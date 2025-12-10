Audi Hungaria Iskolaközpont – „Vorsprung durch Bildung”
A fiatal, dinamikusan fejlődő iskola mára országos szinten is mércét állít: 2025-ben ismét felkerült a HVG Top 100 listájára, és az alapítványi ranglistán az előkelő második helyet érte el. Az Audi Hungaria Iskolaközpont Győr egyesíti a német precizitást és a magyar kreativitást, hogy az itt tanuló gyermekeknek a lehető legjobb alapot biztosítsa a jövőhöz.
Az iskola célja, hogy a diákok ne csupán tudást, hanem önállóságot, nyelvtudást és digitális kompetenciákat is szerezzenek – mindezt modern, inspiráló környezetben.
Az intézmény fenntartója az Audi Hungaria Iskola Intézményfenntartó és Működtető Közalapítvány, amelynek célja, hogy a magyar és a német oktatási rendszer értékeit ötvözve a legkorszerűbb nevelési és képzési környezetet biztosítsa – az óvodától egészen a szakképzésig.
Egy intézmény – négy pillér
A találkozások iskolája – kétnyelvű, interkulturális közösség. Az Audi Hungaria Iskolaközpont Győr a német–magyar találkozások iskolája, amely a világ 140 külföldi német iskolájának hálózatához tartozik. Az intézmény „Kiváló külföldi német iskola” minősítéssel rendelkezik, amely garantálja a magas szintű, nemzetközileg elismert oktatást.
Az intézmény egyedülállóan a nevelés és az oktatás teljes vertikumát lefedi. Nemzetiségi óvodánkban az „egy személy egy nyelv“ koncepció alapján folyik a nevelés.
A legkisebbek már játékos formában, kétnyelvű környezetben sajátítják el a német és a magyar nyelvet, miközben megtanulnak felfedezni, kérdezni, együttműködni.
Az általános iskola (1–4. évfolyam) külföldi – német – tanterv alapján működik. Az első osztálytól kezdve az oktatás német nyelven zajlik, ez alól kizárólag a magyar anyanyelvi órák képeznek kivételt. A tanulás itt élmény, a pedagógusok pedig a gyermek egyéni fejlődését helyezik a középpontba.
Gimnáziumi oktatásunk alapvetően két részre tagolódik. A külföldi intézményegységünkben az oktatás német nyelven, külföldi tanterv alapján történik. A német rendszernek megfelelően a tanulók nyolc évfolyamos gimnáziumi képzésben vesznek részt, ahol a magyar érettségi bizonyítvány mellett nemzetközi érettségi bizonyítványt is szereznek. A nemzetközi érettségi bizonyítvány lehetőséget biztosít tanulóinknak arra, hogy külföldön folytassák tanulmányaikat. Tapasztalat alapján a diákok élnek is ezzel a lehetőséggel, végzőseink mintegy 60 százaléka külföldön tanul tovább. A gimnáziumi oktatás másik része a nemzetiségi gimnáziumi képzés, ahol az oktatás magyar nemzetiségi tanterv alapján folyik. A képzési idő négy év. Intézményünkben nyelvi előkészítő osztályt is indítunk. A nyelvi előkészítő évfolyam elvégzése (9N) lehetőséget kínál akár a nemzetiségi, akár a külföldi gimnáziumhoz történő csatlakozásra.
Szakképzés – Érettségire épülő, kétéves gyakorlatorientált képzés, amely szorosan együttműködik többek között az Audi Hungaria Zrt.-vel, valamint számos nagyvállalattal, mint a BOS, a KACO, a RESRG Automotive, a Rudolph Logistik és a Motherson. A tanulók itt valós vállalati környezetben szereznek tapasztalatot, és tanulmányaik egy része kreditként beszámítható a Széchenyi István Egyetemen. A sikeres vizsgák letétele után a végzettek kettős oklevelet kapnak: a Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamara bizonyítványát, valamint a „Német duális szakmai képzés külföldön” végzettséget a Német–Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamara (DUIHK) által. Ez a legmagasabb minősítési kategória, amely garantálja, hogy a nálunk végzett hallgatók a német szakképzési szabványoknak megfelelő ismereteket és szakmai kompetenciákat sajátítottak el. Ezen felül a képzésben résztvevők angol nyelvi bizonyítványt kapnak a Német Kulturális Minisztériumok Konferenciája által, valamint ICDL- és SAP4school-tanúsítványokat, amelyek tovább növelik szakmai felkészültségüket.
Innováció és tradíció kéz a kézben
Az Audi Hungaria Iskolaközpont Győr mottója – „Vorsprung durch Bildung”, azaz „Haladás az oktatás által” – nem puszta szlogen, hanem napi gyakorlat. Az intézményben a német módszertan és a digitális oktatás ötvöződik: nyolcadik osztálytól a tanulók iPad segítségével dolgoznak, a tananyag interaktív, a tanulási folyamat egyéni tempóhoz igazítható. Az iPadek, az interaktív platformok és a mesterséges intelligencia tudatos alkalmazása mind a személyre szabott fejlődést támogatják. A diákok megtanulnak kérdezni, vitatkozni, érvelni – és gondolkodni. Ez a fajta tanulási kultúra Németország legjobb gyakorlatait ötvözi a magyar innovációs szellemmel.
A „MINT” (a matematika, az informatika és a természettudományos tantárgyak rövidítése) koncepció az Audi Hungaria Iskolaközpont Győrben különös hangsúlyt kap. A diákok nemcsak tanulják, hanem megélik a természettudományokat – kísérleteken, projektekben, robotikai és programozási feladatokon keresztül. A cél: olyan fiatalokat nevelni, akik értik, hogyan működik a világ, és képesek alakítani is azt.
Nemzetközi kapcsolatok és lehetőségek
Az iskolát egyedülálló nemzetközi kapcsolatrendszer jellemzi. Németországgal, Franciaországgal és Ausztriával kiemelt cserediákprogramok működnek, amelyek során a tanulók betekintést nyernek más országok kultúrájába és oktatási rendszerébe.
Emellett az iskola szoros együttműködést ápol több európai oktatási intézménnyel és egyetemmel, ami lehetőséget biztosít a diákoknak, hogy nemzetközi környezetben fejlesszék nyelvi és szakmai kompetenciáikat.
Az itt végző diákok előtt megnyílik Európa: sokan folytatják tanulmányaikat külföldi egyetemeken, míg mások itthon építenek karriert – magabiztos nyelvtudással, biztos szakmai alapokkal és széles látókörrel.
Közösség, érték, inspiráció – a Schulcafé
Az iskolaközpont közösségi életének szimbóluma a Schulcafé – több, mint egy kávézó. Egy különleges közösségi tér, az iskola szíve, ahol tanárok, diákok és szülők találkoznak, beszélgetnek, ötletelnek. Egy hely, ahol a tanulás és az együttlét természetes része a mindennapoknak. Az iskolai napokon reggel 7-től délután 17 óráig nyitva tartó kávézó friss szendvicsekkel, ropogós péksüteményekkel és sok szeretettel várja a vendégeket.
Itt minden csésze kávé mögött történetek születnek – barátságokról, ötletekről, közös projektekről. A Schulcafé az Audi Hungaria Iskolaközpont Győr közösségi életének esszenciája: nyitott és inspiráló.
Haladás az oktatás által – a jövő itt kezdődik
Az Audi Hungaria Iskolaközpont Győr ma már nem csupán egy iskola, hanem példa arra, hogyan lehet a hagyományt és az innovációt egyensúlyban tartani. Fiatalkora ellenére stabil, nemzetközi elismerésekkel bíró intézmény, ahol minden diák önbizalmat, tudást és jövőképet kap.
Ez az iskola több, mint tanulási helyszín – egy közösség, ahol a tudás élménnyé válik.
Az Audi Hungaria Iskolaközpont Győrben valóban igaz a mottó: „Haladás az oktatás által.”