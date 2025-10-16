Nemzetközi szakmai szimpóziumon egyeztetett a villamosenergia-szektor élvonala (x)

„Ez a nemzetközi rendezvény számunkra nemcsak szakmai, hanem közösségi mérföldkő is volt, hiszen itt találkoztak azok a szakemberek – a fejlesztőktől a kivitelezőkig –, akik az elmúlt években a szénszálas kompozit tartójú vezetékek bevezetésén dolgoztak” – mondta dr. Barkóczi István, a FUX Zrt. igazgatótanácsának elnöke. Hozzátette: megosztották egymással a tapasztalatokat, hogy lássák, hová jutottak, és merre érdemes továbbfejleszteni a technológiát.

Dr. Barkóczi István az igazgatóság elnöke (FUX) és Orlay Imre (MVM ÉMÁSZ) / Fotó: Kiss Viktor Fotografus / FUX Zrt.

Nemzetközi együttműködés

A FUX Zrt. több mint harminc éve van jelen a kábelgyártás területén. Az utóbbi évtizedben igazi áttörést hozott számára az amerikai CTC Global fejlesztőcsapatával való együttműködés, melynek eredményeként megszületett a FUX által gyártott ACCC® (Aluminium Conductor Composite Core) típusú vezeték. Az új technológia lényege, hogy a vezetékben a hagyományos acélmagot karbonszál-erősítésű kompozit tartómag váltja fel, ami könnyebb, tartósabb, és kisebb hálózati veszteséggel történő működést tesz lehetővé. „Akár a meglévő hálózatok átviteli kapacitása is növelhető az ACCC alkalmazásával, egyszerűen a vezetékek cseréjével. Vagyis a régi rendszerek komolyabb beruházás nélkül korszerűsíthetők” – magyarázta dr. Barkóczi István.

A miskolci cég ma az ACCC® vezetékek egyik hivatalos európai gyártója, és Közép-Kelet-Európában egyedül rendelkeznek a szabadalomhoz szükséges tanúsítvánnyal. Az új technológia jelentős szakmai elismeréseként 2024-ben elnyerték a Magyar Innovációs Nagydíj keretében átadott Energiaügyi Innovációs Díjat.

A vezetékben a hagyományos acélmagot karbonszál-erősítésű kompozit tartómag váltja fel / Fotó: Kiss Viktor Fotografus / FUX Zrt.

Ahol már bizonyítottak

A FUX karbonszálas vezetéke először 2019-ben került „bevetésre” a MAVIR hálózatán, a Göd–Léva közötti szakaszon. Azóta látványosan teret nyert, és mára mintegy 3000 kilométernyi hazai vezetékszakaszon közvetíti a villamos energiát.

„A fejlesztés nemcsak műszaki előrelépés, hanem környezeti szempontból is áttörés – kisebb a vezeték belógása, ellenállóbb a viharokkal és a jegesedéssel szemben, és a telepítés során jóval kisebb környezeti beavatkozásra van szükség” – hangsúlyozta a társaság elnöke.