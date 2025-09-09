Otthonápolás emberközelből: egy magyar cég, amely értékekből épített prémiummárkát (x)

Egy név, ami többet jelent puszta szónál

Az Értéksziget neve önmagában üzenet. Az „Érték” nem csupán a gondosan válogatott gyógyászati segédeszközöket jelenti, hanem magát a szemléletet is: a hitet, az odafigyelést és az önzetlen segítségnyújtást. A „Sziget” pedig azt fejezi ki, hogy a piaci zajban, ahol az ember könnyen elveszne a tömegben, itt szakértelmet és emberi törődést talál – eligazodást és valódi segítséget az ápolás-gondozás mindennapi kihívásaihoz. Ez a kettősség – érték és sziget – fejezi ki legjobban a cég küldetését: olyan otthonápolási, beteggondozási és rehabilitációs megoldásokat kínálni, amelyek valóban könnyebbé teszik a családok életét.

Fotó: erteksziget.hu

Amikor a gondoskodás élethelyzet lesz

Egy idős szülő gondozása, egy baleset utáni rehabilitáció vagy egy tartós betegség kezelése nem csupán orvosi feladat, hanem a család mindennapjainak része. Az addig megszokott napok hirtelen tele lesznek bizonytalansággal: hogyan lehet biztonságossá tenni a fürdőszobát? Milyen matrac véd meg a felfekvésektől? Hol lehet valóban jó minőségű kötszert vagy inkontinenciaterméket találni?

Az Értéksziget nem általános webáruház. Gondosan válogatott prémiumkínálatot ad, amely mögött mindig ott van a szándék: az adott élethelyzetre valódi megoldást találni.

Mások eladnak – ők megoldást adnak

A gyógyászati segédeszközök piacán sok bolt sorakoztat fel termékeket. A legtöbb helyen a szemlélet egyszerű: minél több árut értékesíteni. Az Értéksziget azonban más úton jár.

Másutt ügyfélszolgálat van, itt proaktív vevőszolgálat, amely előre gondolkodik.

Mások a közösségépítést hangoztatják, itt kifejezetten nem: nem klubot kínálnak, hanem törődést és odafigyelést.

Másoknál a hangsúly az eladáson van, itt a cél mindig a megoldás.

Egy vásárló így fogalmazott:

„…nem a legdrágább terméket szerették volna rám sózni, hanem az igényeimnek leginkább megfelelőt.” (Jakosa Csilla)

1200 prémiumtermék – a minőség középpontban

A cég kínálata ma már több mint 1200 gondosan válogatott, prémiumminőségű termékből áll. Legyen szó biztonságos kapaszkodóról, stabil járókeretről, kényelmes antidecubitus matracról vagy megbízható kötszerekről – minden darabot ugyanaz az elv határoz meg: a minőség nem lehet kérdés.