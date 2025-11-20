Deviza
Nemzetközi rangsor: nagyot lépett előre a Széchenyi István Egyetem a QS fenntarthatósági listáján (x)

A fenntarthatóság területén is egyre jelentősebb nemzetközi szereplővé válik a győri Széchenyi István Egyetem: az intézmény látványosan előrelépett a Quacquarelli Symonds legújabb rangsorában, ami jól mutatja, hogy az intézmény nemcsak követi, hanem formálja is a felelős működés globális trendjeit.
2025.11.20, 10:45
Frissítve: 2025.11.20, 11:00
Kép: A Széchenyi István Egyetem győri campusa – az intézmény sokat tesz a fenntarthatóságért / Fotó: Széchenyi István Egyetem

A világ egyik legnagyobb presztízsű felsőoktatási minősítőszervezete, a Quacquarelli Symonds (QS) november 18-án tette közzé legfrissebb fenntarthatósági rangsorát, amely újabb nemzetközi sikert hozott a Széchenyi István Egyetem számára. Az intézmény a 721. helyen végzett, ami jelentős, 168 helyes előrelépés tavalyi pozíciójához képest. Az eredmény még értékesebb, ha tudjuk, hogy a világon több mint 25 ezer egyetem működik.

A lista az intézmények környezeti és társadalmi hatását, valamint irányítási folyamataik minőségét vizsgálja, az ESG-normarendszerhez igazodva. A rangsor készítői ezúttal is a fenntarthatósághoz való tényleges, adatokkal alátámasztott hozzájárulást értékelték, különös figyelemmel az intézményi felelősségvállalásra és az egyenlőség biztosítására.

„Egyetemünk számára a fenntarthatóság nem csupán mérőszám, hanem olyan hosszú távú elköteleződés, amely meghatározza oktatási, kutatási és működési stratégiánkat. A mostani jelentős előrelépés azt bizonyítja, hogy jó úton járunk: nemzetközi szinten is egyre inkább láthatóvá és elismertté válik mindaz a munka, amelyet a környezeti felelősségvállalás, az egyenlőség biztosítása és a minőségi intézményi irányítás terén végzünk. Büszkék vagyunk arra, hogy a Széchenyi-egyetem a világ fenntarthatóságban leginkább élen járó felsőoktatási intézményei közé került” – fogalmazott dr. Lukács Eszter, az egyetem nemzetközi és stratégiai elnökhelyettese, Fenntarthatósági Kompetenciaközpontjának vezetője.

Az intézmény a QS további két ranglistáján szerepel: világranglistáján az 1001–1200. helyen, európai ranglistáján pedig a top 400-ban található.

