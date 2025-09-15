Így hoz milliókat és tonnákkal kevesebb CO₂-t az okos-épületmenedzsment (x)

Mivel az épületek világszerte az energiához köthető szén-dioxid-kibocsátás közel 37 százalékáért felelősek, elengedhetetlen, hogy az építésük és üzemeltetésük a lehető legkisebb környezeti terheléssel járjon. A dekarbonizációs és fenntarthatósági célok elérése érdekében kulcsfontosságú a klímatudatos tervezés, anyaghasználat és energiahatékonyság. Mivel a mai épületek fele 2050-ben még mindig használatban lesz, érdemes kiemelt figyelmet fordítani a meglévő ingatlanok utólagos, fenntarthatósági és energiahatékonysági szempontok alapján történő átalakítására. Az ilyen felújítások akár 83 százalékkal is csökkenthetik az épületek életciklusuk során megvalósuló szén-dioxid-kibocsátását.
Azt, hogy milyen eredményeket lehet elérni a fejlett energia- és épületmenedzsment-rendszerek, illetve korszerű, energiahatékony eszközök és berendezések alkalmazásával, több gyakorlati példa is mutatja. A Schneider Electric Building Decarbonization Calculator nevű megoldását alkalmazták a közelmúltban egy nagy bostoni irodaépület felújítási projektjének elemzéséhez. Ez az innovatív, online eszköz lehetővé teszi az épületek tulajdonosai és üzemeltetői számára, hogy gyorsan tesztelhessék és felmérhessék az energiafelhasználást és a szén-dioxid-kibocsátást csökkentő intézkedések széles körét, majd ennek alapján hozzanak döntést az átalakításról.
Az elemzés kimutatta, hogy az adott épületen 3,7 millió dollárnyi energiamegtakarítás és egymillió dollárnyi bírság elkerülése válik lehetővé egy évtized alatt, aminek köszönhetően a fejlesztés megtérülési ideje mindössze hét év lesz. Az elemzés során modern épületirányítási rendszerek, energiahasználatot figyelő szoftverek, valamint napelemes rendszerek telepítésével, akkumulátoros energiatárolással és mikrohálózat kialakításával számoltak.
A Schneider Electric egy másik kutatása feltárta, hogy az irodaházakban található tárgyalók foglaltságalapú vezérlése átlagosan 22 százalékos megtakarítást eredményezhet ezeknek a helyiségeknek az energiafelhasználásában és szén-dioxid-kibocsátásában. Az ilyen vezérlést lehetővé tevő fejlett érzékelő-technológia bevezetésének költsége konzervatív becslés szerint két év alatt megtérül.
A Schneider Electric legújabb kezdeményezése, az Impact Buildings Program, melynek célja, hogy saját kereskedelmi ingatlanjain keresztül, a legjobb EcoStruxure megoldások, szoftverek és szolgáltatások segítségével ösztönözze a fenntarthatóságot. Az alkalmazott rendszerek közé tartozik az EcoStruxure Building Operation, az EcoStruxure Power Monitoring Expert, az EcoStruxure Building Data Platform és a Planon Integrated Workplace Management. Ezek a megoldások támogatják a fenntarthatóságot, a rugalmasságot és a hatékonyságot, miközben jobb felhasználói élményt nyújtanak. Jól mutatják, hogyan alakíthatja át az elektrifikáció és a digitalizáció – amit a Schneider Electric „Energia 4.0”-nak nevez – az ingatlanokat következő generációs épületekké.
A Schneider Electric díjnyertes EcoStruxure Power Monitoring Expert (PME) alkalmazása betekintést nyújt az elektromos rendszerek állapotába és energiahatékonyságába, így megalapozott döntések hozhatóak a teljesítmény javítása érdekében. A PME nyílt és biztonságos architektúrája csatlakozik az ügyfelek elektromos rendszereihez telepített intelligens eszközökhöz, valamint integrálható a folyamatirányítási rendszerekkel és számos más vállalati platformmal. Az egyedi igényre szabható és intuitív kezelőfelület lehetővé teszi a valós idejű energia- és berendezésfelügyeletet. A PME segít a szervezeteknek abban, hogy hatékonyabban használják ki energiarendszerük lehetőségeit az intelligens riasztáskezelés révén, amely lehetővé teszi az események és riasztások gyors szűrését, keresését és csoportosítását. A jövőformáló megoldás fejlett energetikai vizualizációs és elemzési eszközökkel azonosítja, kiszámítja és nyomon követi a fő energiateljesítmény-mutatókat (EnPI), és segít az energiapolitika auditálásában, valamint finomításában az energiahatékonyság folyamatos javítása érdekében.
Az Impact Buildings Program a Schneider Electric új dubaji irodájával, a NEST-tel indult, ahol a cég ügyfelei a gyakorlatban is megtapasztalhatják, hogy milyen előnyökkel járnak az EcoStruxure megoldások. A várakozások szerint a NEST a cég korábbi dubaji telephelyéhez képest 37 százalékos energiafogyasztás-csökkenést eredményez, és 572 tonna szén-dioxid-kibocsátás elkerülését teszi lehetővé, ami körülbelül 77 háztartás éves villamosenergia-fogyasztásának felel meg.
A Schneider Electric a kutatás-fejlesztési tevékenysége során is kiemelt figyelmet fordít arra, hogy jövőformáló, technológiai és fenntarthatósági szempontból egyaránt előremutató újításokat dolgozzon ki. Ezen szemlélet jegyében alkották meg az új, ipari létesítményekben és az energiaelosztásban alkalmazható SM AirSeT és RM AirSeT középfeszültségű kapcsolóberendezéseket, amelyek a szén-dioxidnál 24 300-szor szennyezőbb SF6 gáz (kén-hexafluorid) helyett tiszta levegőt használnak.
Az RM AirSeT kapcsolóberendezések fő európai gyártóközpontja a vállalat dunavecsei Duna Smart Power Systems (DSPS) gyára. A DSPS kültéri középfeszültségű elosztó alállomása SM AirSeT kapcsolóberendezéssel van felszerelve, ami kulcsfontosságú eleme a gyár energiaelosztó rendszerének.
A Schneider Electric energiahatékony megoldásainak, eszközeinek, vezérlő- és elemző rendszereinek, valamint tanácsadási szolgáltatásainak köszönhetően ügyfelei 2025 első negyedévének végéig már 697 millió tonna szén-dioxid-kibocsátást tudtak elkerülni. A vállalat ösztönzi beszállítóit is a dekarbonizációra. A 2021-ben indult Zero Carbon Project keretében a cég ezer legnagyobb beszállítója már 42 százalékkal csökkentette karbonlábnyomát.
Erőfeszítései elismeréseként a Schneider Electric idén az első helyre került a Corporate Knights által összeállított, a legfenntarthatóbban működő vállalkozásokat bemutató százas toplistán. A vállalat az első olyan cég, amelyik duplázni tudott, hiszen 2021-ben egyszer már megszerezte ezt a pozíciót.
