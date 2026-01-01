Deviza
béke
Trump
orosz-ukrán háború
Zelenszkij
konfliktus
Putyin
dróntámadás

Ennél rosszabbul nem is kezdődhetett volna 2026: Trump azonnal nekiment Putyinnak – "Csak hőzöng"

Hecker Flórián
2026.01.01, 07:23
Frissítve: 2026.01.01, 07:35

December 31-én este meglepő posztot tett közzé a közösségi oldalán Donald Trump. Ebben az amerikai elnök erősen kritizálta az orosz elnököt, Vlagyimir Putyint.

Trump, Putin
Trump azonnal nekiment Putyinnak, így kezdődött el 2026 / Fotó: Anadolu via AFP

A bejegyzés maga rendkívül rövid volt, de az üzenete annál egyértelműbb. Az amerikai elnök egy New York Post cikket osztott meg, hozzá pedig kísérőszövegként  megismételte az anyag címét, ami így szól:

Putyin támadással való hőzöngése azt mutatja, hogy éppen Oroszország az, aki a béke útjában áll.

A cikk az ukránok állítólagos dróntámadásáról szól az orosz elnök rezidenciája ellen. A New York Post szerzője egyebek mellett azt írta, hogy Aztán, jelre, Vlagyimir Putyin a béke helyett a

  • hazugságot,
  • a gyűlöletet
  • és a halált választotta,

amikor a Kreml azt állította, hogy az ukránok dróntámadást indítottak ellene. Erre hivatkozva ugyanis az oroszoknak fordulatot jelentettek be a béketárgyalásokban.

 

Az, hogy Trump teret adott ennek a véleménynek, egyértelműen arra utal, hogy nem hisz az orosz mondásnak, miszerint támadás érte volna az orosz elnök valdaji palotáját.

