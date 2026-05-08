Egyértelmű üzenetet küldött Kijev a magyar belpolitikai változások kapcsán: az ukrán vezetés szerint a kárpátaljai magyarság jogainak kérdésében már megtették a szükséges lépéseket, így most Budapest következik. Ukrajna Magyar Péter és a Tisza Párt választási győzelmét lehetőségként értelmezi a kétoldalú kapcsolatok újraindítására, miközben továbbra sem ismeri el teljes mértékben a magyar kisebbségi jogok körüli konfliktus súlyát.

Semmit nem ért az aranykonvoj visszaadása: felszólították az ukránok Magyar Pétert – „A Tisza-kormánynál pattog a labda” / Fotó: Andrij Szibiha

Julija Hrisina, az ukrán parlament ukrán–magyar baráti tagozatának társelnöke hosszú véleménycikkben próbálta bemutatni, hogy Kijev álláspontja szerint az elmúlt időszakban jelentős engedményeket tettek a nemzeti kisebbségeknek, köztük a kárpátaljai magyaroknak. A politikus szerint Ukrajna „többet tett a kisebbségekért, mint valaha”, és a 2023 végén elfogadott törvénymódosítások lényegében helyreállították a korábbi nyelvi és oktatási jogokat.

A vita középpontjában továbbra is a 2017-es és 2020-as ukrán oktatási törvények állnak, amelyek jelentősen visszaszorították a kisebbségi nyelvek használatát az oktatásban. Ezek a szabályok váltották ki az egyik legsúlyosabb diplomáciai konfliktust Magyarország és Ukrajna között az elmúlt években. Budapest következetesen azt állította, hogy

a jogszabályok sértik a kárpátaljai magyar közösség szerzett jogait, és emiatt Magyarország több NATO- és uniós fórumon is blokkolta Ukrajna közeledését.

Hrisina most azt hangsúlyozta: az ukrán parlament tavaly decemberi módosításai után ismét lehetőség nyílt magyar nyelvű oktatásra, valamint a magyar nyelv használatára az önkormányzatokban és a médiában. Az ukrán politikus külön kiemelte, hogy ismét lehet magyarul érettségizni és felvételizni az ukrán felsőoktatásba.

Ukrajna most már nyíltan összekapcsolja a kisebbségi jogi vitát a magyar belpolitikai változásokkal. Hrisina gyakorlatilag azt üzente: Ukrajna szerint most már az új magyar vezetésen múlik a viszony javítása, Kijev Magyar Péter esetleges kormányát pragmatikusabb partnernek tekintheti az Orbán-kormánynál az ukrán integrációs kérdésekben.