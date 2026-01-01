Pénzes barátot szerzett a szomszéd, rögtön hozza is az elvártat – ha belegebednek is, felfegyverzik Ukrajnát a románok
Románia csatlakozik az ukrán fegyverigényeket kielégíteni hivatott NATO-kezdeményezéshez (PURL), és 50 millió euróval támogatja Ukrajna védelmét – ismertette szerdán a román külügyi tárca bejelentését az Agerpres hírügynökség. A román külügyminisztérium közleményében bejelentette, hogy a kormány kedd esti ülésén döntött arról, hogy legtöbb európai szövetségeséhez hasonlóan csatlakozik a programhoz, és 50 millió euróval támogatja Ukrajna fegyverkezését. Hangsúlyozta továbbá, hogy a támogatás belefér a költségvetési keretbe.
A külügyi tárca emlékeztet, hogy a PURL program célja amerikai fegyverek vásárlása Ukrajna számára, és lehetővé teszi a NATO európai tagországainak, hogy pénzügyileg támogassák amerikai fegyverek szállítását a háború sújtotta országba. Hozzátették, hogy az amerikai kezdeményezésre létrejött programhoz való anyagi hozzájárulás
- erősíti Ukrajna védelmi képességeit,
- és a tartós béke megteremtését szolgálja.
- Ugyanakkor a régió biztonságának erősítéséhez is hozzájárul, és összhangban áll Románia NATO-tagságából és az Amerikai Egyesült Államokkal való stratégiai partnerségéből fakadó kötelezettségeivel.
A külügyminisztérium emlékeztetett a szövetségeseknek a NATO idei évi hágai csúcstalálkozóján hozott vállalására, mely szerint a következő tíz évben fokozatosan a bruttó hazai termék (GDP) 5 százalékára növelik a védelemre fordított kiadásaikat. Románia, eleget téve vállalásának, növeli a védelmi kiadásokra fordított összeget, míg az uniós SAFE program keretében 16,6 milliárd eurót hív le védelmi kapacitásának erősítésére.
Ursula von der Leyenék engedtek Romániának: óriási uniós összeget utaltak át neki
Több mint 586 millió eurót utalt át Romániának a 2021–2027-es Közlekedési Program keretében a Kohéziós Alap és az Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA) forrásaiból az Európai Bizottság – jelentette be 2025 utolsó napján Alexandru Nazare pénzügyminiszter.
Nazare hangsúlyozta, hogy az átutalt összegek uniós támogatások, nem a román adófizetők befizetéseiből származnak, és közvetlenül a román gazdaságba áramlanak, elsősorban közlekedési infrastruktúra-fejlesztések, regionális beruházások és közszolgáltatások finanszírozására. A tárcavezető közölte azt is, hogy a pénzügyminisztérium vasárnap összesen 714 millió lejt utalt át több önkormányzatnak a PNRR-hez kapcsolódó, vissza nem térítendő támogatásokból finanszírozott helyi beruházások önrészének kifizetésére.
Keleti szomszédunknak ráadásul úgy kellett az EU-s pénz, mint egy falat kenyér. A román gazdaság és az infláció alakulása továbbra is bizonytalan képet mutat , miközben a jegybank óvatos monetáris politikát folytathat. A Román Nemzeti Bank várhatóan megtartja a jelenlegi, 6,5 százalékos kamatlábat 2026 májusáig, az alapkamat 2026 végén 5,5 százalékra csökkenhet – írja az ING. Ez az Európai Unió legmagasabb kamata, ahogy a román költségvetési hiány is a legmagasabb a blokkban.
Az uniós források felhasználása azonban kérdéses, ugyanis sokan aggódnak a korrupció miatt. A Világgazdaság egy korábbi cikkében beszámolt róla, hogy keleti szomszédunk a mintaesete annak , miképp tehetnek a bürokraták vazallusává egy uniós tagállamot belső gyengeségei a Brüsszelben kigondolt szép új világban. Romániát áthatja a korrupció, amely egy hónap alatt vitte az összeomlás szélére a költségvetés szétesése és az adósság elszaladása ellen küzdő új kormányt.
Romániába ruház be az EU, hogy utat nyisson a nehézfegyvereknek és a csapatoknak
Nem a mostani az első alkalom, hogy Brüsszel jelentős támogatást nyújt Bukarestnek. Tavaly májusban, napokkal azután jelentette be új fekete-tengeri stratégiáját az Európai Unió, hogy véglegesen kiderült, Románia nem NATO- és EU-szkeptikus, egyesek által oroszbarátnak tartott elnököt választott. A stratégia célja, hogy könnyebb legyen az Ukrajnával érintkező térségen a nehézfegyverek és a csapatok átszállítása, és ennek érdekében Romániában és Bulgáriában is jelentős katonai célú fejlesztéseket tervez az Európai Unió.
Az unió szerint a Fekete-tenger biztonsága életfontosságú az európai biztonság szempontjából, ugyanis a Fekete-tenger híd a Dél-Kaukázus és Közép-Ázsia felé, létfontosságú energia- és élelmiszer-szállítások artériája – indokolta Marta Kos EU-bővítési biztos, miért válasz az új stratégia a geopolitikai kihívásokra egy új világban, ahol „a függésekből fegyvert csinálnak”. Mindez Oroszországra utal, amellyel pedig a stratégia szerint szorosabbra fűznék a kapcsolatokat: Ukrajna, Moldova, Törökország, Örményország és Azerbajdzsán.
Akik befektetéseket, fejlesztéseket kapnak a stratégia jegyében, azok a fekete-tengeri kijárattal rendelkező EU-tagállamok, vagyis Románia és Bulgária. A két fekete-tengeri tagállamban infrastruktúra-befektetéseket vállal az EU: kikötőket, vasutakat és repülőtereket fejlesztenek, hogy alkalmasak legyenek a nehézfegyverzet szállításának kezelésére is. A fejlesztések biztosítják, hogy a csapatok ott legyenek, ahol szükséges és amikor szükséges.