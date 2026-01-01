Zelenszkij megnyugodhat: atomhatalom jelentette be, hogy megvédi Ukrajnát – jövő kedden megszületik az új szövetség Oroszország ellen

A Kijevet segítő országok kötelezettséget vállalnak Ukrajna megvédésére hosszú távon – erről a francia elnök beszélt szerdán, az újévi beszédében. Ez Zelenszkij számára rendkívül pozitív fejlemény.

Zelenszkij megnyugodhat: atomhatalom jelentette be, hogy megvédi Ukrajnát / Fotó: Hans Lucas via AFP

Emmanuel Macron egészen pontosan azt mondta, hogy az európai vezetők

január 6-i találkozójukon kötelezettséget vállalnak arra,

hogy Ukrajnát azután is megvédelmezik, ha bármilyen megállapodás megszületik Oroszországgal.

Macron ráadásul jövő keddre összehívta az úgynevezett "tettrekészek koalícióját". A Nagy-Britannia és Franciaország vezette szövetségnek több mint harminc ország a tagja.

Január 6-án Párizsban sok európai állam és szövetséges tesz majd konkrét kötelezettségvállalásokat Ukrajna megvédelmezésére és egy igazságos, tartós béke biztosítására a kontinensen

– közölte a francia elnök. Ez a bejelentés azért is bír kiemelt fontossággal, mert Franciaország jelenleg az egyetlen uniós atomhatalom. Európában a britek is rendelkeznek atomfegyverrel, de ehhez tenni kell egy kitételt: a brit atomfegyver-használat lehetősége korlátozott, mivel lényegében össze van kötve az amerikaiak jóváhagyásával.

Mindenesetre a francia atomarzenál mintegy 300 bombára tehető, ami természetesen eltörpül mondjuk az orosz atomerő mellett, de szakértői becslések alapján mégis elegendő töltet ahhoz, hogy elpusztítsa Oroszország európai részét.

Az tehát, hogy Ukrajna védelmére egy új szövetség jön létre, amelyet atomhatalom vezet, mindenképpen komolyan veendő Moszkva részéről is. A kérdés persze az, hogy az új szövetség, mit ért pontosan Ukrajna megvédése alatt, ez feltehetően jövő héten ki fog derülni.

Emmanuel Macron egyébként az új évet köszöntő beszédében arról is biztosította a honfitársait, hogy a 2027-es francia elnökválasztás "minden külföldi beavatkozástól védve" zajlik majd.

Mindent megteszek annak érdekében, hogy az elnökválasztás a lehető legbékésebben, mindenekelőtt mindenfajta külföldi beavatkozástól védve folyjon le – hangsúlyozta. Macron második elnöki ciklusát tölti, a harmadikért már a jogszabályok értelmében nem indulhat el.