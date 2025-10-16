Nemzetközi szakmai szimpóziumon egyeztetett a villamosenergia-szektor élvonala (x)
„Ez a nemzetközi rendezvény számunkra nemcsak szakmai, hanem közösségi mérföldkő is volt, hiszen itt találkoztak azok a szakemberek – a fejlesztőktől a kivitelezőkig –, akik az elmúlt években a szénszálas kompozit tartójú vezetékek bevezetésén dolgoztak” – mondta dr. Barkóczi István, a FUX Zrt. igazgatótanácsának elnöke. Hozzátette: megosztották egymással a tapasztalatokat, hogy lássák, hová jutottak, és merre érdemes továbbfejleszteni a technológiát.
Nemzetközi együttműködés
A FUX Zrt. több mint harminc éve van jelen a kábelgyártás területén. Az utóbbi évtizedben igazi áttörést hozott számára az amerikai CTC Global fejlesztőcsapatával való együttműködés, melynek eredményeként megszületett a FUX által gyártott ACCC® (Aluminium Conductor Composite Core) típusú vezeték. Az új technológia lényege, hogy a vezetékben a hagyományos acélmagot karbonszál-erősítésű kompozit tartómag váltja fel, ami könnyebb, tartósabb, és kisebb hálózati veszteséggel történő működést tesz lehetővé. „Akár a meglévő hálózatok átviteli kapacitása is növelhető az ACCC alkalmazásával, egyszerűen a vezetékek cseréjével. Vagyis a régi rendszerek komolyabb beruházás nélkül korszerűsíthetők” – magyarázta dr. Barkóczi István.
A miskolci cég ma az ACCC® vezetékek egyik hivatalos európai gyártója, és Közép-Kelet-Európában egyedül rendelkeznek a szabadalomhoz szükséges tanúsítvánnyal. Az új technológia jelentős szakmai elismeréseként 2024-ben elnyerték a Magyar Innovációs Nagydíj keretében átadott Energiaügyi Innovációs Díjat.
Ahol már bizonyítottak
A FUX karbonszálas vezetéke először 2019-ben került „bevetésre” a MAVIR hálózatán, a Göd–Léva közötti szakaszon. Azóta látványosan teret nyert, és mára mintegy 3000 kilométernyi hazai vezetékszakaszon közvetíti a villamos energiát.
„A fejlesztés nemcsak műszaki előrelépés, hanem környezeti szempontból is áttörés – kisebb a vezeték belógása, ellenállóbb a viharokkal és a jegesedéssel szemben, és a telepítés során jóval kisebb környezeti beavatkozásra van szükség” – hangsúlyozta a társaság elnöke.
Elmondta, ez a típus már Portugáliában is bizonyított: 21 kilométeres nyomvonal-szakaszon korszerűsítették vele az ország hálózatát.
Válasz az elöregedő hálózatokra
A szakember kiemelte azt is, hogy Európa villamosenergia-ellátásának biztonsága érdekében mára elengedhetetlenné vált a korszerűsítés. Erre a Spanyolországot és Portugáliát sújtó tavaszi áramszünet is drasztikus módon felhívta a figyelmet. Az európai távvezetékek körülbelül fele 30-40 éves, közelíti a jellemzően ötven évre tervezett élettartamának végét.
„A hálózatok elöregedése nemcsak energiaveszteséget, hanem rendszerszintű kockázatot is jelent. Az olyan korszerű technológiák, mint az ACCC, nemcsak stabilabb ellátást, hanem kisebb karbonlábnyomot is biztosítanak” – fogalmazott.
Siker és felelősség
A FUX Zrt. az elmúlt években számos szakmai díjat kapott, és több ezer kilométernyi távvezetéksodrony cseréjével járult hozzá Európa energiarendszerének stabilitásához.
„A mi küldetésünk, hogy a fejlődést és a fenntarthatóságot egyensúlyba hozzuk, és partnereinknek a legjobbat nyújtsuk. Ennek érdekében folyamatosan feszegetjük a határokat, mert hisszük, hogy az innováció adhat hatékony válaszokat a meglévő problémákra” – foglalta össze dr. Barkóczi István.