Kína is felveszi a kesztyűt: olyan csipeket fejleszt, amelyek szorongatják az Nvidia CUDA-rendszerét
A kínai mesterségesintelligencia-csipeket tervező cég üstökösként robbant be a sanghaji tőzsdére múlt pénteken, minden bizonnyal tehát még az idei évre sincs vége a meglepetéseknek a cégtől. A Moore Threads vállalat alapítója, Csang Csien-csung várhatóan Pekingben leplezi le a cég következő generációs AI-csip-architektúráját és a MUSA platform megvalósítási ütemtervét – írja az SCMP.
Az alapító, elnök-vezérigazgató Csang december 19–20-án, a vállalat első MUSA Developer Conference nevű rendezvényén mutatja be a pekingi székhelyű cég ötödik generációs GPU-architektúráját,
a MUSA, azaz a Meta-computing Unified System Architecture a cég saját fejlesztésű platformja, amely kínai alternatívát kínál az Nvidia 2007-ben kiadott, széles körben használt CUDA (Compute Unified Device Architecture) platformjával szemben.
Ezek a segédszoftverek teszik lehetővé a fejlesztők számára, hogy kihasználják a GPU-k erejét a különböző alkalmazásokhoz.
Csang nyitóbeszédében ismerteti majd az új platform bevezetésének hosszú távú ütemtervét is, különös hangsúlyt fektetve a vállalati felhasználók számára kínált teljes stack (full-stack) fejlesztési lehetőségekre.
Előremenekülés az élesedő versenyben
A jövő heti konferencia jól mutatja a Moore Threads azon törekvését, hogy erősítse hardver- és szoftverfejlesztési képességeit, valamint bővítse fejlesztői közösségét, miközben egyre élesebb a verseny a többi kínai GPU-tervezővel és az Nvidia újraéledő kínai terjeszkedésével. A washingtoni jóváhagyást követően az amerikai cég H200-as csipjeivel tér vissza a kínai piacra.
A konferencia időzítése egybeesik azzal, hogy a Moore Threads közel 8 milliárd jüant (kb. 1,1 milliárd amerikai dollárt) gyűjtött a sanghaji tőzsdei kibocsátáson.
Ez 2025-ben a kínai szárazföld második legnagyobb IPO-ja volt. A részvények az első kereskedési napon 468 százalékot ugrottak, szerdán pedig további 17 százalékkal, 735 jüanig emelkedtek – ez azt bizonyítja, hogy a befektetők izgatottan várják az új GPU-architektúra bejelentését.
Dicső múlt, fényes jövő
A vállalat korábbi GPU-generációi a Sudi, Chunxiao, Quyuan és a tavaly bemutatott Pinghu nevet viselték. A Pinghu-alapú GPU-k már képesek több billió paraméteres AI-modellek tanítására és futtatására is. A cég korábban közölte, hogy Pinghu-alapú csipjeit többek között a DeepSeek nagy nyelvi modelljeinek előtanításához használták. A Moore Threads alapító tagja volt a júliusban létrehozott Model-Chips Ecosystem Innovation Alliance-nak, amely a hazai fejlesztésű processzorok elterjesztését tűzte ki célul az AI-projektekben.
A 2020-ban alapított Moore Threads legújabb bejelentése erősíti Csang Csien-Csung legutóbbi ígéretét, miszerint minden évben új generációs GPU-t dobnak piacra, hogy támogassák Kína technológiai önellátását és mesterségesintelligencia-fejlesztéseit.
Célunk, hogy nemzetközi versenyképességű vezető GPU-szereplővé váljunk
– mondta Csang, az Nvidia egykori kínai vezetője a Shanghai Securities Journalnak adott interjúban a múlt héten.