Szvjatlana Cihanovszkaja tanácsadója, Franak Viačorka a Twitteren arról ír, hogy az ukrán titkosszolgálatok szerint hétfőn a Belarusz csapatok is megindulnak Ukrajna ellen. A legutóbbi választásokon független megfigyelők szerint győztes politikus tanácsadója hozzátette, hogy megtesznek mindent, hogy ezt megakadályozzák és abban is igyekeznek segíteni a fehérorosz katonákat, hogy hogyan tudnak dezertálni és az ukrán oldalon folytatni a háborút. Az ukrán oldalon harcoló Nemzetközi Légió tagjai között már most is számos fehérorosz önkéntes harcol.