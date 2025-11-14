Kihirdették az idei BeneFit PRIZE for Happy Employees pályázat győzteseit (x)

A projekt kiemelt célja volt, hogy bővítse azon a pályázó cégek, szervezetek körét, amelyek nemcsak saját sikereikért dolgoznak, hanem formálják a jövő gazdaságát és társadalmát is, így az idén már 610 ezer munkavállalót képviseltek a pályázó cégek, míg ez a szám tavaly 430 ezer fő volt. 137 pályázat érkezett, melyből 88 pályázó szervezet került a shortlistesek közé.

A produktivitás és a munkahelyi jól-lét közötti szoros kapcsolat az egyik kulcsfontosságú tényező a stratégiák jövőbeli fejlesztésében, amely a megtartást, toborzást és az üzleti sikert segíti elő a boldog, megelégedett és egészséges munkaerő révén – hangzott el dr. Mihalik Zsuzsa a BeneFit PRIZE alapítója megnyitóbeszédében.

Fotó: Klub Rekreáció Kft.

A jóllét kultúrája legtöbbször puszta szlogen marad, vagy egyszerűen egy általános egészségügyi programként jelenik meg, amelyet a HR-osztályra hárítanak, hogy taktikai szinten kezelje az egészségügyi költségeket. A valódi jól-lét azonban nem csupán egy „program”, egy aktuális „téma”, hanem inkább egy szemléletmód, ethosz, azaz egy kulturális irányvonal kell hogy legyen, hiszen a boldog munkavállaló a jó munkavállaló – hangsúlyozta a program alapítója.

Az All You Can Move (AYCM) a Humánpolitika.com Közhasznú Egyesülettel közösen 2019-ben alapította a BeneFit PRIZE díjat, amely egy egyedülálló, átfogó pályázat, mely lehetőséget teremt a vállalatoknak, hogy bemutathassanak minden olyan módszert, programot, béren kívüli juttatást, amellyel gondoskodó vállalatként támogatják a munkavállalói jóllétet.

Fotó: Klub Rekreáció Kft.

A pályázat fontos célja a tudásmegosztás, az edukáció, illetve egymás ösztönzése, motiválása vagy akár jövőbeli közös, inspiratív együttműködések kialakítása.

A pályázatok elbírásában az alábbi szakmai zsűri segédkezett:

Schneider Balázs / AYCM / Sportoltatás kategóriában

Szabó György / Legitimo / Jogbiztonság kategóriában

Somogyi Tibor / DokiApp / Digitális Wellbeing kategóriában

Pászthory Andrea / REWIN / Béren kívüli juttatások kategóriában

Feuertag Ottó / Europa design / Munkakörnyezet kategóriában