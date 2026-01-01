Ennél rosszabbul nem is kezdődhetett volna 2026: Trump azonnal nekiment Putyinnak – "Csak hőzöng"
December 31-én este meglepő posztot tett közzé a közösségi oldalán Donald Trump. Ebben az amerikai elnök erősen kritizálta az orosz elnököt, Vlagyimir Putyint.
A bejegyzés maga rendkívül rövid volt, de az üzenete annál egyértelműbb. Az amerikai elnök egy New York Post cikket osztott meg, hozzá pedig kísérőszövegként megismételte az anyag címét, ami így szól:
Putyin támadással való hőzöngése azt mutatja, hogy éppen Oroszország az, aki a béke útjában áll.
A cikk az ukránok állítólagos dróntámadásáról szól az orosz elnök rezidenciája ellen. A New York Post szerzője egyebek mellett azt írta, hogy Aztán, jelre, Vlagyimir Putyin a béke helyett a
- hazugságot,
- a gyűlöletet
- és a halált választotta,
amikor a Kreml azt állította, hogy az ukránok dróntámadást indítottak ellene. Erre hivatkozva ugyanis az oroszoknak fordulatot jelentettek be a béketárgyalásokban.
Az, hogy Trump teret adott ennek a véleménynek, egyértelműen arra utal, hogy nem hisz az orosz mondásnak, miszerint támadás érte volna az orosz elnök valdaji palotáját.