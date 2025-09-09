Deviza
EUR/HUF393.7 +0.12% USD/HUF334.56 +0.13% GBP/HUF454.34 +0.32% CHF/HUF421.94 +0.13% PLN/HUF92.55 +0.02% RON/HUF77.58 +0.07% CZK/HUF16.19 +0.21% EUR/HUF393.7 +0.12% USD/HUF334.56 +0.13% GBP/HUF454.34 +0.32% CHF/HUF421.94 +0.13% PLN/HUF92.55 +0.02% RON/HUF77.58 +0.07% CZK/HUF16.19 +0.21%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX103,009.22 +0.03% MTELEKOM1,868 -0.75% MOL2,890 +0.35% OTP29,930 -0.03% RICHTER10,400 +0.19% OPUS551 -1.45% ANY7,700 0% AUTOWALLIS158 +0.63% WABERERS5,200 +0.77% BUMIX9,386.16 +0.53% CETOP3,493.89 +0.76% CETOP NTR2,178.4 +0.08% BUX103,009.22 +0.03% MTELEKOM1,868 -0.75% MOL2,890 +0.35% OTP29,930 -0.03% RICHTER10,400 +0.19% OPUS551 -1.45% ANY7,700 0% AUTOWALLIS158 +0.63% WABERERS5,200 +0.77% BUMIX9,386.16 +0.53% CETOP3,493.89 +0.76% CETOP NTR2,178.4 +0.08%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
Szponzor logó
Szponzorált tartalom
Értéksziget Gyógyászati Segédeszköz Bolt
Értéksziget
élethelyzet
gyógyászati segédeszköz
rehabilitáció
prémium termék

Otthonápolás emberközelből: egy magyar cég, amely értékekből épített prémiummárkát (x)

Az Értéksziget neve mindent elmond: értéket képvisel, és biztonságos szigetet nyújt azoknak, akik otthonápolás, beteggondozás vagy rehabilitáció közepette keresnek segítséget. Több mint 1200 prémiumtermék, proaktív vevőszolgálat és keresztény értékalap különbözteti meg a céget a többitől. Nem közösséget építenek, hanem törődést, odafigyelést és megoldást adnak.
Szponzorált tartalom
2025.09.09, 09:30
Frissítve: 2025.09.09, 10:05
Fotó: erteksziget.hu

Egy név, ami többet jelent puszta szónál

Az Értéksziget neve önmagában üzenet. Az „Érték” nem csupán a gondosan válogatott gyógyászati segédeszközöket jelenti, hanem magát a szemléletet is: a hitet, az odafigyelést és az önzetlen segítségnyújtást. A „Sziget” pedig azt fejezi ki, hogy a piaci zajban, ahol az ember könnyen elveszne a tömegben, itt szakértelmet és emberi törődést talál – eligazodást és valódi segítséget az ápolás-gondozás mindennapi kihívásaihoz. Ez a kettősség – érték és sziget – fejezi ki legjobban a cég küldetését: olyan otthonápolási, beteggondozási és rehabilitációs megoldásokat kínálni, amelyek valóban könnyebbé teszik a családok életét.

Fotó: erteksziget.hu

Amikor a gondoskodás élethelyzet lesz

Egy idős szülő gondozása, egy baleset utáni rehabilitáció vagy egy tartós betegség kezelése nem csupán orvosi feladat, hanem a család mindennapjainak része. Az addig megszokott napok hirtelen tele lesznek bizonytalansággal: hogyan lehet biztonságossá tenni a fürdőszobát? Milyen matrac véd meg a felfekvésektől? Hol lehet valóban jó minőségű kötszert vagy inkontinenciaterméket találni?

Az Értéksziget nem általános webáruház. Gondosan válogatott prémiumkínálatot ad, amely mögött mindig ott van a szándék: az adott élethelyzetre valódi megoldást találni.

Mások eladnak – ők megoldást adnak

A gyógyászati segédeszközök piacán sok bolt sorakoztat fel termékeket. A legtöbb helyen a szemlélet egyszerű: minél több árut értékesíteni. Az Értéksziget azonban más úton jár.

  • Másutt ügyfélszolgálat van, itt proaktív vevőszolgálat, amely előre gondolkodik.
  • Mások a közösségépítést hangoztatják, itt kifejezetten nem: nem klubot kínálnak, hanem törődést és odafigyelést.
  • Másoknál a hangsúly az eladáson van, itt a cél mindig a megoldás.

Egy vásárló így fogalmazott:

„…nem a legdrágább terméket szerették volna rám sózni, hanem az igényeimnek leginkább megfelelőt.” (Jakosa Csilla)

1200 prémiumtermék – a minőség középpontban

A cég kínálata ma már több mint 1200 gondosan válogatott, prémiumminőségű termékből áll. Legyen szó biztonságos kapaszkodóról, stabil járókeretről, kényelmes antidecubitus matracról vagy megbízható kötszerekről – minden darabot ugyanaz az elv határoz meg: a minőség nem lehet kérdés.

A vásárlói értékelések visszatérően emelik ki: az Értékszigetnél nem a tömegtermékek dominálnak, hanem az a fajta kínálat, ahol a családok biztosak lehetnek benne, hogy tartós, megbízható eszközt kapnak.

A vevőszolgálat, ami valóban szolgál

Az Értéksziget egyik legnagyobb erőssége a proaktív vevőszolgálat. Nem csupán reagálnak a kérdésekre, hanem előre gondolkodnak. Ha valaki bizonytalan, hogy melyik termék illik a helyzetéhez, itt személyre szabott javaslatot kap.

Ez az odafigyelés sokszor nagyobb érték, mint maga a termék. Egy visszajelzés szerint:

„A vásárlással kapcsolatos felület és kommunikáció pontos, egyértelmű. A kiszállítás páratlanul gyors. Minden szempontból maximálisan elégedett és hálás vagyok.” (Erika Hegedűs)

A több mint 8500 értékelés, 4,9/5-ös átlaggal, nem csupán szám: ez annak a bizonyítéka, hogy a vásárlói élmény következetesen prémium.

Tudás is jár a termék mellé

Az Értéksziget filozófiája szerint a jó termék önmagában nem elég. Tudásra is szükség van. Ezért hozták létre az Otthonápolási Tudástárat, amely több száz cikkel segíti a családokat eligazodni a betegápolás mindennapi kérdéseiben.

A Tudástár témái a sebkezeléstől az inkontinencián át a rehabilitációig terjednek. A vásárlók gyakran kiemelik: ritkaság, hogy egy bolt nemcsak árut kínál, hanem részletes szakmai eligazítást is nyújt.

Elismerések és díjak

Az Értéksziget másságát a szakma is elismerte. Az elmúlt években a cég több mint nyolc díjat nyert, köztük a MagyarBrands díjat, a Zöld Minősítés díjat és a Delfin Díjat. Ezek a kitüntetések független visszaigazolásai annak, hogy a keresztény értékalap, a prémium-termékválaszték és a vevőszolgálati szemlélet együtt maradandó értéket képvisel.

Felelősség a társadalomért

Az Értéksziget nem közösséget épít a vásárlói köré, de felelősséget vállal a társadalomért.

  • Korábban több fogyatékosügyi programot támogattak, amelyek az esélyegyenlőséget segítették.
  • Az utóbbi két évben pedig rendszeresen adományoznak eszközöket a Bethesda Gyermekkórháznak, hozzájárulva a gyermekek gyógyításához.

Ez a fajta társadalmi szerepvállalás is része annak, amiért az Értéksziget valóban más, mint a többi.

Jövőkép

Az idősödő társadalom, a krónikus betegségek terjedése és az egészségügy kihívásai miatt az otthonápolás és a rehabilitáció piaca folyamatosan nőni fog. Az Értéksziget célja ebben a környezetben világos: megőrizni a prémiumminőséget, tovább bővíteni az edukációt és fenntartani a vásárlók iránti törődést.

Összegzés – Az Értéksziget üzenete

Az Értéksziget története azt bizonyítja, hogy a gondoskodás nemcsak emberi kötelesség, hanem üzleti érték is lehet. Az Értéksziget gyógyászatisegédeszköz-bolt és -webáruház egy olyan magyar cég, amely nonprofit gyökerekkel indult, keresztény értékrendet követ, és mára több mint 1200 kiváló vagy prémiumtermékkel segíti a családokat az otthonápolásban, a beteggondozásban és a rehabilitációban.

A siker kulcsa nem pusztán a minőségi kínálat, hanem a szemlélet: nem egyszerűen eladni akarnak, hanem megoldást nyújtani, törődést és odafigyelést adni. Ez a hozzáállás teremtette meg azt a bizalmat, amelyet több mint nyolc díj és 8500 elégedett vásárlói visszajelzés is visszaigazol.

Az Értéksziget mássága tehát nem szlogen, hanem mindennapi gyakorlat. Aki belép a boltba vagy a webáruházba, nem csupán terméket kap: nyugalmat, biztonságot és iránymutatást is talál. És talán éppen ezért vált az Értéksziget nemcsak boltnévvé, hanem bizalmi ponttá a magyar családok számára.

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu