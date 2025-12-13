Kína is felveszi a kesztyűt: olyan csipeket fejleszt, amelyek szorongatják az Nvidia CUDA-rendszerét

A kínai mesterségesintelligencia-csipeket tervező cég üstökösként robbant be a sanghaji tőzsdére múlt pénteken, minden bizonnyal tehát még az idei évre sincs vége a meglepetéseknek a cégtől. A Moore Threads vállalat alapítója, Csang Csien-csung várhatóan Pekingben leplezi le a cég következő generációs AI-csip-architektúráját és a MUSA platform megvalósítási ütemtervét – írja az SCMP.

Csipháború: Kína lekörözné az Nvidiát / Fotó: Shutterstock

Az alapító, elnök-vezérigazgató Csang december 19–20-án, a vállalat első MUSA Developer Conference nevű rendezvényén mutatja be a pekingi székhelyű cég ötödik generációs GPU-architektúráját,

a MUSA, azaz a Meta-computing Unified System Architecture a cég saját fejlesztésű platformja, amely kínai alternatívát kínál az Nvidia 2007-ben kiadott, széles körben használt CUDA (Compute Unified Device Architecture) platformjával szemben.

Ezek a segédszoftverek teszik lehetővé a fejlesztők számára, hogy kihasználják a GPU-k erejét a különböző alkalmazásokhoz.

Csang nyitóbeszédében ismerteti majd az új platform bevezetésének hosszú távú ütemtervét is, különös hangsúlyt fektetve a vállalati felhasználók számára kínált teljes stack (full-stack) fejlesztési lehetőségekre.

Előremenekülés az élesedő versenyben

A jövő heti konferencia jól mutatja a Moore Threads azon törekvését, hogy erősítse hardver- és szoftverfejlesztési képességeit, valamint bővítse fejlesztői közösségét, miközben egyre élesebb a verseny a többi kínai GPU-tervezővel és az Nvidia újraéledő kínai terjeszkedésével. A washingtoni jóváhagyást követően az amerikai cég H200-as csipjeivel tér vissza a kínai piacra.

A konferencia időzítése egybeesik azzal, hogy a Moore Threads közel 8 milliárd jüant (kb. 1,1 milliárd amerikai dollárt) gyűjtött a sanghaji tőzsdei kibocsátáson.

Ez 2025-ben a kínai szárazföld második legnagyobb IPO-ja volt. A részvények az első kereskedési napon 468 százalékot ugrottak, szerdán pedig további 17 százalékkal, 735 jüanig emelkedtek – ez azt bizonyítja, hogy a befektetők izgatottan várják az új GPU-architektúra bejelentését.