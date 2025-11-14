Deviza
Kihirdették az idei BeneFit PRIZE for Happy Employees pályázat győzteseit (x)

Tegnap a Budavári Lovarda rendezvénytermében adták át az idei BeneFit PRIZE díjakat két különböző kategóriában: így kiosztásra került öt szakmai díj kis-, közép-, nagy és gigavállalat, illetve nonprofit szervezetek számára, illetve a szakmai zsűri különdíjakkal jutalmazta azokat a vállalkozásokat, amelyeknél különleges megoldásokkal találkozott.
2025.11.14, 14:06
Frissítve: 2025.11.14, 15:14
Fotó: Klub Rekreáció Kft.

A projekt kiemelt célja volt, hogy bővítse azon a pályázó cégek, szervezetek körét, amelyek nemcsak saját sikereikért dolgoznak, hanem formálják a jövő gazdaságát és társadalmát is, így az idén már 610 ezer munkavállalót képviseltek a pályázó cégek, míg ez a szám tavaly 430 ezer fő volt. 137 pályázat érkezett, melyből 88 pályázó szervezet került a shortlistesek közé.

A produktivitás és a munkahelyi jól-lét közötti szoros kapcsolat az egyik kulcsfontosságú tényező a stratégiák jövőbeli fejlesztésében, amely a megtartást, toborzást és az üzleti sikert segíti elő a boldog, megelégedett és egészséges munkaerő révén – hangzott el dr. Mihalik Zsuzsa a BeneFit PRIZE alapítója megnyitóbeszédében.

Fotó: Klub Rekreáció Kft.

A jóllét kultúrája legtöbbször puszta szlogen marad, vagy egyszerűen egy általános egészségügyi programként jelenik meg, amelyet a HR-osztályra hárítanak, hogy taktikai szinten kezelje az egészségügyi költségeket. A valódi jól-lét azonban nem csupán egy „program”, egy aktuális „téma”, hanem inkább egy szemléletmód, ethosz, azaz egy kulturális irányvonal kell hogy legyen, hiszen a boldog munkavállaló a jó munkavállaló – hangsúlyozta a program alapítója.

Az All You Can Move (AYCM) a Humánpolitika.com Közhasznú Egyesülettel közösen 2019-ben alapította a BeneFit PRIZE díjat, amely egy egyedülálló, átfogó pályázat, mely lehetőséget teremt a vállalatoknak, hogy bemutathassanak minden olyan módszert, programot, béren kívüli juttatást, amellyel gondoskodó vállalatként támogatják a munkavállalói jóllétet. 

Fotó: Klub Rekreáció Kft.

A pályázat fontos célja a tudásmegosztás, az edukáció, illetve egymás ösztönzése, motiválása vagy akár jövőbeli közös, inspiratív együttműködések kialakítása. 

A pályázatok elbírásában az alábbi szakmai zsűri segédkezett:

Schneider Balázs / AYCM / Sportoltatás kategóriában

Szabó György / Legitimo / Jogbiztonság kategóriában

Somogyi Tibor / DokiApp / Digitális Wellbeing kategóriában

Pászthory Andrea / REWIN / Béren kívüli juttatások kategóriában

Feuertag Ottó / Europa design / Munkakörnyezet kategóriában

Bada Éva és Csiszár Beatrix / Képező / Kulturális élmények kategóriában

Kovács Andrea és dr. Lázár Gábor / MVM / Teljesítményalapú jutalmazási rendszerek kategóriában

Heffler Andrea / SkillON / Edukáció kategóriában

Sipos Csaba / Grantis / Pénzügyi tudatosság kategóriában

Pécsi Judit / UNION / Biztosítások kategóriában

Árvai Zoltán / Spirit Hotel / Pihenés és rekreáció kategóriában

Pataki Balázs / Eujobs / Z generáció kategóriában

Kráml Dávid / Hester’s Life / Egészségtudatos étkeztetés kategóriában

Gál Katalin / Opus / Fenntarthatóság kategóriában

Adonicsné Püski Kata / Semmelweis / Esélyegyenlőség kategóriában

Györe Márió / Regio / Családbarát munkahely kategóriában

Jászapáthy Csaba / Plazma Pont / Prevenció és egészségügyi szűrések kategóriában

Gazsi Zoltán / Kékzóna / Közösségteremtés a munkahelyen kategóriában

Fotó: Klub Rekreáció Kft.

Kategóriák és győzteseik

Szakmai győztesek

Kisvállalat kategória: TRUMPF Hungary Kft.

Középvállalat kategória: HRP Europe Kft.

Nagyvállalat kategória: Henkel Magyarország Kft.

Gigavállalat kategória: MOL Nyrt. 

Egyéb gazdálkodó szervezet: Moholy-Nagy Művészeti Egyetem

Különdíjak

ALAPÍTÓI KÜLÖNDÍJ

A díjat átadja: BeneFit PRIZE – dr. Mihalik Zsuzsa

Díjazott: Tigra Zrt. 

Különdíjakkal azokat értékelte a szakmai zsűri, akik egy-egy szegmensben alkottak kiemelkedőt:

TELJESÍTMÉNYALAPÚ JUTALMAZÁSI RENDSZEREK kategória

A díjat átadja: MVM – Kovács Andrea

Díjazott: MOL Nyrt.

SPORTOLTATÁS kategória

A díjat átadja: AYCM – Schneider Balázs

Díjazott: Cofidis cégcsoport magyarországi vállalatai

JOGBIZTONSÁG kategória 

A díjat átadja: LegitiMo – Szabó György

Díjazott: Kia Hungary

DIGITÁLIS WELLBEING kategória 

A díjat átadja: DokiApp – Somogyi Tibor 

Díjazott: BMW Manufacturing Hungary Kft.

PIHENÉS ÉS REKREÁCIÓ kategória 

A díjat átadja: Spirit Hotel – Árvai Zoltán 

Díjazott: HRP Europe Kft.

FENNTARTHATÓSÁG kategória

A díjat átadja: Opus Zrt. – Gál Katalin

Díjazott: Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.

PÉNZÜGYI TUDATOSSÁG kategória

A díjat átadja: Grantis – Sipos Csaba

Díjazott: BP BSC Kft.

BIZTOSÍTÁSOK kategória

A díjat átadja: Union – Pécsi Judit

Díjazott: Tigra Zrt.

MUNKAKÖRNYEZET kategória

A díjat átadja: Europa design – Feuertag Ottó

Díjazott: BP BSC Kft. 

KULTURÁLIS ÉLMÉNYEK kategória

A díjat átadja: Képező – Csiszár Beatrix és Bada Éva

Díjazott: Euroleasing Pénzügyi Szolgáltató Zrt.

PREVENCIÓ ÉS EGÉSZSÉGÜGYI SZŰRÉSEK kategória 

A díjat átadja: Plazmapont – Jászapáthy Csaba

Díjazott: Tigra Zrt.

EDUKÁCIÓ kategória

A díjat átadja: SkillOn – Heffler Andrea

Díjazott: Yettel Magyarország Zrt.

CSALÁDBARÁT MUNKAHELY kategória

A díjat átadja: REGIO Játék – Györe Márió

Díjazott: MKK ZRT.

EGÉSZSÉGTUDATOS ÉTKEZTETÉS kategória

A díjat átadja: Hester’s Life – Kráml Dávid

Díjazott: Moholy-Nagy Művészeti Egyetem

ESÉLYEGYENLŐSÉG kategória zsűrije 

A díjat átadja: Semmelweis – Püski Kata

Díjazott: Wise Payments Limited Magyarországi Fióktelepe

KÖZÖSSÉGTEREMTÉS A MUNKAHELYEN kategória

A díjat átadja: Kék Zóna Közösség – Gazsi Zoli

Díjazott: GERBEAUD GASZTRONÓMIA KFT.

Z GENERÁCIÓ kategória

A díjat átadja: EU Jobs – Pataki Balázs

Díjazott: BP BSC Kft.

Fotó: Klub Rekreáció Kft.

A díjátadót Litkai Gergely konferálta, az eseményen Risztov Éva inspiratív előadását hallhatta a közönség, hol nevetve, hol könnyekig hatódva. 

A rendezvény nevezési díját az Alapító teljes egészében az SOS-Gyermekfalu Magyarországi Alapítványnak ajánlotta föl.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

