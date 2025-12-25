A világsztárok már nem tudnak nemet mondani Budapestnek – a magyar főváros koncertnagyhatalommá vált

A nagy produkcióknak idén is szinte kihagyhatatlan volt a magyar főváros, hiszen minden követelménynek megfelelnek a budapesti helyszínek, és a jegyeladások is hozzák az elvárt szintet.

Live Nation: a magyar fővárosból szervezik meg tízmilliók szórakozását / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

A Live Nation Central and Eastern Europe (Live Nation CEE) eseményein idén is több százezren vettek részt, és úgy tűnik, jövőre sem lesz megállás. Az elmúlt napokban és hetekben is újabb és újabb eseményeket jelentettek be, és még mesze nem teljes a 2026-os év fellépőinek listája.

„Vannak még nem nyilvános nagy neveink, akiknek nyár elején lesznek arénakoncertjeik.

Ezeknek a szervezése már egy ideje zajlik. Továbbá a jövő év második felében is várható újabb produkciók bejelentése” – közölte a Világgazdasággal Borsos László, a Live Nation CEE ügyvezetője.

Elárulta azt is, hogy a koncertturnékat már hónapokkal vagy évekkel korábban elkezdik megszervezni. Sőt, több 2028-as itthoni eseménynek is megvan már a pontos dátuma és helyszíne is.

A világsztárok már nem tudnak nemet mondani Budapestre

A 2025-ös évben is voltak nagy nézőszámok Budapesten: dupla koncertet adott Imagine Dragons és az Iron Maiden is.

Sőt, a legendás heavy metal együttes a magyar fővárosból indította el a világ körüli turnéját. Az Iron Maiden a rajongókat külön megkérte, hogy mérsékelten használják a mobiltelefonjaikat, hiszen egy különleges videófalat avatnak fel, amelynek élményét csökkentené, ha mindenki a felvételek rögzítésével lenne elfoglalva.

Borsos László elárulta: a dupla, illetve tripla koncertekre előre készülnek a szervezők, hiszen az előzetes várakozások alapján tudni lehet, hogy egyes előadók többször is megtöltenek majd egy stadiont. Ezért a turné időpontjait úgy alakítják, hogy a várt telt házak esetén kényelmesen tudjanak eljutni a következő koncerthelyszínre.

Azt is mondta, hogy a magyar közönség egyáltalán nem tér el más európai koncertlátogatótól: Budapesten is ugyanazokra a produkciókra kapkodják el a jegyeket, mint Berlinben vagy Párizsban.

Emlékeztetett, hogy egyes sztárok hosszú évekig nem léptek fel a magyar fővárosban a nagy befogadóképességű helyszínek hiánya miatt. Később azonban – amikor a megfelelő infrastruktúra kiépült – már visszatérő fellépőként egyre több és több jegyet tudtak eladni. Erre jó példa Lenny Kravitz vagy az Imagine Dragons legutolsó budapesti fellépése is.