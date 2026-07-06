Megnyílt a Haller Medical eddigi legnagyobb rendelőközpontja
A Haller Medical 2020 óta azon dolgozik, hogy magas szakmai színvonalat, korszerű diagnosztikai hátteret és kiemelkedő páciensélményt biztosítson mindenkinek.
A Haller utcai központ sikere, majd a Mester utcai rendelő gyors fejlődése egyértelműen visszaigazolták, hogy a magánrendelő a legjobb úton jár, a páciensközpontú hozzáállás és a támogató környezet pedig meghozta gyümölcsét.
A Pápay István utcában megnyílt új egység egy olyan magánrendelő Budapest szívében, ahol tapasztalt orvosok és nyugati színvonalú felszerelések biztosítják a megfelelő hátteret a gyors diagnózishoz és a páciensek gyógyulásához.
Új rendelő, változatlan hozzáállás
Az új rendelő a IX. kerület egyik dinamikusan fejlődő, jól megközelíthető, sokak által ismert részén, a Pápay István utca 5. szám alatt várja a pácienseket.
Bár a harmadik rendelő a Haller Medical eddigi legnagyobb és legmodernebb egysége lett, az intézmény alapelvei és értékei azonban továbbra is változatlanok maradtak.
A felkészült és nagy tapasztalattal rendelkező orvosok, a személyre szabott ellátás és természetesen a kiemelkedő páciensélmény továbbra is központi szerepet kapnak, miközben a jövőben újabb szakágakkal és vizsgálati lehetőségekkel bővülhet szolgáltatások köre.
A Haller Medical hozzáállását jól prezentálja, hogy számukra a gyógyítás nem egyszerű orvosi ellátást jelent, hanem egy olyan pozitív élményt is, amely hozzájárul a páciensek biztonságérzetéhez, gyógyulásához és hosszú távú egészségmegőrzéséhez.
Ennek megfelelően az új központban is modern technológiai háttér, magas szakmai színvonalon dolgozó szakorvosok és támogató légkör fogadja az érkezőket pontosan úgy, ahogyan arról a meglévő páciensek már meggyőződhettek korábban is.
Nőgyógyászat, kardiológia, röntgen és folyamatosan bővülő gyermek szakrendelések
A Pápay István utcai rendelő megnyitásának egyik célja az volt, hogy a Haller Medical továbbra is a megszokottan magas színvonalon tudja ellátni pácienseit.
Emiatt részben a már meglévő szakrendelések befogadóképességének növelése, valamint a vizsgálati lehetőségek bővítése várható az új egységtől, méghozzá a legmodernebb egészségügyi elvárásoknak megfelelő módon, várólisták nélkül.
Az új rendelő jelenleg a következő szakrendelésekkel várja a pácienseket:
- Nőgyógyászat: A Haller Medical kiemelt szakterülete, aminek részeként a komplex nőgyógyászati ellátástól kezdve, a szűrővizsgálatokon át, a terhesgondozásig bezárólag minden elérhető.
- Kardiológia: Az utóbbi években egyre népszerűbb volt a rendelő kardiológiai ellátása, az új egységben pedig még több pácienst tudnak majd fogadni szív- és érrendszeri betegségek kivizsgálásával és kezelésével.
- Röntgen diagnosztika: A legmodernebb röntgengépek segítségével gyors és megbízható képalkotó vizsgálatok is elérhetők az új egységben, amelyek gyakran nélkülözhetetlenek a pontos diagnózishoz.
- Gyermek szakrendelések: A legkisebb páciensek fogadása némileg korlátozott volt a Haller Medical többi rendelőjében, az új egységben azonban folyamatosan bővülő szakrendelések biztosítják majd a magas színvonalú, gyermekbarát ellátást.
A szolgáltatási kör a jövőben természetesen tovább bővül, összhangban az intézmény eddigi fejlődési stratégiájával és a páciensek igényeivel.
A páciensek bizalma a fejlődés motorja
Az elmúlt hat évben a Haller Medical igazi sikertörténetet írt azzal, hogy folyamatosan bővítették szolgáltatásaikat, fejlesztették infrastruktúrájukat és szakmai csapatukat egyaránt.
A Haller utcai központ után a Mester utcai rendelő megnyitása is azt bizonyította, hogy egyre többen keresik azt a magas színvonalú, gyors és személyre szabott magánegészségügyi ellátást, amelyet az intézmény nyújt.
A Pápay István utcai rendelő pedig ennek a folyamatnak a következő állomása, amely egyben új lehetőséget teremt arra, hogy még több páciens számára váljon elérhetővé a Haller Medical által képviselt minőségi egészségügyi szolgáltatás.
A fejlődés alapját tehát egyértelműen a páciensek bizalma adja, hiszen a kereslet hajtja a kínálatot, és mivel egyre nagyobb számban mutatkozik igény a magánrendelő szolgáltatásaira, a harmadik rendelővel minden eddiginél több embert tud majd elérni az intézmény.
A Haller Medical mottója továbbra sem változott: „Az Ön egészsége a mi hivatásunk!”
A nagy érdeklődés és a páciensek hűsége mellett természetesen a Haller Medical megfelelő hozzáállására is szükség volt ahhoz, hogy ez a fejlődési ív kialakuljon.
A rendelő munkatársai ugyanis elkötelezettek a páciensek iránt, nem véletlen, hogy hat év alatt a mottójuk jelentése is változatlan maradt: „Az Ön egészsége a mi hivatásunk!”
A Haller Medical számtalan esetben bebizonyította, hogy a páciensekért dolgozik, ezzel pedig mindenki olyan egészségügyi ellátást kapjon, amit a modern világban elvárnak és megérdemelnek az emberek.
Ez az értékrend pedig természetesen a Pápay István utcai egységben is meghatározza a jelent és a jövőt, így minden szakrendelésen a legmagasabb színvonalú ellátást kaphatják majd a páciensek.