Egy ajánlat, ami feladja a leckét a többi SUV-nak

Európa legnagyobb számban eladott crossovere nem szorul magyarázatra

A Nissan Qashqai neve ma már egyet jelent a kategóriával. Ez pedig nem véletlen: 2024-ben és 2025-ben is a legtöbbet eladott középkategóriás családi SUV volt Magyarországon, és 2026 első negyedévében is tartja a vezető pozícióját az SUV szegmensben. Sikerének kulcsa a kiegyensúlyozottság. Modern, mégis szerethető forma, fejlett vezetéstámogató rendszerek, prémium érzetű belső tér.

Ez az az autó, ami nem akar mindent egyszerre, csak hozza, amit kell, jól működik a mindennapokban, és talán pont ez a sikerének kulcsa.

Egy teljesítmény, ami önmagáért beszél

A május elsejétől érvényes, tízhetes ajánlatban szereplő Qashqai teljesítménye 138 és 204 LE között alakul, a kombinált fogyasztás pedig akár 4,5 l/100 km-től indul, ami ebben a kategóriában kifejezetten versenyképes. Ehhez társulnak a fejlett vezetéstámogató rendszerek, köztük a ProPILOT asszisztens, valamint egy modern, ergonomikus belső tér, amely hosszabb utakon is kényelmes marad.

A Qashqai nem akar mindenáron kitűnni. Inkább csendesen, következetesen teljesít, és pontosan ezt keresik benne a vásárlók.

Vége a halogatásnak! Most van itt az év ajánlata

A modellhez május 1-jétől egy olyan finanszírozási konstrukció társul, amely ritkán jelenik meg ilyen formában a piacon. A Nissan Qashqai 9 300 000 forinttól elérhető, fix 1,0% THM finanszírozással, tíz héten keresztül.

Ez a konstrukció kiszámítható, átlátható, és jelenleg az egyik legkedvezőbb ajánlat a hazai piacon. A fix kamatozás miatt a havi részletek előre tervezhetők, ami egy hosszabb távú döntésnél különösen fontos szempont.

A döntést érdemes személyesen meghozni

Bármennyire meggyőzőek a számok, egy autó valódi értéke vezetés közben derül ki. A Nissan Qashqai jelenleg elérhető a márkakereskedésekben, ahol tesztvezetésre is van lehetőség. Ez az a pont, ahol a technikai adatok élménnyé válnak: a vezetési komfort, a csendes működés és a technológiai megoldások mind olyan tényezők, amelyeket személyesen érdemes megtapasztalni.