Kártérítés a horvát autópályákon, olajháború a Karib-tengeren és a Kaukázusban – a legolvasottabb decemberi cikkek a nemzetközi gazdaságban

Amerikai hajófoglalás, orosz olajtrükkök, uniós milliárdok Ukrajnának és egy elbukott régiós giga­beruházás is bekerült a Világgazdaság decemberi nemzetközi gazdasági toplistájára. Mutatjuk, mely öt cikk érdekelte leginkább az olvasókat az év utolsó hónapjában.

Decemberben a horvátországi autópályákon bevezetett kártérítési rendszerről szóló cikkünk volt a legolvasottabb a Nemzetközi Gazdaság rovatban / Fotó: AFP

1.) Ilyen még nem volt Európában: januártól visszafizetik az autópálya-matricák árát a magyarok egyik kedvenc turistaországában, ha dugó keletkezik – itt vannak a pontos szabályok

Olaszország 2026-tól radikálisan átalakítja fizetős útjainak rendszerét: ha a torlódások vagy útépítések miatt dugóba kerülsz, automatikus kártérítés jár majd az útdíjból. Az új szabályozás célja, hogy az autósok valóban azt kapják, amiért fizetnek, a kompenzációt egy országos applikáció kezeli majd – ezzel Európában példa nélküli rendszert vezetnek be.

A rendszer eltérő feltételekkel dolgozik majd a különböző útszakaszokon, és fokozatosan terjesztik ki: először azonos üzemeltetők szakaszaira, majd 2026 végétől már több koncessziós társaságot átfogó hálózatra is. Bár a fogyasztók joggal várnak nagyobb igazságosságot, a viták a részletek és a költségviselés miatt még folynak.

2.) Most lesz baj: Amerika lefoglalta a világ legnagyobb olajhatalmának második tankhajóját is – Kína éppen ezt veszi, egyre dühösebb

Az Egyesült Államok a venezuelai partoknál immár második tankerhajót foglalt le, amely szankcionált olajat szállított – ezzel tovább éleződnek a feszültségek a globális olajpiacon. A lépést Amerika a Maduro-kormány elleni nyomásgyakorlás részeként vezette be, fokozva katonai jelenlétét a térségben.

A szankciók következtében a venezuelai nyersolajexport meredeken csökkent, és bár a világ jelenleg jól ellátott, a kínálat kiesése várhatóan felfelé nyomhatja az árakat – különösen, mivel Kína továbbra is a legnagyobb vevője a venezuelai nyersolajnak.

3.) Ügyes húzás: az oroszok találtak egy EU-tagjelölt országot, ami úgy veszi a szankcionált olajat, mint még soha – de most lebuktak

Georgia meglepően sok szankcionált orosz olajat vett át a kulevi terminálnál, ami az Európai Uniónál komoly aggályokat vet fel a szankciók kijátszásával kapcsolatban. A Transparency International jelentése szerint a georgiai finomítóban az orosz olajat akár helyi termékként is értékesíthették, így rejtve el az eredetet és kikerülve a korlátozásokat.