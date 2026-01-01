Pénzes barátot szerzett a szomszéd, rögtön hozza is az elvártat – ha belegebednek is, felfegyverzik Ukrajnát a románok

Románia csatlakozik az ukrán fegyverigényeket kielégíteni hivatott NATO-kezdeményezéshez (PURL), és 50 millió euróval támogatja Ukrajna védelmét – ismertette szerdán a román külügyi tárca bejelentését az Agerpres hírügynökség. A román külügyminisztérium közleményében bejelentette, hogy a kormány kedd esti ülésén döntött arról, hogy legtöbb európai szövetségeséhez hasonlóan csatlakozik a programhoz, és 50 millió euróval támogatja Ukrajna fegyverkezését. Hangsúlyozta továbbá, hogy a támogatás belefér a költségvetési keretbe.

EU-s forrás érkezett, a NATO-n keresztül Ukrajnát segíti Románia / Fotó: Shutterstock

A külügyi tárca emlékeztet, hogy a PURL program célja amerikai fegyverek vásárlása Ukrajna számára, és lehetővé teszi a NATO európai tagországainak, hogy pénzügyileg támogassák amerikai fegyverek szállítását a háború sújtotta országba. Hozzátették, hogy az amerikai kezdeményezésre létrejött programhoz való anyagi hozzájárulás

erősíti Ukrajna védelmi képességeit,

és a tartós béke megteremtését szolgálja.

Ugyanakkor a régió biztonságának erősítéséhez is hozzájárul, és összhangban áll Románia NATO-tagságából és az Amerikai Egyesült Államokkal való stratégiai partnerségéből fakadó kötelezettségeivel.

A külügyminisztérium emlékeztetett a szövetségeseknek a NATO idei évi hágai csúcstalálkozóján hozott vállalására, mely szerint a következő tíz évben fokozatosan a bruttó hazai termék (GDP) 5 százalékára növelik a védelemre fordított kiadásaikat. Románia, eleget téve vállalásának, növeli a védelmi kiadásokra fordított összeget, míg az uniós SAFE program keretében 16,6 milliárd eurót hív le védelmi kapacitásának erősítésére.

Ursula von der Leyenék engedtek Romániának: óriási uniós összeget utaltak át neki

Több mint 586 millió eurót utalt át Romániának a 2021–2027-es Közlekedési Program keretében a Kohéziós Alap és az Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA) forrásaiból az Európai Bizottság – jelentette be 2025 utolsó napján Alexandru Nazare pénzügyminiszter.

Nazare hangsúlyozta, hogy az átutalt összegek uniós támogatások, nem a román adófizetők befizetéseiből származnak, és közvetlenül a román gazdaságba áramlanak, elsősorban közlekedési infrastruktúra-fejlesztések, regionális beruházások és közszolgáltatások finanszírozására. A tárcavezető közölte azt is, hogy a pénzügyminisztérium vasárnap összesen 714 millió lejt utalt át több önkormányzatnak a PNRR-hez kapcsolódó, vissza nem térítendő támogatásokból finanszírozott helyi beruházások önrészének kifizetésére.