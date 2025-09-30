Autentikus környezet, profi technika és gasztronómiai élmények – ezt kínálja a Varga Tanya Hotel, Konferencia és Szabadidő Központ a céges rendezvényekhez (x)

Az M5-ös autópálya lajosmizsei lehajtójához közel, a Kiskunsági Nemzeti Park szomszédságában található a Varga Tanya Hotel, Konferencia és Szabadidő Központ. Ezen a különleges helyen a magyar vidék nyugalma és a modern vendéglátás eleganciája kéz a kézben jár. A Varga Tanya több épületben, 81 szobával várja a látogatókat, a standard szobáktól a superior szobákon át lakosztályokig, mintegy 170 főt tud elszállásolni. Több szoba egybenyitható, így nemcsak az üzleti úton lévők, hanem a családok is remekül kikapcsolódhatnak a gyönyörű környezetben.

Fotó: Tóth József

Magyar Balázs Márk szállodaigazgató elmondta: a Varga Tanya több mint négy évtizede meghatározó szereplője a térség turisztikai palettájának. Profilja többször változott, reagálva a piaci igényekre. Az üzleti turizmus szinte a kezdetektől kiemelt a profiljában, a fejlesztések egy része is ezen igények tükrében valósult meg az évek során.

Fotó: vargatanya.hu

Napjainkban hat, légkondicionált rendezvény- és konferenciateremmel szinte minden igényt ki tud elégíteni, a kisebb 15-20 fős meetingektől az akár 200 fős szakmai fórumokig, partnertalálkozókig ideális helyszínt tud biztosítani, festői környezetben. Csapatépítőkhöz is ideális, igény esetén a Pusztaolimpia megrendezését is biztosítják. Mindegyik teremhez tartozik vetítővászon, projektor, illetve mobil hangosítóeszközök. A termek mérete különböző: a 35-120 négyzetméteresig.

Fotó: vargatanya.hu

A céges rendezvények lebonyolítását egész évben vállalják. Ősszel és télen is sokan választják a nem mindennapi környezetet, hiszen a szakmai beszélgetések, előadások után kellemes élményt nyújt a szépen megvilágított kert, a nyugalmat árasztó puszta látványa, az ínycsiklandó gasztronómiai különlegességek és a téli wellness nyújtotta relaxálás.

Fotó: vargatanya.hu

A cégek számára nemcsak az autentikus környezet vonzó, hanem a kiváló konyha és a nagy sebességű internet, mely utóbbi az idén megvalósult nagy informatikai fejlesztés eredménye. A szálloda teljes területén ingyenes vezeték nélküli internet hozzáféréssel rendelkeznek.

Fotó: BUS CSABA / vargatanya.hu

A Varga Tanya vonzerejét emeli a kiváló magyaros ízvilágú konyhája. A svédasztalos reggeli, ebéd és vacsora, minden alkalommal elismerést vált ki a vendégekből. Választható a szabadszedéses étkezés során többféle csomag, például egy leves és három főétel, kiegészítve egy vegetáriánus fogással, egy desszerttel, vagy két leves, négy főfogással, egy vegetáriánussal, és két desszerttel. A séfek mindenre nyitottak.