Megnyílt a Haller Medical eddigi legnagyobb rendelőközpontja

A Haller Medical 2020 óta azon dolgozik, hogy magas szakmai színvonalat, korszerű diagnosztikai hátteret és kiemelkedő páciensélményt biztosítson mindenkinek.

A Haller utcai központ sikere, majd a Mester utcai rendelő gyors fejlődése egyértelműen visszaigazolták, hogy a magánrendelő a legjobb úton jár, a páciensközpontú hozzáállás és a támogató környezet pedig meghozta gyümölcsét.

A Pápay István utcában megnyílt új egység egy olyan magánrendelő Budapest szívében, ahol tapasztalt orvosok és nyugati színvonalú felszerelések biztosítják a megfelelő hátteret a gyors diagnózishoz és a páciensek gyógyulásához.

Új rendelő, változatlan hozzáállás

Az új rendelő a IX. kerület egyik dinamikusan fejlődő, jól megközelíthető, sokak által ismert részén, a Pápay István utca 5. szám alatt várja a pácienseket.

Bár a harmadik rendelő a Haller Medical eddigi legnagyobb és legmodernebb egysége lett, az intézmény alapelvei és értékei azonban továbbra is változatlanok maradtak.

A felkészült és nagy tapasztalattal rendelkező orvosok, a személyre szabott ellátás és természetesen a kiemelkedő páciensélmény továbbra is központi szerepet kapnak, miközben a jövőben újabb szakágakkal és vizsgálati lehetőségekkel bővülhet szolgáltatások köre.

A Haller Medical hozzáállását jól prezentálja, hogy számukra a gyógyítás nem egyszerű orvosi ellátást jelent, hanem egy olyan pozitív élményt is, amely hozzájárul a páciensek biztonságérzetéhez, gyógyulásához és hosszú távú egészségmegőrzéséhez.

Ennek megfelelően az új központban is modern technológiai háttér, magas szakmai színvonalon dolgozó szakorvosok és támogató légkör fogadja az érkezőket pontosan úgy, ahogyan arról a meglévő páciensek már meggyőződhettek korábban is.

Fotó: hallermedical.hu

Nőgyógyászat, kardiológia, röntgen és folyamatosan bővülő gyermek szakrendelések

A Pápay István utcai rendelő megnyitásának egyik célja az volt, hogy a Haller Medical továbbra is a megszokottan magas színvonalon tudja ellátni pácienseit.

Emiatt részben a már meglévő szakrendelések befogadóképességének növelése, valamint a vizsgálati lehetőségek bővítése várható az új egységtől, méghozzá a legmodernebb egészségügyi elvárásoknak megfelelő módon, várólisták nélkül.