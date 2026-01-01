Az emberek jól jártak, Brüsszel mégis kötelet dobott a kormány nyakára – vészesen közeleg a határidő, ennek súlyos ára lehet

Alig néhány héttel azután, hogy az Európai Bizottság (EB) december 11-én véleményt küldött Magyarországnak az élelmiszer- és drogériai termékek árréskorlátozásával kapcsolatban, a téma újra a reflektorfénybe került. A brüsszeli testület két hónapos határidőt szabott a magyar kormánynak a szabályozás felülvizsgálatára, különben az ügy az Európai Unió Bírósága elé kerülhet.

Fotó: Vémi Zoltán

A magyar kormány kitart az intézkedés mellett, hangsúlyozva annak pozitív hatásait az infláció elleni küzdelemben. Az árréscsökkentést a kabinet még idén márciusban vezette be az elszabaduló élelmiszerárak megfékezésére.

Lényege nem a fix árak meghatározása, hanem a kiskereskedelmi láncok által alkalmazható árrés (azaz a beszerzési és eladási ár közötti különbözet) korlátozása. Tipikusan 10 százalékos plafont szab meg, a kormány szerint ez hatékonyan védi a fogyasztókat, különösen az alacsony jövedelmű családokat, az inflációs nyomás idején.

Az intézkedés kezdetben 30 kulcsfontosságú élelmiszer-kategóriára vonatkozott, amelyek alapvető termékeket foglaltak magukban, például finomliszt, kristálycukor, étolaj, tej. Idővel a lista jelentősen bővült: májustól a nem élelmiszer jellegű háztartási és drogériai termékekkel, körülbelül 30 kategóriában.

Az árrés maximum 15 százalékra korlátozódott a mosogatószer, a mosópor, a tusfürdő, a sampon, a fogkrém, a testápoló, a dezodorok, az eldobható borotva, a borotvahab, az egészségügyi betét, a tampon, a toalettpapír, a papír zsebkendő, a papír kéztörlő és az alufólia esetében. A legfrissebb bővítés december 1-jén lépett életbe, amikor további 14 élelmiszer került a körbe:

a marha-fehérpecsenye,

marhafelsál,

sertésmájas, sertésmájkrém,

félkemény sajt,

sajtkrém, kenhető sajt,

alma,

körte,

szilva,

szőlő,

fejes káposzta,

paradicsom,

vöröshagyma,

zöldpaprika,

bébiétel.

A kormány indoklása szerint ez a bővítés tovább erősíti az infláció elleni harcot, és átlagosan 20-24 százalékos árcsökkenést eredményezett az érintett élelmiszereknél, míg a drogériai termékeknél akár 27 százalékot is. Legutóbb ősszel jelentették be, hogy 2026. február 28-ig marad érvényben, ami túlnyúlik az Európai Bizottság által szabott két hónapos haladékon.