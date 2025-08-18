A Spar Magyarország összesen 2,7 milliárd forintot költött logisztikai fejlesztésekre: tavaly több mint 700 millió forintból bővítette üllői logisztikai központját, míg idén mintegy 2 milliárd forintból új budapesti átrakodóközpontot alakított ki. Az új létesítmény célja, hogy hatékonyabban biztosítsa a fővárosi üzletek ellátását – tájékoztatta a társaság hétfőn az MTI-t.

Nagy lépésre szánta rá magát a Spar Magyarországon: új bázist hozott létre – még az osztrákok is elismerik / Fotó: Spar

A tájékoztatás szerint az országszerte 652 üzlettel rendelkező kereskedelmi lánc számára a legnagyobb napi feladatot a professzionális logisztika jelenti, amellyel elérhető, hogy a termékek megfelelő minőségben és időben érkezzenek az áruházakba.

A logisztika területén mintegy 1800 munkavállaló dolgozik a vállalatnál, közülük 250-en tehergépkocsi-vezetők.

A Spar üllői logisztikai központja tavaly új szállítási komplexummal bővült: a mintegy 700 millió forintos beruházással felépült, 410 négyzetméteres épületben szállításszervezési irodák, sofőrváró, a tehergépjármű-vezetők öltözői és szociális helyiségek kaptak helyet. A létesítmény a vállalat 150 munkatársa számára biztosít modern munkakörülményeket. A teljes szállításszervezésnek és a járatkiadásoknak is helyet adó épületet 150 férőhelyes személygépkocsi-parkoló egészíti ki – ismertették.

A vállalat idén hozott létre egy fővárosi átrakóközpontot közel 2 milliárd forintos beruházással.

Az új központ a budapesti üzletek kiszolgálást segíti majd,

valamint hozzájárul a logisztikai folyamatok hatékonyságához, és ezáltal csökkenti a környezeti terhelést – emelték ki a közleményben.