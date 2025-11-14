Kihirdették az idei BeneFit PRIZE for Happy Employees pályázat győzteseit (x)
A projekt kiemelt célja volt, hogy bővítse azon a pályázó cégek, szervezetek körét, amelyek nemcsak saját sikereikért dolgoznak, hanem formálják a jövő gazdaságát és társadalmát is, így az idén már 610 ezer munkavállalót képviseltek a pályázó cégek, míg ez a szám tavaly 430 ezer fő volt. 137 pályázat érkezett, melyből 88 pályázó szervezet került a shortlistesek közé.
A produktivitás és a munkahelyi jól-lét közötti szoros kapcsolat az egyik kulcsfontosságú tényező a stratégiák jövőbeli fejlesztésében, amely a megtartást, toborzást és az üzleti sikert segíti elő a boldog, megelégedett és egészséges munkaerő révén – hangzott el dr. Mihalik Zsuzsa a BeneFit PRIZE alapítója megnyitóbeszédében.
A jóllét kultúrája legtöbbször puszta szlogen marad, vagy egyszerűen egy általános egészségügyi programként jelenik meg, amelyet a HR-osztályra hárítanak, hogy taktikai szinten kezelje az egészségügyi költségeket. A valódi jól-lét azonban nem csupán egy „program”, egy aktuális „téma”, hanem inkább egy szemléletmód, ethosz, azaz egy kulturális irányvonal kell hogy legyen, hiszen a boldog munkavállaló a jó munkavállaló – hangsúlyozta a program alapítója.
Az All You Can Move (AYCM) a Humánpolitika.com Közhasznú Egyesülettel közösen 2019-ben alapította a BeneFit PRIZE díjat, amely egy egyedülálló, átfogó pályázat, mely lehetőséget teremt a vállalatoknak, hogy bemutathassanak minden olyan módszert, programot, béren kívüli juttatást, amellyel gondoskodó vállalatként támogatják a munkavállalói jóllétet.
A pályázat fontos célja a tudásmegosztás, az edukáció, illetve egymás ösztönzése, motiválása vagy akár jövőbeli közös, inspiratív együttműködések kialakítása.
A pályázatok elbírásában az alábbi szakmai zsűri segédkezett:
Schneider Balázs / AYCM / Sportoltatás kategóriában
Szabó György / Legitimo / Jogbiztonság kategóriában
Somogyi Tibor / DokiApp / Digitális Wellbeing kategóriában
Pászthory Andrea / REWIN / Béren kívüli juttatások kategóriában
Feuertag Ottó / Europa design / Munkakörnyezet kategóriában
Bada Éva és Csiszár Beatrix / Képező / Kulturális élmények kategóriában
Kovács Andrea és dr. Lázár Gábor / MVM / Teljesítményalapú jutalmazási rendszerek kategóriában
Heffler Andrea / SkillON / Edukáció kategóriában
Sipos Csaba / Grantis / Pénzügyi tudatosság kategóriában
Pécsi Judit / UNION / Biztosítások kategóriában
Árvai Zoltán / Spirit Hotel / Pihenés és rekreáció kategóriában
Pataki Balázs / Eujobs / Z generáció kategóriában
Kráml Dávid / Hester’s Life / Egészségtudatos étkeztetés kategóriában
Gál Katalin / Opus / Fenntarthatóság kategóriában
Adonicsné Püski Kata / Semmelweis / Esélyegyenlőség kategóriában
Györe Márió / Regio / Családbarát munkahely kategóriában
Jászapáthy Csaba / Plazma Pont / Prevenció és egészségügyi szűrések kategóriában
Gazsi Zoltán / Kékzóna / Közösségteremtés a munkahelyen kategóriában
Kategóriák és győzteseik
Szakmai győztesek
Kisvállalat kategória: TRUMPF Hungary Kft.
Középvállalat kategória: HRP Europe Kft.
Nagyvállalat kategória: Henkel Magyarország Kft.
Gigavállalat kategória: MOL Nyrt.
Egyéb gazdálkodó szervezet: Moholy-Nagy Művészeti Egyetem
Különdíjak
ALAPÍTÓI KÜLÖNDÍJ
A díjat átadja: BeneFit PRIZE – dr. Mihalik Zsuzsa
Díjazott: Tigra Zrt.
Különdíjakkal azokat értékelte a szakmai zsűri, akik egy-egy szegmensben alkottak kiemelkedőt:
TELJESÍTMÉNYALAPÚ JUTALMAZÁSI RENDSZEREK kategória
A díjat átadja: MVM – Kovács Andrea
Díjazott: MOL Nyrt.
SPORTOLTATÁS kategória
A díjat átadja: AYCM – Schneider Balázs
Díjazott: Cofidis cégcsoport magyarországi vállalatai
JOGBIZTONSÁG kategória
A díjat átadja: LegitiMo – Szabó György
Díjazott: Kia Hungary
DIGITÁLIS WELLBEING kategória
A díjat átadja: DokiApp – Somogyi Tibor
Díjazott: BMW Manufacturing Hungary Kft.
PIHENÉS ÉS REKREÁCIÓ kategória
A díjat átadja: Spirit Hotel – Árvai Zoltán
Díjazott: HRP Europe Kft.
FENNTARTHATÓSÁG kategória
A díjat átadja: Opus Zrt. – Gál Katalin
Díjazott: Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.
PÉNZÜGYI TUDATOSSÁG kategória
A díjat átadja: Grantis – Sipos Csaba
Díjazott: BP BSC Kft.
BIZTOSÍTÁSOK kategória
A díjat átadja: Union – Pécsi Judit
Díjazott: Tigra Zrt.
MUNKAKÖRNYEZET kategória
A díjat átadja: Europa design – Feuertag Ottó
Díjazott: BP BSC Kft.
KULTURÁLIS ÉLMÉNYEK kategória
A díjat átadja: Képező – Csiszár Beatrix és Bada Éva
Díjazott: Euroleasing Pénzügyi Szolgáltató Zrt.
PREVENCIÓ ÉS EGÉSZSÉGÜGYI SZŰRÉSEK kategória
A díjat átadja: Plazmapont – Jászapáthy Csaba
Díjazott: Tigra Zrt.
EDUKÁCIÓ kategória
A díjat átadja: SkillOn – Heffler Andrea
Díjazott: Yettel Magyarország Zrt.
CSALÁDBARÁT MUNKAHELY kategória
A díjat átadja: REGIO Játék – Györe Márió
Díjazott: MKK ZRT.
EGÉSZSÉGTUDATOS ÉTKEZTETÉS kategória
A díjat átadja: Hester’s Life – Kráml Dávid
Díjazott: Moholy-Nagy Művészeti Egyetem
ESÉLYEGYENLŐSÉG kategória zsűrije
A díjat átadja: Semmelweis – Püski Kata
Díjazott: Wise Payments Limited Magyarországi Fióktelepe
KÖZÖSSÉGTEREMTÉS A MUNKAHELYEN kategória
A díjat átadja: Kék Zóna Közösség – Gazsi Zoli
Díjazott: GERBEAUD GASZTRONÓMIA KFT.
Z GENERÁCIÓ kategória
A díjat átadja: EU Jobs – Pataki Balázs
Díjazott: BP BSC Kft.
A díjátadót Litkai Gergely konferálta, az eseményen Risztov Éva inspiratív előadását hallhatta a közönség, hol nevetve, hol könnyekig hatódva.
A rendezvény nevezési díját az Alapító teljes egészében az SOS-Gyermekfalu Magyarországi Alapítványnak ajánlotta föl.