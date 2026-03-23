Szponzorált tartalom
Stáb és kamera nélkül: Így reformálja meg az orvosi marketinget a mesterséges intelligencia

Az elmúlt években a mesterséges intelligencia szinte minden iparágba betört, de az egészségügyi kommunikáció területén most kezd igazán látványos változásokat hozni. Egy friss példa erre az „ORMOS Percek” videósorozat, amely országos televíziós megjelenést kapott – miközben a tartalom létrehozásához nem volt szükség hagyományos forgatási stábra. Az új trendről, az AI-videógyártás szerepéről és az orvosi marketing jövőjéről beszélgettünk Végvári Tiborral, a VAI Motion alapítójával, AI-videó-szakértővel.
2026.03.23, 14:58
Frissítve: 2026.03.23, 16:25
Fotó: Vaimotion

Az „ORMOS Percek” kapcsán sokan először hallottak arról, hogy egy televíziós tartalom akár stáb nélkül is elkészülhet. Hogyan született ez a projekt?

A projekt tavaly nyár végén indult, és itt feltétlenül ki kell emelnem az ORMOS Intézet vizionárius hozzáállását, amiért szakmai partnerként mertek beleállni ebbe a teljesen új irányba. Bár rövidebb AI-reklámfilmekkel már találkozhattak a nézők a képernyőkön, egy teljes, 10 részes orvosi edukációs sorozatot stáb nélkül, egy közös innováció keretében létrehozni hatalmas versenyfutás volt az idővel és a technológiával, hiszen műfajában egyedülállót és világelsőt akartunk alkotni. Összesen 10 rész készült el ebből a sorozatból, ami januárban debütált az országos tévék képernyőin.

Tudomásunk szerint nem volt még ilyen sorozat másutt a világon, ahol egy televíziós minőségű orvosi műsor minden egyes képkockája 100 százalékban mesterséges intelligenciával generált tartalom lenne. A legnagyobb áttörés pedig az, hogy a műsorvezető nem egy egyszerű animáció, hanem dr. Szegheő Péter orvosigazgató digitális mása, a saját, klónozott hangján megszólalva. Így a doktor úr értékes munkaideje a betegeké maradt. A formabontó koncepció magja szintén az Intézet bátor ötlete volt: szakítsunk a hagyományos keretekkel, vizuálisan bontsuk meg az emberi testet, és az AI-avatár a saját kezével mutassa be a belső működést. Ha kell, a nézőt vizuálisan is megdöbbentve, de annál mélyebbre vésve adjuk át az életmentő információkat, és hívjuk fel a figyelmet a megelőző szűrések fontosságára.

Az AI-videógyártás ebben hatalmas segítség: gyorsabb, rugalmasabb, és lehetővé teszi olyan vizuális megoldások bemutatását, amelyek hagyományos módon – fizikai stúdióban, kamerákkal – egyenesen megvalósíthatatlanok vagy rendkívül költségesek lennének.

Miért fontos az AI használata az orvosi marketing területén?

Az orvosi marketing egyik legfontosabb feladata az edukáció. Az emberek kíváncsiak arra, mi történik a testükben, hogyan működnek a szerveik, vagy mi áll egy-egy tünet hátterében.

Ez a megközelítés nem csak a nagy szereplőknek fontos. Az AI-alapú videók ugyanúgy segíthetnek:

  • nagy magánkórházaknak
  • diagnosztikai központoknak
  • specialista klinikáknak
  • plasztikai sebészeti vagy esztétikai központoknak
  • kisebb fogorvosi rendelőknek

Gyakorlatilag minden egészségügyi szolgáltató profitálhat belőle, aki szeretné érthetően és hitelesen tájékoztatni a pácienseit.

Végvári Tibor, a VAI Motion alapítója, AI-videó-szakértő / Fotó: Vaimotion

Mi különbözteti meg a VAI Motion megközelítését más AI-videós megoldásoktól?

A VAI Motion egyik legnagyobb erőssége, hogy nem kizárólag egyetlen technológiában gondolkodunk. Tudunk tisztán AI-alapú videót készíteni, klasszikus forgatott anyagot gyártani, vagy akár a kettőt kombináló hibrid megoldásokat is létrehozni.

Ez azért fontos, mert minden projekt más. Van, amikor a gyorsaság és a vizualizáció számít, máskor pedig az emberi jelenlét és az érzelmi hitelesség.

Mikor érdemes AI-videót készíteni, és mikor jobb a hagyományos forgatás?

Az AI akkor ideális, ha gyorsan kell tartalmat készíteni, vagy ha az orvos nem szeretne kamera elé állni. Sok szakember kiváló a saját területén, de a szereplés stresszt okoz számára.

Az AI segít akkor is, amikor olyan dolgokat kell bemutatni, amelyeket hagyományos módon szinte lehetetlen – például belső szervek működését vagy komplex biológiai folyamatokat.

Ugyanakkor a kamera továbbra is fontos, ha az emberi tényezőt, a bizalmat vagy az érzelmi kapcsolatot szeretnénk hangsúlyozni.

A filozófiánk egyszerű: a technológia csak eszköz. A végén mindig az üzenet számít.

Van erre kézzelfogható bizonyíték is?

Igen. Van egy hagyományos forgatással készült orvosi videónk, amely már több mint 55 ezer organikus megtekintést ért el a YouTube-on. Ez különösen fontos adat, mert ezek a nézők nem rövid TikTok-pörgetésekből jöttek. A YouTube ajánlórendszere ajánlotta nekik a videót, ami azt jelenti, hogy valódi érdeklődés vezette őket. Ez egyértelmű bizonyíték arra, hogy az emberek keresik és értékelik a minőségi egészségügyi edukációs tartalmakat.

Milyen szakmai háttér szükséges ahhoz, hogy az AI-videók valóban prémiumminőségűek legyenek?

Én abban hiszek, hogy jó AI-videót csak az tud készíteni, aki a hagyományos videógyártást is magas szinten érti. Több mint 10 év televíziós (broadcast) tapasztalatom van, és ez a szemlélet meghatározza a munkánkat is.

A magánegészségügy prémiumszektor, ezért a videóknak is ezt a minőséget kell képviselniük. Egy telefonnal, házon belül felvett anyag gyakran többet árthat a márkának, mint használ.

Milyen jövőt lát az AI-videógyártás előtt?

Bár az egészségügyben mutattuk meg először országos szinten, mire képes ez a technológia, az AI-videógyártás valódi potenciálja iparágfüggetlen. Legyen szó egy e-kereskedelmi webshop dinamikus reklámjairól, prémiumingatlan-bemutató videókról vagy szinte bármilyen más szektorról – a professzionális, gyors és rugalmas videós jelenlét ma már alapvető elvárás. Különösen, ha a puszta számokat nézzük: egy jól felépített videós tartalom organikus elérése és konverziós ereje ma már többszöröse egy hagyományos, statikus poszténak, hiszen a platformok algoritmusai egyértelműen a mozgóképet priorizálják.

A jövőt illetően egyértelmű térnyerést látok a minőségi AI-videók előtt. Ezt nemcsak a piaci igények igazolják, hanem az a tény is, hogy a legnagyobb tech óriások – mint a Google, az OpenAI, a Meta vagy éppen a TikTok mögött álló ázsiai ByteDance – jelenleg is dollármilliárdokat fektetnek a technológia fejlesztésébe. Ez már nem egy múló trend, hanem az új iparági standard.

Aki szeretné megismerni, hogyan működik a VAI Motion mesterséges intelligencián alapuló videógyártása, további részleteket talál a cég weboldalán.

Ha pedig konkrét projektben gondolkodik, a kapcsolatfelvétel itt érhető el: https://vaimotion.com/#kapcsolat

