Látványos fotókon a világ leghosszabb vasúti alagútjának építése

2032-ben adják majd át az Ausztriát Olaszországgal összekötő Brenner-bázisalagutat, amely a világ leghosszabb föld alatti vasúti összeköttetése lesz. A 64 kilométeres vasúti pálya a tervek szerint jelentősen lerövidíti majd az Innsbruck és Fortezza közötti menetidőt, tekintve, hogy az alagútban a vonatok akár 250 kilométeres óránkénti sebességgel is tudnak majd száguldani.
VG
2025.12.31, 20:16

A Brenner hágó 1371 méter tengerszint feletti magasságban fekvő hegyvidéki átkelőhely a Keleti-Alpokban Ausztria Tirol és Olaszország Dél-Tirol tartományai között. A zord téli időjárás ellenére a hágó egész évben járható, de a vonatokat a szűk ívsugarak és a meredek emelkedők oly mértékben lelassítják, hogy a szerelvényeket két mozdonnyal kell vontatni, de még így is csak 70 kilométer per órás sebességgel haladhatnak. A vasúti összeköttetésen kívül a A22-es autópálya biztosít átjárót Olaszországból Ausztriába, amelyen azonban naponta több mint 2200 teherautó halad át, jelentősen növelve a zajterhelést és rontva a levegőminőséget az alpesi völgyekben. Ezért az Európai Unió az 1990-es években a probléma megoldásáról döntött, és 2008-ban megkezdték a Brenner-bázisalagút megvalósítását.

Látványos képek a világ leghosszabb vasúti alagútjának építéséről
Látványos mozzanat a világ leghosszabb vasúti alagútjának építéséről / Fotó: Picture Alliance

Látványos képek a világ leghosszabb vasúti alagútjának építéséről

Ha a Brenner-bázisalagút elkészül, akkor a világ leghosszabb föld alatti vasúti összeköttetése lesz, megelőzve az eddigi rekordert, az 57 kilométeres svájci Gotthárd-bázisalagutat. Míg manapság az út Innsbruckból Fortezzába 80 percig tart, ugyanez a szakasz a Brenner-bázisalagút (BBT) megépülése után mindössze 25 perc lesz, emellett az alagútépítés környezetvédelmi szempontból is kulcsfontosságú. Az alagúton napi 80 személyszállító és 320 tehervonat haladhat majd át. A beruházás költségeit 8,54 milliárd euróra (3300 milliárd forintra) becsülik. 

Képeken a gigaberuházás különböző szakaszai:

image
image
image
image

További képek az Origo oldalán láthatók.

