Autentikus környezet, profi technika és gasztronómiai élmények – ezt kínálja a Varga Tanya Hotel, Konferencia és Szabadidő Központ a céges rendezvényekhez (x)

Az M5-ös autópálya lajosmizsei lehajtójához közel, a Kiskunsági Nemzeti Park szomszédságában található a Varga Tanya Hotel, Konferencia és Szabadidő Központ. Ezen a különleges helyen a magyar vidék nyugalma és a modern vendéglátás eleganciája kéz a kézben jár. A Varga Tanya több épületben, 81 szobával várja a látogatókat, a standard szobáktól a superior szobákon át lakosztályokig, mintegy 170 főt tud elszállásolni. Több szoba egybenyitható, így nemcsak az üzleti úton lévők, hanem a családok is remekül kikapcsolódhatnak a gyönyörű környezetben.
Magyar Balázs Márk szállodaigazgató elmondta: a Varga Tanya több mint négy évtizede meghatározó szereplője a térség turisztikai palettájának. Profilja többször változott, reagálva a piaci igényekre. Az üzleti turizmus szinte a kezdetektől kiemelt a profiljában, a fejlesztések egy része is ezen igények tükrében valósult meg az évek során.
Napjainkban hat, légkondicionált rendezvény- és konferenciateremmel szinte minden igényt ki tud elégíteni, a kisebb 15-20 fős meetingektől az akár 200 fős szakmai fórumokig, partnertalálkozókig ideális helyszínt tud biztosítani, festői környezetben. Csapatépítőkhöz is ideális, igény esetén a Pusztaolimpia megrendezését is biztosítják. Mindegyik teremhez tartozik vetítővászon, projektor, illetve mobil hangosítóeszközök. A termek mérete különböző: a 35-120 négyzetméteresig.
A céges rendezvények lebonyolítását egész évben vállalják. Ősszel és télen is sokan választják a nem mindennapi környezetet, hiszen a szakmai beszélgetések, előadások után kellemes élményt nyújt a szépen megvilágított kert, a nyugalmat árasztó puszta látványa, az ínycsiklandó gasztronómiai különlegességek és a téli wellness nyújtotta relaxálás.
A cégek számára nemcsak az autentikus környezet vonzó, hanem a kiváló konyha és a nagy sebességű internet, mely utóbbi az idén megvalósult nagy informatikai fejlesztés eredménye. A szálloda teljes területén ingyenes vezeték nélküli internet hozzáféréssel rendelkeznek.
A Varga Tanya vonzerejét emeli a kiváló magyaros ízvilágú konyhája. A svédasztalos reggeli, ebéd és vacsora, minden alkalommal elismerést vált ki a vendégekből. Választható a szabadszedéses étkezés során többféle csomag, például egy leves és három főétel, kiegészítve egy vegetáriánus fogással, egy desszerttel, vagy két leves, négy főfogással, egy vegetáriánussal, és két desszerttel. A séfek mindenre nyitottak.
A Varga Tanya vendégköre elsősorban ajánlás útján érkezik. A gyönyörű környezetben lévő hotel nemcsak üzleti célú eseményeknek lehet tökéletes helyszíne, hanem családi és baráti rendezvényeknek, az esküvőktől a születésnapokon át az osztálytalálkozókig. A puszta hangulata, a nyugodt, csendes, idilli környezet, ősszel és télen is remek választás.
A vendégek számára további élményt, felüdülést nyújt nyáron a nagy medence, a meleg vizes medencék, a jakuzzik és gyermekmedence, míg a hidegebb hónapokban a téli wellness részlegen töltődhetnek fel. Míg kint a mínuszok repkednek, addig bent a többféle szauna, pezsgőfürdő, gőzkabin és masszázsok segítik a testi-lelki feltöltődést.
Végül még egy érv a Varga Tanya mellett: az egész szálláshely kisállatbarát, így bárki a házi kedvencével is ellátogathat a barátságos, természetközeli szálláshelyre, garantáltan a négylábú kis kedvenc is jól érzi majd magát.
A Varga Tanya csendes, nyugodt környezetet biztosít mindazoknak, akik szeretnének elvonulni. Ugyanakkor partnereiknek köszönhetően plusz élmények is elérhetők a közelben, a borkóstolásoktól a helyi termelők bemutatóin át a gyalogtúrákig. Így akár több napot is kellemes élményekkel töltődhetnek fel a vendégek. Nagyon sokféle csomagajánlatból lehet választani, érdemes végigböngészni a vargatanya.hu oldalt.
