilatkozatot tett közzé az ügyben. A konkrét lépések végrehajtása már folyamatban van. Ugyanezen a napon az orosz szabályozó hatóság bejelentette, hogy pert indított a Moszkvai Választott Bíróságon az Euroclear letétkezelő ellen az Orosz Nemzeti Bank által elszenvedett károk megtérítése érdekében – emlékeztetett az orosz külügyminisztérium szóvivője.
Beláthatatlan károk, megtorolt „bűncselekmények”
Felhívta a figyelmet: „Az Európai Unió már nem lesz képes kompenzálni a károkat, amelyeket ilyen cselekedetekkel okoz mind a saját pénzügyi és gazdasági rendszerében, mind pedig a valaha megbízható kereskedelmi és befektetési partnerként szerzett globális hírnevében. Az ilyen nemzetközi kapcsolatokban elkövetett bűncselekmények nem maradnak büntetlenül” – tette hozzá Zaharova.
Szerinte egyértelmű, hogy az Ursula von der Leyen és más európai vezetők által képviselt EU semmi mást nem tesz, mint a rendelkezésre álló összes eszközével aláássa „az ukrán válság békés megoldására irányuló törekvéseket”.
„Ezért sietnek és időzítik az orosz eszközökkel kapcsolatos döntést, hogy közvetlen csapást mérjenek Donald Trump amerikai elnök békekezdeményezéseire” – jegyzi meg Zaharova.
Marad befagyasztva az orosz vagyon – ez történt eddig
Mint ismert, az uniós tagállamok kormányait tömörítő tanács úgy döntött, meghatározatlan időre megtiltja az EU területén befagyasztott, az Orosz Központi Bankhoz tartozó pénzeszközök visszautalását. Az Európai Unió Tanácsának pénteki közleménye szerint a döntést sürgősségi eljárással hozták meg, hogy korlátozzák az unió gazdaságát érő károkat.
Eddig mind a 27 tagállam jóváhagyására volt szükség félévente ahhoz, hogy az uniós szankciók keretében befagyasztva maradjanak az orosz pénzeszközök, amelyeket Oroszország Ukrajna elleni, 2022-ben indított teljes körű inváziója miatt vezettek be.
A mostani döntés érdekében az Európai Unió működéséről szóló szerződés 122. cikkére hivatkoznak. Ez a rendelkezés lehetővé teszi, hogy súlyos gazdasági nehézségek esetén egyhangúság helyett minősített többséggel fogadjanak el intézkedéseket.
A most írásos eljárásban elfogadott határozatot minősített többséggel hozták meg Magyarország és Szlovákia ellenében.
Magyarország többször kilátásba helyezte, hogy nem támogatja a szankciók rendszeres meghosszabbítását.
Bart De Wever, aki brit kollégájával, Keir Starmerrel találkozott Londonban, újságíróknak nyilatkozva hangsúlyozta: a belgák készek hozzájárulni ahhoz, hogy Ukrajna szabad ország maradjon, feltéve, hogy más európai országok és szövetségeseik hajlandóak erre közösen és azonos szinten.
Ez pozícióváltásra utal, Belgium eddig jóval határozottabban elutasította az orosz vagyon kifagyasztását. Persze annak fényében a puhulás nem meglepő, hogy az Ursula von der Leyen által vezetett brüsszeli bürokrácia példátlan zsarolásnak vetette alá a belga kormányt.
Veszélyes képet vázolt fel Orbán Viktor
Azzal, hogy Magyarországot kikerülve nyúlnak hozzá az orosz vagyonhoz, ez egy hadüzenet. Olyat még sosem láttam, ha 200-300 milliárd eurónyi vagyont elvesznek, annak nincs következménye. Őrült sebességgel romlik a helyzet hétről hétre” – figyelmeztetett Orbán Viktor Mohácson, a DPK rendezvényén. Kifejtette: minden nemzetnek van devizatartaléka, amelyet nem tarthatnak a nemzetállamok a saját országukban, s amelyet dollárban vagy euróban tartunk mi magunk is.
Nekünk is pont ott van a nemzeti tartalékunk, mint az oroszoknak, a belgáknál, ha ehhez hozzányúlnak majd, nekünk is el kell gondolkodnunk azon, jó helyen van-e.
Az oroszok pénzét a háború kitörésekor befagyasztották Belgiumban, ehhez akarnak most hozzányúlni, ami rendkívül szokatlan és veszélyes dolog, hiszen a belgáknak van egy szerződésük, amelynek alapján felelősséggel tartoznak az oroszoknak a pénzükért – jelentette ki a miniszterelnök.
„Ha hozzányúlnak ehhez, lehet, hogy más országok nem fogják euróban tartani majd a pénzüket. Ráadásul ezt a pénzt majd vissza kell fizetnie annak a cégnek, aki ezt a szerződést megszegte, ez egy belga cég, ami be tudja dönteni a belga gazdaságot. Én csak egy kávét kérek, és hátradőlök, mert tudok olyan durvát mondani, mint a belga miniszterelnök” – hangsúlyozta az eseményen a kormányfő.
Úgy véli, az európai embereket azzal hitegették, hogy nem az ő zsebükből finanszírozzák a háborút, hanem az orosz vagyonból. Most kell bevallani az európai vezetőknek, hogy nemcsak a mostani európaiak finanszírozzák a háborút, hanem még az unokáik is. Ezek az európaiak mind meg fognak bukni, mert ki fog derülni, hogy az orosz vagyonból nem finanszírozhatják ezt a háborút.
Nehéz elhinni, de igaz: soha ennyi pénzben még nem úszott Ukrajna, az EU-tól kapta, mégis csődben van – Brüsszel szörnyet teremtett, és most itt az uniós csatlakozása
Ukrajna elképesztő jelenséggé vált a pénzügyi világban: adóssága visszafizetését tekintve szinte nincsen kockázatosabb ország nála, eközben a devizatartaléka sorban üti a rekordokat. Ukrajna tartalékait az Európai Bizottság dagasztja egyre nagyobbra, és a csőd szélén infúziózott országot a friss sajtóértesülések szerint minden szabályt áthágva alig több mint egy év múlva egyszerűen hozzácsapnák az Európai Unióhoz.