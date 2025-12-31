Deviza
Hatalmas ipari építkezés indul az osztrák-magyar-szlovák határon, a németek máris lecsaptak rá: a világ egyik legnagyobb ingatlanfejlesztője áll mögötte

Tízmilliárdos beruházást jelentettek be. A Panattoni a világ egyik legnagyobb, magánkézben lévő ipari ingatlanfejlesztője
Hecker Flórián
2025.12.31, 20:50
Frissítve: 2025.12.31, 21:03

A Panattoni Hungary ipari ingatlanfejlesztő mintegy 10 milliárd forintot fordít ötödik hazai beruházására.

Panattoni, munkás, építkezés
Panattoni: hatalmas ipari építkezés indul az osztrák-magyar-szlovák határon / Fotó: Huvosi / Shutterstock, illusztráció

Az osztrák-magyar-szlovák hármashatár közelében valósítja meg ötödik magyarországi beruházását a Panattoni Hungary ipari ingatlanfejlesztő, körülbelül 10 milliárd forintból épít két csarnokot a Panattoni Park Moson logisztikai parkban. Az épületeket a Fiege Szállítmányozási és Logisztikai Kft. használja majd.

A német tulajdonú társaság 51 ezer négyzetméter bérlésére kötött szerződést az ipari ingatlanfejlesztővel.

A projektek a Recorde Panattoni RPM Ingatlanalapokban valósulnak meg, amelyeket a Concorde Csoport ingatlanalapkezelő leányvállalata, a Recorde Alapkezelő Zrt. kezel.

Panattoni: hatalmas ipari építkezés indul az osztrák-magyar-szlovák határon

A Panattoni Hungary az MTI érdeklődésére közölte, hogy a hazai ipari ingatlanpiacon jelenleg mintegy 13 százalékos üresedési ráta tapasztalható, ami a korábbi évekhez képest magas. A 2021-22-ben alacsony üresedés mellett elindult fejlesztési hullámot

  • a háború,
  • az energiaválság
  • és a kereslet visszaesése

kedvezőtlenül érintette, miközben az ellátási láncok átszervezése nem tudta érdemben ellensúlyozni ezt a hatást. Hozzátették, hogy Nyugat-Európában már megindult a kereslet élénkülése, ami

Magyarországon 2026 második felében, 2027 első felében várható.

A fejlesztéseknél továbbra is a hosszabb távú bérleti szerződésekre épülő build-to-suit (BTS) fejlesztések a népszerűek, amelyek biztosítják, hogy az adott ingatlan a bérlő speciális igényeire szabva épüljön meg.

A Panattoni a világ egyik legnagyobb, magánkézben lévő ipari ingatlanfejlesztője, amely 70 irodával rendelkezik Észak-Amerikában, Indiában és Európában. Világméretű portfóliója 60 millió négyzetmétert meghaladó megvalósult területet foglal magában több mint 2500 ügyfél számára.

A Panattoni Hungary 2021-ben jött létre, az elmúlt négy és fél évben négy befejezett és 100 százalékban bérbeadott fejlesztést valósított meg, ezek együttes mérete meghaladja a 130 ezer négyzetmétert. A következő években – igazodva a gazdasági körülményekhez és kereslethez – több BTS és spekulatív fejlesztés elindítását tervezik.

A nyilvánosan elérhető cégadatok szerint a Panattoni Hungary Kft. nettó árbevétele 2024-ben 20,779 milliárd forint, egy évvel korábban 2,357 milliárd forint volt. A társaság 2024-ben 4,840 milliárd forint nyereséggel zárt, 2023-ban pedig az adózott eredménye 68,55 millió forintot tett ki.

