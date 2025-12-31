Deviza
EUR/HUF384,47 -0,38% USD/HUF327,76 -0,26% GBP/HUF440,72 -0,4% CHF/HUF413,05 -0,45% PLN/HUF91,12 -0,28% RON/HUF75,5 -0,46% CZK/HUF15,92 +0% EUR/HUF384,47 -0,38% USD/HUF327,76 -0,26% GBP/HUF440,72 -0,4% CHF/HUF413,05 -0,45% PLN/HUF91,12 -0,28% RON/HUF75,5 -0,46% CZK/HUF15,92 +0%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX111 031,79 +0,07% MTELEKOM1 792 -0,33% MOL2 940 -0,47% OTP35 100 +0,26% RICHTER9 865 -0,2% OPUS549 +1,67% ANY7 100 +1,14% AUTOWALLIS150 +0,67% WABERERS5 260 +1,15% BUMIX10 022,5 +0,4% CETOP3 953,77 +0,73% CETOP NTR2 476,91 +0,73% BUX111 031,79 +0,07% MTELEKOM1 792 -0,33% MOL2 940 -0,47% OTP35 100 +0,26% RICHTER9 865 -0,2% OPUS549 +1,67% ANY7 100 +1,14% AUTOWALLIS150 +0,67% WABERERS5 260 +1,15% BUMIX10 022,5 +0,4% CETOP3 953,77 +0,73% CETOP NTR2 476,91 +0,73%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
null
szankciók
Kolumbia
Oroszország
olaj
nyersolaj
India
orosz olaj

Elkezdődött: Moszkva egyik legfontosabb szövetségese engedi el az orosz olajat – Washingtonnal nem mernek ujjat húzni?

A szankciók alá volt orosz olaj egyik alternatívája lehet a dél-amerikai forrás. India sokáig Oroszország egyik legnagyobb olajvásárlója volt.
VG
2025.12.31., 19:38

Az Indian Oil Corp az Ecopetrol kolumbiai állami olajvállalattal kötött opcionális szállítási megállapodás keretében először vásárolt kolumbiai olajat, mivel India legnagyobb finomítója diverzifikálni kívánja az orosz olajjal kapcsolatos függőségét. Az indiai finomítók azt követően kezdtek új nyersolaj keresésébe, hogy az Amerikai Egyesült Államok és az Európai Unió szigorúbb szankciói Oroszország termelői és olajszállító hajói ellen megnehezítették India számára a beszerzést.

India, olaj, nyersolaj import Oroszország szankciók
India kipróbálja a kolumbiai nyersolajat: ez lehet a szankcionált orosz olaj alternatívája / Fotó: Indranil Aditya / NurPhoto / AFP

A Reuters cikke szerint a világ legnépesebb országának orosz olajimportja decemberben hároméves mélypontra, napi 1,2 millió hordóra zuhanhat a novemberi 1,84 millióról.

Az Indian Oil Corp 2 millió hordó kolumbiai Castilla nyersolajat vásárolt, amelyet február végén szállítanak le. A finomító vállalat opcionális szerződéssel rendelkezik, amely összesen mintegy 12 millió hordó nyersolaj megvásárlására vonatkozik. A szerződést még 2021 végén írták alá, és azóta évente megújítják. Egyelőre sem az IOC, sem az Ecopetrol nem válaszolt a Reuters megkeresésére.

Az IOC olajszükségletének nagy részét Oroszországból és a Közel-Keletről fedezi, és ritkán vásárol dél-amerikai olajat, annak ellenére, hogy opcionális vásárlási szerződéseket kötött Mexikóval, Brazíliával és Kolumbiával is. A hírügynökségnek nyilatkozó források szerint ennek az lehet az oka, hogy megállapodás feltételeinek, így az áraknak is, mind a vevő, mind az eladó számára elfogadhatónak kell lenniük, és a dél-amerikai nyersolaj ritkán volt versenyképes az orosz és közel-keleti minőségű olajjal.

Az indiai multimilliárdos rájött, hogyan verheti át az amerikai szankciókat és vásárolhatja tovább az orosz olajat – műholdfelvételek buktatták le a Samadha tankhajót

A Guru Gobind Singh olajfinomító Pandzsábban, amelyet a Lakshmi Mittal milliárdos indiai vállalkozó által tulajdonolt Mittal Energy és az indiai állami Hindustan Petroleum közösen birtokol, idén legalább négy alkalommal fogadott orosz olajat tiltólistás hajókról , összesen mintegy 280 millió dollár értékben – derítette ki a Financial Times műholdképek, hajózási adatok és vámnyilvántartások alapján.

Az olajat július és szeptember között szállították a Murmanszk melletti sarkköri kikötőtől az Ománi-öbölig. A végső indiai szakaszt a Samadha nevű tartályhajó teljesítette, amely ugyan nem szerepelt az amerikai szankciós listán, de az EU feketelistáján igen. A folyamatban részt vevő hajók többsége megtévesztő praktikákat alkalmazott: kikapcsolták helyzetjelzőiket, vagy egyenesen hamis pozíciót sugároztak.

Kitört a botrány: kiderült, a mai napig zavartalanul hozzák be Európába az orosz olajat – ez a piszkos trükk, Brüsszel kínjában fogadkozik

És nem India az egyetlen, aki megpróbált trükközni. Az Európai Unió megpróbálta elzárni az orosz olajcsapot, de egy kulcsszereplőt végül sikerült alábecsülnie. Törökországon keresztül ugyanis az orosz energia ma is óriási mennyiségben jut be az EU-ba kikötőkön és vezetékeken keresztül, gyakran követhetetlen módon – legalábbis Brüsszel ezzel mentegetőzik.

Havonta többször futnak be orosz hajók a dél-törökországi Mersin kikötőjébe, ahol tízezres hordószámban rakodják ki az olajtermékeket. Ugyanezekről a terminálokról rendszeresen indulnak tankerhajók az Európai Unió felé. A nyugati szankciók célja az volt, hogy elzárják Moszkvát az olajbevételektől, a gyakorlat azonban mást mutat: az orosz üzemanyag továbbra is utat talál a kontinensre.

Az EU most fokozott ellenőrzés alá vonja a török olajtároló létesítményeket, és azt is mérlegeli, hogy magukat a kikötőket sújtja szankciókkal. Brüsszel szerint ezek a létesítmények „hátsó ajtót” nyitnak az orosz energiahordozóknak.

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború
12659 cikk

Ajánlott videók

Továbbiak
7 perc
forint

Boldog új évet? Ez vár ránk 2026-ban: itt a jóslat a forintról és a magyar gazdaságról – Európa és Magyarország két külön világ

Az év vége az összegzésé és az előretekintésé. A 2026-os sem lesz unalmas év.
3 perc
Kolumbia

Elkezdődött: Moszkva egyik legfontosabb szövetségese engedi el az orosz olajat – Washingtonnal nem mernek ujjat húzni?

A szankciók alá volt orosz olaj egyik alternatívája lehet a dél-amerikai forrás.
7 perc
szeszesitalpiac

Önti magába a magyar, a boltoknak is jól jön becsalni vele a vásárlót: jellemzően 2000 forintot költünk pezsgőre – messze még a champagne-kultúra

A több mint 13 milliárd forintos hazai piac egyszerre mutat erős árérzékenységet és ünnepi költési hajlandóságot: nagy volumenben az olcsóbb pezsgők fogynak, de a prémiumszegmens is stabil marad.
Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu