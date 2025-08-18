Nagy lépésre szánta rá magát a Spar Magyarországon: új bázist hozott létre – még az osztrákok is elismerik

A Spar Magyarország összesen 2,7 milliárd forintot költött logisztikai fejlesztésekre: tavaly több mint 700 millió forintból bővítette üllői logisztikai központját, míg idén mintegy 2 milliárd forintból új budapesti átrakodóközpontot alakított ki. Az új létesítmény célja, hogy hatékonyabban biztosítsa a fővárosi üzletek ellátását – tájékoztatta a társaság hétfőn az MTI-t.
A tájékoztatás szerint az országszerte 652 üzlettel rendelkező kereskedelmi lánc számára a legnagyobb napi feladatot a professzionális logisztika jelenti, amellyel elérhető, hogy a termékek megfelelő minőségben és időben érkezzenek az áruházakba.
A logisztika területén mintegy 1800 munkavállaló dolgozik a vállalatnál, közülük 250-en tehergépkocsi-vezetők.
A Spar üllői logisztikai központja tavaly új szállítási komplexummal bővült: a mintegy 700 millió forintos beruházással felépült, 410 négyzetméteres épületben szállításszervezési irodák, sofőrváró, a tehergépjármű-vezetők öltözői és szociális helyiségek kaptak helyet. A létesítmény a vállalat 150 munkatársa számára biztosít modern munkakörülményeket. A teljes szállításszervezésnek és a járatkiadásoknak is helyet adó épületet 150 férőhelyes személygépkocsi-parkoló egészíti ki – ismertették.
Bezárt a SPAR Magyarország harmadik legnagyobb városában
Június végén bezárt Szegeden a Tápai utcai SPAR. A környékbeliek azóta is értetlenül állnak a döntés előtt, a mai napig dühösek miatta. A bolt volt a környék egyetlen nagyobb élelmiszerüzlete, amelyet gyalogosan is könnyen elérhettek, ez nagy előnyt jelentett, főleg az idősek és a kisgyermekes családok számára. Az üzlethelyiséget szinte már teljesen kiürítették. Pletykák szerint nemcsak bezárták, de eladásra is meghirdették az ingatlant. Mások úgy tudják, hogy csak kiadásra szánják.
A vállalat idén hozott létre egy fővárosi átrakóközpontot közel 2 milliárd forintos beruházással.
Az új központ a budapesti üzletek kiszolgálást segíti majd,
valamint hozzájárul a logisztikai folyamatok hatékonyságához, és ezáltal csökkenti a környezeti terhelést – emelték ki a közleményben.
A Budapest területén található Spar-áruházak ellátásában tavaly nyár óra részt vesz a Waberer’s csoport belföldi leányvállalata, a WSZL – Waberer’s Szállítmányozási és Logisztikai Kft. A Spar Magyarország így már hét fuvarozó alvállalkozóval dolgozik együtt, amelyek összesen 90 járművel hajtják végre a napi szállítmányozási feladatokat. Ezenfelül a Spar flottájába 115 forgózsámolyos, pótkocsis, hűtős szerelvény tartozik, ennek fejlesztése idén is folytatódik új szerelvények beszerzésével és sofőrök felvételével – közölte a vállalat.
Tavaly november végén a CTP Magyarország átadta a Tesco Globál Zrt. új hazai, 100 ezer négyzetméteres logisztikai központját Szigetszentmiklós közelében, amely zöldmezős beruházás első fázisában épült meg 60 hektáros területen. Két különböző hőmérsékletű hűtőcsarnok, szárazárucsarnok, kamionmosó, járműjavító és targoncaszerviz, benzinkút és elektromos autótöltők is rendelkezésre állnak majd a közel 1 kilométer hosszú új szigetszentmiklósi logisztikai központban, amely jövő tavasztól fogja kiszolgálni a Tesco áruházait és vásárlóit.
A CTP Magyarország beruházásával megépült épület a legkorszerűbb infrastruktúrával szolgálja ki az áruházlánc igényeit, amely a raktározása egy központba szervezésével hatékonyabban és a fuvarozásból eredő szén-dioxid-kibocsátása csökkentésével szervezi újra áruházai termékellátását. A beruházás keretében a környéken útfejlesztés is zajlott, hogy a környékbeli lakosság és a logisztikai központ forgalma zavartalan és gördülékeny legyen.
