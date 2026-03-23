Stáb és kamera nélkül: Így reformálja meg az orvosi marketinget a mesterséges intelligencia

Az „ORMOS Percek” kapcsán sokan először hallottak arról, hogy egy televíziós tartalom akár stáb nélkül is elkészülhet. Hogyan született ez a projekt?

A projekt tavaly nyár végén indult, és itt feltétlenül ki kell emelnem az ORMOS Intézet vizionárius hozzáállását, amiért szakmai partnerként mertek beleállni ebbe a teljesen új irányba. Bár rövidebb AI-reklámfilmekkel már találkozhattak a nézők a képernyőkön, egy teljes, 10 részes orvosi edukációs sorozatot stáb nélkül, egy közös innováció keretében létrehozni hatalmas versenyfutás volt az idővel és a technológiával, hiszen műfajában egyedülállót és világelsőt akartunk alkotni. Összesen 10 rész készült el ebből a sorozatból, ami januárban debütált az országos tévék képernyőin.

Tudomásunk szerint nem volt még ilyen sorozat másutt a világon, ahol egy televíziós minőségű orvosi műsor minden egyes képkockája 100 százalékban mesterséges intelligenciával generált tartalom lenne. A legnagyobb áttörés pedig az, hogy a műsorvezető nem egy egyszerű animáció, hanem dr. Szegheő Péter orvosigazgató digitális mása, a saját, klónozott hangján megszólalva. Így a doktor úr értékes munkaideje a betegeké maradt. A formabontó koncepció magja szintén az Intézet bátor ötlete volt: szakítsunk a hagyományos keretekkel, vizuálisan bontsuk meg az emberi testet, és az AI-avatár a saját kezével mutassa be a belső működést. Ha kell, a nézőt vizuálisan is megdöbbentve, de annál mélyebbre vésve adjuk át az életmentő információkat, és hívjuk fel a figyelmet a megelőző szűrések fontosságára.

Az AI-videógyártás ebben hatalmas segítség: gyorsabb, rugalmasabb, és lehetővé teszi olyan vizuális megoldások bemutatását, amelyek hagyományos módon – fizikai stúdióban, kamerákkal – egyenesen megvalósíthatatlanok vagy rendkívül költségesek lennének.

Miért fontos az AI használata az orvosi marketing területén?

Az orvosi marketing egyik legfontosabb feladata az edukáció. Az emberek kíváncsiak arra, mi történik a testükben, hogyan működnek a szerveik, vagy mi áll egy-egy tünet hátterében.