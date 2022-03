Egy kétszobás lakás bérlőjét 221 000 euró, azaz több mint 80 millió forint megfizetésére kötelezték Párizsban, miután engedély nélkül adta ki a lakást az Airbnb platformján keresztül.

A férfi 2016 és 2020 között 329 alkalommal adta ki a lakást, amiből mintegy 198 ezer eurót szedett össze. Ezt az összeget most az ítélet szerint át kell utalnia a lakás tulajdonosainak – számolt be a francia Le Figaro című lap. Ezenkívül 11 370 euró lakbérhátraléka is van a férfinak, mivel a tekintélyes jövedelem ellenére sem fizette ki teljes egészében a saját lakbérét. Mindemellett még 11 500 euró értékű javítás volt esedékes a lakásban, amit a bíróság szerint szintén neki kell kifizetni.

A tulajdonosok 2020 júniusában vették észre, hogy a Párizs központjában, a város „Airbnb-negyedeként” ismert hatodik kerületben található lakásukat rövid távú kiadásra hirdetik. A közvetítői platformtól kért adatok azt bizonyították, hogy a lakást 1114 napon keresztül adták ki, napi 178 eurós átlagáron. Ők maguk egyébként havi 1380 euró bérleti díjért adták bérbe a lakást. Az ítéletben a bíróság a bérleti szerződésben szereplő záradékra hivatkozott, amely szerint az albérletbe adáshoz a tulajdonosok írásbeli hozzájárulására lett volna szükség, azonban a bérlő nem kérte ki az engedélyüket.

A bérlő és az Airbnb emellett megsértette a 200 ezer főnél nagyobb lélekszámú városokra vonatkozó francia szabályozást is, amely szerint a bérelt lakásokat évente legfeljebb 120 napra lehet turisztikai céllal kiadni, ezért a platformnak egy bizonyos időponttól blokkolnia kellett volna a bérlő tagi fiókját. Ez utóbbi jogsértés azonban nem volt releváns az ítélet szempontjából.