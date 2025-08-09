Botrány a Sziget Fesztiválon: minden évben tízmilliókat felejtenek ott készpénzben a bulizók – bemutatjuk a különös rendszert

Ahogy azt megírtuk, a Festipay rendszer lehetőséget ad arra, hogy készpénzt vigyünk a Szigetre, sőt arra is, hogy azt utólag visszaváltsuk – de csak egy meghatározott időszakban. Ha a fesztiválozó ezt elmulasztja, a csipkártyán maradt pénz végleg elveszik. Az is tény, hogy aki online tölti fel egyenlegét, annak automatikusan visszautalják a maradványértéke. Megkérdeztük a Sziget Fesztivál szervezőit, hogy milyen arányban.

A Sziget Fesztivál utolsó hajnala utáni délig lehet kivenni a karszalagon maradt pénzeket / Fotó: Balogh Zoltán

Mint írták, miután a helyszínen feltöltött egyenleg maradványértéke – különböző technikai okokból – csak a helyszínen váltható vissza, ezt a látogatónak személyesen kell igényelnie a feltöltőpontokon a fesztivál nyitva tartása alatt bármikor, egészen a kiköltözés idejéig, tehát a fesztivál utolsó hajnala után délig. Kiemelték:

annak érdekében, hogy a Festipay kártyán ne maradhasson bent a fesztiválozók feltöltött pénze, már évek óta adott az online feltöltés lehetősége is.

Az online feltöltött egyenleg maradványértéke minden esetben automatikusan visszautalásra kerül a fesztivál zárása után is, a megadott határidőn belül.

Sziget: évek óta tízmilliós az ingyenpénz

Míg a cashless rendszer bevezetésekor a Festipay volt az egyetlen fizetési eszköz, később a rendszert alkalmassá tették a saját bankkártya elfogadására is, pont azért, hogy

ezzel az opcióval kikerülhető legyen a maradványérték.

A tendencia pedig jól látható, hogy a saját bankkártyás fizetés egyre jobban terjed,

ma már a fizetések 85 százaléka így történik,

a maradék 15 százaléknyi helyben feltöltött pénznek

is csak az 1/5-e történik készpénzzel – hívták fel a figyelmet. A szervezők válaszukban azt is hangsúlyozták, hogy az online feltöltés használata mellett a fesztivál applikációban regisztrált látogatók folyamatosan nyomon tudják követni az egyenlegük és a visszatéríthető összegek alakulását.

Érdemes azért ennek röviden utánaszámolni. Tavaly mintegy 400 ezren látogattak ki a Szigetre. Ennek 15 százaléka 60 ezer szigetakót jelent. Ennek 20 százaléka az, aki a helyszínen készpénzzel tölti fel a kártyáját, vagyis körülbelül 12 ezer ember.