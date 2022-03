A német szociáldemokrata párt vezetősége után Olaf Scholz kancellár is felszólította Gerhard Schröder volt német kancellárt és pártelnököt, hogy mondjon le az orosz állami vállalatoknál betöltött tisztségeiről. "Azt tanácsolom Gerhard Schrödernek, hogy vonuljon vissza ezekről a posztokról" - mondta Scholz csütörtökön a ZDF tévéadó "Maybrit Illner" című műsorában.

A jelenlegi kancellár azt is hangsúlyozta, hogy ez a kérdés nem magánügy. Egy ilyen közhivatalra, mint amilyen Schröderé volt, az embernek a hivatali idején túl is méltónak kell maradnia - mondta. "Ez a kötelezettség nem szűnik meg, amikor valaki már nem tölti be a tisztséget, hanem azután is folytatódik."

Gerhard Schröder; Fotó: Shutterstock

Schröder egyébként halmozza a tisztségeket az orosz tulajdonú nagyvállalatoknál. A Svájcban bejegyzett Északi Áramlat 1-nél és Északi Áramlat 2-nél, valamint a moszkvai székhelyű Rosznyeftnél is felügyelőbizottsági (FB) elnök, emellett pedig a Gazprom FB-tagságát is elvállalta. A Vlagyimir Putyin régi barátjaként számontartott volt kancellárt régóta bírálják oroszországi kapcsolatai miatt.