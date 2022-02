Az összes zenéjének jogát eladta Sting. A világsztár olyan dalainak jogát adta el az Universal Musicnak, mint a Roxanne, az Every Breath You Take és az Englishman in New York. Az üzlet a hírek szerint 300 millió dollárról szólt – írja a Guardian című brit lap.

A Gordon Sumner néven született zenész örömét fejezte ki az üzlet megkötése után, hiszen így dalai legalább otthonra leltek és akár új közönséghez is eljuthatnak.

Sting már a sokadik világsztár a sorban, aki a teljes zenei gyűjteményét kiárusította. Bob Dylan még 2020-ban adta el 600 dalának jogát, tavaly decemberben pedig Bruce Springsteen előadó, illetve néhány hete David Bowie örökösei is hasonló üzletet kötöttek, előbbi 500 millió dollárt, utóbbiak pedig 250 millió dollárt kerestek ezzel.