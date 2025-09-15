Így hoz milliókat és tonnákkal kevesebb CO₂-t az okos-épületmenedzsment (x)

Mivel az épületek világszerte az energiához köthető szén-dioxid-kibocsátás közel 37 százalékáért felelősek, elengedhetetlen, hogy az építésük és üzemeltetésük a lehető legkisebb környezeti terheléssel járjon. A dekarbonizációs és fenntarthatósági célok elérése érdekében kulcsfontosságú a klímatudatos tervezés, anyaghasználat és energiahatékonyság. Mivel a mai épületek fele 2050-ben még mindig használatban lesz, érdemes kiemelt figyelmet fordítani a meglévő ingatlanok utólagos, fenntarthatósági és energiahatékonysági szempontok alapján történő átalakítására. Az ilyen felújítások akár 83 százalékkal is csökkenthetik az épületek életciklusuk során megvalósuló szén-dioxid-kibocsátását.

Fotó: Yagi Studio / Schneider Electric

Impozáns eredmények

Azt, hogy milyen eredményeket lehet elérni a fejlett energia- és épületmenedzsment-rendszerek, illetve korszerű, energiahatékony eszközök és berendezések alkalmazásával, több gyakorlati példa is mutatja. A Schneider Electric Building Decarbonization Calculator nevű megoldását alkalmazták a közelmúltban egy nagy bostoni irodaépület felújítási projektjének elemzéséhez. Ez az innovatív, online eszköz lehetővé teszi az épületek tulajdonosai és üzemeltetői számára, hogy gyorsan tesztelhessék és felmérhessék az energiafelhasználást és a szén-dioxid-kibocsátást csökkentő intézkedések széles körét, majd ennek alapján hozzanak döntést az átalakításról.

Az elemzés kimutatta, hogy az adott épületen 3,7 millió dollárnyi energiamegtakarítás és egymillió dollárnyi bírság elkerülése válik lehetővé egy évtized alatt, aminek köszönhetően a fejlesztés megtérülési ideje mindössze hét év lesz. Az elemzés során modern épületirányítási rendszerek, energiahasználatot figyelő szoftverek, valamint napelemes rendszerek telepítésével, akkumulátoros energiatárolással és mikrohálózat kialakításával számoltak.

A Schneider Electric egy másik kutatása feltárta, hogy az irodaházakban található tárgyalók foglaltságalapú vezérlése átlagosan 22 százalékos megtakarítást eredményezhet ezeknek a helyiségeknek az energiafelhasználásában és szén-dioxid-kibocsátásában. Az ilyen vezérlést lehetővé tevő fejlett érzékelő-technológia bevezetésének költsége konzervatív becslés szerint két év alatt megtérül.