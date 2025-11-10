Deviza
MOL Nyrt.
MOL
Pozsony
Fresh Corner
kávé
Magyarország
márka

Tízéves a Fresh Corner – a MOL régiós gasztro-sikersztorija (x)

Tíz éve indult a MOL Fresh Corner, a cégcsoport gasztronómiai márkája. A koncepció célja kezdettől az volt, hogy a töltőállomásokon a tankoláson túl minőségi vendéglátást és kényelmi szolgáltatásokat kínáljon – a modell pedig mára regionális sikertörténetté vált.
2025.11.10, 12:25
Fotó: MOL

Országos lefedettség, régiós bővülés

A MOL-csoport hálózatában ma több mint 1300 Fresh Corner egység működik, ebből több mint 250 Magyarországon. Itthon a töltőállomások több mint 60 százalékán elérhető a kínálat, így gyakorlatilag országos lefedettségről beszélhetünk. A legtöbb egység Budapest, Győr, Szeged és Debrecen térségében található.

A Fresh Corner Magyarországról indult 2015-ben, a Prielle Kornélia utcai töltőállomáson, de ma már a régió egyik legnagyobb vendéglátó-hálózataként van jelen Csehországban, Szlovákiában, Horvátországban, Romániában és Lengyelországban is. A 2024-es adatok szerint 65 millió csésze kávé és 43 millió hot dog fogyott a csoport üzleteiben – másodpercenként több mint két kávé.

Fotó: MOL

„A Fresh Corner ma már nemcsak egy sikeres márka, hanem a MOL átalakulásának szimbóluma is. A célunk, hogy a mobilitás mellett a mindennapi fogyasztói igényeket is kiszolgáljuk” – mondta Styaszny Endre, a MOL Magyarország kiskereskedelmi vezetője.

Magyaros ízek, régiós trendek

A fogyasztói szokások országonként eltérnek, a MOL pedig a kínálatát ezekhez igazítja. A jegeskávék és az XXL hot dogok a nyári szezon slágerei voltak az Adriára tartó útvonalakon. A mozzarellás-aszalt paradicsomos XXL hot dog például Csehországban és Lengyelországban azonnal piacvezető lett, hazánkban viszont a klasszikus magyaros változat maradt a legnépszerűbb.

A régióban a három legnépszerűbb kávé az espresso, a cappuccino és a latte, sorrendjük országonként változik, de a magyar piacon is ezek adják a forgalom döntő részét.

Fotó: MOL

Új helyszínek, új formátumok

A MOL célja, hogy a Fresh Corner ne csak a töltőállomásokon legyen elérhető. Az elmúlt években több új helyszíntípust is bevezettek:

  • a Nyugati és a Déli pályaudvaron Fresh Corner kioszkok működnek,
  • a MÁV-val közösen bisztrókocsik indultak a balatoni és szegedi vonalakon,
  • Pozsony repülőterén már korábban megjelent a márka, sőt immár a Prága központjában lévő Vencel téren is található a Fresh Corner kávézó,
  • a Budapesti Corvinus Egyetem két épületében pedig kávézói formátumban működik.

A vasúti együttműködések egyelőre pilotprojektnek számítanak, de a tapasztalatok kedvezőek, ezért a MOL vizsgálja a folytatás lehetőségét.

Fotó: MOL

Rekordfogyasztás és digitális fejlődés

Tíz év alatt régiós szinten a Fresh Cornerben több mint 550 millió kávét és 200 millió hot dogot adtak el.
2024-ben Magyarországon önmagában 12 millió kávé és 10,8 millió hot dog fogyott – vagyis a statisztikák szerint minden harmadik magyar betért valamelyik Fresh Cornerbe.

A digitalizáció a jövő fejlesztéseiben is kulcsszerepet kap. A MOL Move applikáció ma már 5 millió aktív felhasználóval rendelkezik a régióban, lehetővé téve a fogyasztói igények valós idejű követését.

A következő évtized: mobilitás és szolgáltatás egyben

A MOL a SHAPE TOMORROW 2030+ stratégia részeként a Fresh Cornert a vállalat új, szolgáltató jellegű modelljének központi pillérévé teszi.
A jövő töltőállomásai egyszerre lesznek tankoló-, kávézó-, csomagátvételi és elektromos töltőpontok, ahol az ügyfelek egyetlen megállással többféle szolgáltatást vehetnek igénybe.

A Fresh Corner tíz éve tehát nemcsak egy gasztronómiai márka története, hanem annak a bizonyítéka, hogy a MOL a klasszikus üzemanyag-kereskedelemből a jövő mobilitási és fogyasztói igényeit kiszolgáló vállalattá alakul át.

