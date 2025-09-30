Deviza
EUR/HUF390.62 -0.12% USD/HUF332.56 -0.27% GBP/HUF447.03 -0.22% CHF/HUF417.01 -0.25% PLN/HUF91.47 -0.14% RON/HUF76.89 -0.08% CZK/HUF16.05 -0.29% EUR/HUF390.62 -0.12% USD/HUF332.56 -0.27% GBP/HUF447.03 -0.22% CHF/HUF417.01 -0.25% PLN/HUF91.47 -0.14% RON/HUF76.89 -0.08% CZK/HUF16.05 -0.29%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX98,857.33 -0.4% MTELEKOM1,806 +0.11% MOL2,718 -1.55% OTP28,910 -0.48% RICHTER9,770 +0.46% OPUS558 -0.18% ANY7,480 +1.87% AUTOWALLIS159 0% WABERERS4,920 +0.41% BUMIX9,287.74 +0.6% CETOP3,472.38 +0.16% CETOP NTR2,157.26 -0.63% BUX98,857.33 -0.4% MTELEKOM1,806 +0.11% MOL2,718 -1.55% OTP28,910 -0.48% RICHTER9,770 +0.46% OPUS558 -0.18% ANY7,480 +1.87% AUTOWALLIS159 0% WABERERS4,920 +0.41% BUMIX9,287.74 +0.6% CETOP3,472.38 +0.16% CETOP NTR2,157.26 -0.63%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
Szponzor logó
Szponzorált tartalom
Varga Tanya KFT.
varga tanya
gasztronómiai
nyugalom
élmény
konferenciaterem

Autentikus környezet, profi technika és gasztronómiai élmények – ezt kínálja a Varga Tanya Hotel, Konferencia és Szabadidő Központ a céges rendezvényekhez (x)

Céges rendezvények sikere nagyban múlik a helyszínen. A Varga Tanya Hotelben minden adott ahhoz, hogy ne csak hasznos, de igazán élmény legyen a meeting, a szakmai rendezvény. A vidék nyugalmát ötvözik a magas színvonalú informatikai háttérrel, a kiváló gasztronómiával és a lazító wellness programokkal.
2025.09.30, 09:53
Fotó: vargatanya.hu

Az M5-ös autópálya lajosmizsei lehajtójához közel, a Kiskunsági Nemzeti Park szomszédságában található a Varga Tanya Hotel, Konferencia és Szabadidő Központ. Ezen a különleges helyen a magyar vidék nyugalma és a modern vendéglátás eleganciája kéz a kézben jár. A Varga Tanya több épületben, 81 szobával várja a látogatókat, a standard szobáktól a superior szobákon át lakosztályokig, mintegy 170 főt tud elszállásolni. Több szoba egybenyitható, így nemcsak az üzleti úton lévők, hanem a családok is remekül kikapcsolódhatnak a gyönyörű környezetben. 

Fotó: Tóth József

Magyar Balázs Márk szállodaigazgató elmondta: a Varga Tanya több mint négy évtizede meghatározó szereplője a térség turisztikai palettájának. Profilja többször változott, reagálva a piaci igényekre. Az üzleti turizmus szinte a kezdetektől kiemelt a profiljában, a fejlesztések egy része is ezen igények tükrében valósult meg az évek során.

Fotó: vargatanya.hu

Napjainkban hat, légkondicionált rendezvény- és konferenciateremmel szinte minden igényt ki tud elégíteni, a kisebb 15-20 fős meetingektől az akár 200 fős szakmai fórumokig, partnertalálkozókig ideális helyszínt tud biztosítani, festői környezetben. Csapatépítőkhöz is ideális, igény esetén a Pusztaolimpia megrendezését is biztosítják. Mindegyik teremhez tartozik vetítővászon, projektor, illetve mobil hangosítóeszközök. A termek mérete különböző: a 35-120 négyzetméteresig. 

Fotó: vargatanya.hu

A céges rendezvények lebonyolítását egész évben vállalják. Ősszel és télen is sokan választják a nem mindennapi környezetet, hiszen a szakmai beszélgetések, előadások után kellemes élményt nyújt a szépen megvilágított kert, a nyugalmat árasztó puszta látványa, az ínycsiklandó gasztronómiai különlegességek és a téli wellness nyújtotta relaxálás. 

Fotó: vargatanya.hu

A cégek számára nemcsak az autentikus környezet vonzó, hanem a kiváló konyha és a nagy sebességű internet, mely utóbbi az idén megvalósult nagy informatikai fejlesztés eredménye. A szálloda teljes területén ingyenes vezeték nélküli internet hozzáféréssel rendelkeznek. 

Fotó: BUS CSABA / vargatanya.hu

A Varga Tanya vonzerejét emeli a kiváló magyaros ízvilágú konyhája. A svédasztalos reggeli, ebéd és vacsora, minden alkalommal elismerést vált ki a vendégekből. Választható a szabadszedéses étkezés során többféle csomag, például egy leves és három főétel, kiegészítve egy vegetáriánus fogással, egy desszerttel, vagy két leves, négy főfogással, egy vegetáriánussal, és két desszerttel. A séfek mindenre nyitottak. 

A Varga Tanya vendégköre elsősorban ajánlás útján érkezik. A gyönyörű környezetben lévő hotel nemcsak üzleti célú eseményeknek lehet tökéletes helyszíne, hanem családi és baráti rendezvényeknek, az esküvőktől a születésnapokon át az osztálytalálkozókig. A puszta hangulata, a nyugodt, csendes, idilli környezet, ősszel és télen is remek választás. 

Fotó: BUS CSABA / vargatanya.hu

A vendégek számára további élményt, felüdülést nyújt nyáron a nagy medence, a meleg vizes medencék, a jakuzzik és gyermekmedence, míg a hidegebb hónapokban a téli wellness részlegen töltődhetnek fel. Míg kint a mínuszok repkednek, addig bent a többféle szauna, pezsgőfürdő, gőzkabin és masszázsok segítik a testi-lelki feltöltődést. 

Fotó: BUS CSABA / vargatanya.hu

Végül még egy érv a Varga Tanya mellett: az egész szálláshely kisállatbarát, így bárki a házi kedvencével is ellátogathat a barátságos, természetközeli szálláshelyre, garantáltan a négylábú kis kedvenc is jól érzi majd magát. 

A Varga Tanya csendes, nyugodt környezetet biztosít mindazoknak, akik szeretnének elvonulni. Ugyanakkor partnereiknek köszönhetően plusz élmények is elérhetők a közelben, a borkóstolásoktól a helyi termelők bemutatóin át a gyalogtúrákig. Így akár több napot is kellemes élményekkel töltődhetnek fel a vendégek. Nagyon sokféle csomagajánlatból lehet választani, érdemes végigböngészni a vargatanya.hu oldalt.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu