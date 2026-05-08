A magyarok elszaladtak bevásárolni, lekörözték az EU-t, aztán elmentek választani, és ez lett belőle

Itt az uniós adatsor: Magyarország szinte mindenkit lekörözött a fogyasztásban márciusban. Azaz a magyarok jól bevásároltak, aztán elmentek szavazni, és leváltották a kormányt. Ha ez nem rengetné meg azt a logikánkat, hogy az életszínvonal alakulása megszabja a választási eredményt a demokráciákban – az uniós adatsor tele van meghökkentő további részletekkel, amennyiben a kiskereskedelem dinamikáját a politikai fejleményekkel mérjük össze. Mitől bolydult meg így Európa?

Kiskereskedelmi forgalom: ahol nagyon nő, bukik a kormány, ahol nagyon nem, ott is – ez az új szokás? / Fotó: DPA Picture-Alliance via AFP

Nézzük először, mi történt az életszínvonalat többé-kevésbé hűen tükröző kiskereskedelmi forgalomban az energiaválsággal a kosarában érkező iráni háború első havában, a magyar választást megelőző hónapban.

Kiskereskedelmi forgalom: Magyarország szinte mindenkit lekörözött az iráni háború első teljes hónapjában

Az Eurostat összesítése szerint a gazdasági kilábalásban hiába reménykedő Európai Unióban ekkor már hónapok óta botladozott a fogyasztás, és az infláció várható felpörgése az energiaárak felszökése miatt még nem is indult be igazán.

Tavaly márciushoz képest azonban sikerült hozni némi növekedést, az EU átlagában 1,9 százalékot,

a német nyűglődéssel terhelt euróövezetben ennél kevesebbet, 1,2 százalékot.

Magyarországon ezzel szemben 8,2 százalékkal szökött fel a kiskereskedelmi forgalom: az adatot akkor még nem ismertük, de szabad szemmel érzékelhető volt a tavaszi nyüzsgés az üzletekben, és aki ezt konstatálta, aligha azt a következtetést vonta le belőle, hogy ebben az országban néhány hét múlva bukik a kormány.

A vásárlás magyarországi felszökése nem csak az átlaghoz képest volt feltűnő: szinte nem volt olyan EU-tag, ahol ezt a mértéket akár csak megközelítették volna.

Nézzük most meg, hol lógtak ki felfelé vagy lefelé az értékek az EU-ban – aztán csodálkozzunk.

Itt vannak a fogyasztásban a legjobban és a legrosszabbul teljesítők

Az Eurostat közleménye ebben segítségünkre van, ezt írják:

A már adatokkal rendelkező tagállamok közül a teljes kiskereskedelmi forgalom volumenének legnagyobb éves növekedését

Bulgáriában (plusz 12,4 százalék),

Magyarországon (plusz 8,2 százalék)

és Máltán (plusz 7,5 százalék) regisztrálták.

Csökkenést Romániában (mínusz 2,3 százalék)

és Németországban (mínusz 2 százalék) mértek. (Az utóbbiról jegyezzük meg, hogy messze Magyarország legnagyobb kereskedelmi partnere, amelynek a sorsától nem tudunk elválni gazdasági értelemben.)

A lista megroppantja azt a mechanikus elképzelést, hogy a javuló életszínvonal stabil kormányzást eredményez. Idézzük fel, melyik országban mi történik éppen a politikában.